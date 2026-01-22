La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 14 de enero de 2026.

La actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge, quien es el presidente de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo unicameral del país, se comprometieron a colaborar con Estados Unidos una vez que Nicolás Maduro dejara el poder, de acuerdo a una investigación publicada este jueves por el diario británico The Guardian.

Tanto Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada el 5 de enero, dos días después de la operación militar estadounidense contra Maduro, como su hermano Jorge, aseguraron con anticipación a funcionarios estadounidenses y qataríes que acogerían con satisfacción la salida de Maduro, de acuerdo a lo que cuatro fuentes le dijeron al periódico inglés.

Las comunicaciones entre funcionarios estadounidenses y Delcy Rodríguez, quien entonces era vicepresidenta de Maduro, comenzaron durante la primavera y prosiguieron después de que Trump y Maduro mantuvieran una conversación telefónica a fines de noviembre.

En ese diálogo el presidente estadounidense le exigió a Maduro que se fuera del país, algo que el venezolano rechazó. Se manejó incluso que Maduro podría obtener un salvoconducto para irse hacia Moscú, lo cual el exmandatario también descartó.

En diciembre, una fuente estadounidense involucrada en el tema declaró a The Guardian que Delcy Rodríguez le había dicho al gobierno estadounidense que estaba lista para asumir la función de presidenta una vez que Maduro no estuviera en el país.

Las fuentes afirman que Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Trump, al principio se mostró escéptico sobre la colaboración de los hermanos Rodríguez con Washington, aunque finalmente se convenció de la idea de que la mejor manera de evitar que el caos se apodere de Venezuela una vez que Maduro fuera derrocado era que Delcy Rodríguez tomara el mando.

La agencia Reuters informó el domingo que Diosdado Cabello, el ministro del Interior de Venezuela, quien controla la Policía y las fuerzas de seguridad, también había mantenido conversaciones con Estados Unidos meses antes de la operación contra Maduro, aunque esta versión fue descartada desde Caracas.

Todas las fuentes a las que accedió The Guardian para elaborar su informe afirman que el acuerdo de Delcy Rodríguez con los funcionarios de la Casa Blanca tenía un matiz: si bien ella y su hermano se comprometieron a colaborar con Estados Unidos una vez que Maduro cayera, no accedieron a ayudar activamente a Estados Unidos a derrocarlo. Es por ello que las fuentes consultadas insisten en que no se trató de un golpe de Estado orquestado contra Maduro por los hermanos Rodríguez.

Horas después del operativo militar estadounidense que finalizó con la detención de Maduro y su esposa, Trump pareció confirmar las conversaciones. En declaraciones al New York Post, el mandatario estadounidense dijo que Delcy Rodríguez estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. “Hemos hablado con ella en numerosas ocasiones y lo entiende, lo entiende”, expresó Trump al diario neoyorquino.

En su informe, The Guardian informó que el gobierno venezolano no respondió a las preguntas enviadas por mail sobre el tema. Pero este jueves luego de la publicación del informe en el medio británico, la cuenta oficial del gobierno de Rodríguez, Miraflores Al Momento, calificó la versión como una “fake news”.

Por su parte, desde The Guardian informaron que la Casa Blanca se negó a responder preguntas detalladas sobre la cuestión.

Además de las conversaciones extraoficiales, hubo numerosos contactos previos entre funcionarios de Trump y el gobierno venezolano liderado por Maduro.

El propio Maduro se reunió con Ric Grenell, un alto asesor de Trump, apenas 10 días después de su investidura, para hablar sobre los prisioneros estadounidenses, quienes fueron liberados rápidamente.

Además, asesores clave de Trump mantuvieron conversaciones oficiales con Jorge y Delcy Rodríguez con frecuencia, por ejemplo, para coordinar los vuelos quincenales de venezolanos deportados de Estados Unidos, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez mantenía estrechos vínculos personales con Qatar, donde miembros de la familia gobernante la consideraban una amiga, según fuentes familiarizadas con su relación.

Este buen vínculo entre la actual mandataria de facto venezolana y el emirato árabe quedó de manifiesto hace algo más de una semana, cuando en una intervención pública Rodríguez destacó que fue el gobierno qatarí el primero en dar una prueba de vida y de su esposa Cilia Flores luego de la intervención militar estadounidense que los sacó de Caracas rumbo a Nueva York.

“Quiero agradecerle (a Qatar) en nombre del pueblo y del gobierno de Venezuela, agradecer su gestión y agradecer su apoyo para establecer un canal de comunicación y diálogo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela”, expresó en ese momento la mandataria venezolana.