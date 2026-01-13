Cerro Pirque, en El Hoyo, el 7 de enero, en la región patagónica de la provincia de Chubut. Foto: Martín Levicoy / AFP

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina y la senadora Patricia Bullrich vincularon el origen de los incendios forestales en la Patagonia, iniciados el lunes 5 de enero, con grupos mapuches.

Esos incendios en el sur argentino arrasaron cerca de 12.000 hectáreas de bosques y campos, afectando principalmente a la provincia de Chubut, donde se concentró el 80% de los focos ígneos y aún se mantienen algunos activos.

El Ministerio de Seguridad señaló el domingo en una publicación de X que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”. Agregó que identificará, detendrá y llevará a la Justicia a los responsables y finalizó: “El que las hace, las paga”.

El mismo día, Manuel Adorni, jefe de Gabinete y vocero presidencial, informó que 22 de los 33 focos ígneos fueron “completamente extinguidos”.

“Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos”, escribió Adorni en X.

En tanto, el presidente argentino, Javier Milei, también se expresó en esa red social y agradeció a “los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”. Asimismo, envió un “agradecimiento especial” a brigadistas, bomberos y voluntarios que “están combatiendo el fuego”. “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, concluyó el presidente.

En línea con lo publicado por el Ministerio de Seguridad, Bullrich, quien fue titular de esa cartera hasta el año pasado, escribió en su cuenta de X: “Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas. La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas”.

Consultado por un medio de comunicación argentino, el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, desmintió las acusaciones del Poder Ejecutivo.

Por su parte, la Fiscalía determinó que los incendios fueron generados de forma intencional, mediante el uso de combustible, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que se avanzará “hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley”.

Un año más

La Patagonia vuelve a ser foco de preocupación a tan sólo un año del peor incendio forestal reportado en el sur argentino en tres décadas.

Pese al comunicado del gobierno, la situación aún no está controlada: en Chubut sigue activo el principal foco ígneo de Puerto Patriada, según comunicó vía Facebook el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

Este año, el fuego afectó a las localidades de El Hoyo y Epuyén (las dos en Chubut), que forman parte de la denominada Comarca Andina, una zona especialmente elegida por turistas debido a su riqueza natural, con lagos y montañas.

Según información oficial, en la zona hay 14 medios aéreos desplegados: helicópteros con helibalde, aviones cisternas, aviones anfibios y un avión hidrante de gran porte con capacidad para descargar 15.000 litros de agua.

Las otras provincias afectadas son Santa Cruz, Río Negro y Neuquén. En Santa Cruz, se quemaron 764 hectáreas dentro del parque Los Glaciares, mientras que en Río Negro se registraron dos focos ígneos: en la cantera Eva Perón y en el Vertedero Municipal de Bariloche.

En la provincia de Neuquén, por su parte, se reportaron incendios en el cerro Chañy y en la localidad de El Cholar.