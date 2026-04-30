Una vez más, el Congreso argentino vivió una jornada agitada este miércoles, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asistió a la Cámara de Diputados para presentar el informe anual de gestión del gobierno, en un momento en el que su imagen pública está severamente cuestionada por las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra.

Luego de que a través de la prensa se conocieran datos que no figuran en la declaración patrimonial de Adorni, como la propiedad de varios inmuebles, además de costosos viajes injustificables con sus ganancias, la Justicia argentina tomó el caso, al que el exvocero hizo referencia durante su comparecencia en el edificio legislativo.

“No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, expresó Adorni durante la presentación del informe, instancia en la que estuvo acompañado por todo el gabinete, además del propio presidente Javier Milei, quien se presentó en el Congreso como muestra de apoyo a uno de sus funcionarios predilectos.

Fiel a su estilo, desde uno de los palcos de la Cámara de Diputados, Milei desplegó un nuevo show mediático. Entre otras cosas, intercambió agravios con diputados de la oposición, particularmente de la izquierda.

En un momento de la sesión, la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), acusó al mandatario de ser cómplice de los crímenes cometidos por Israel en la Franja de Gaza, a lo que el presidente respondió calificándola a ella y a los representantes de su sector de ser “asesinos”. Luego de la comparecencia inicial de Adorni, en el momento en el que se estaba retirando del Congreso, Milei calificó de “chorros” a los periodistas que fueron en busca de su palabra.

Por su parte, Adorni, durante las siete horas que estuvo en el Congreso, no se alejó del libreto que le habían marcado: repitió que las acusaciones sobre su presunto incremento patrimonial son materia de investigación de la Justicia, pero eso no evitó que los opositores más críticos insistieran en pedirle que deje su cargo. Ante eso respondió: “No voy a renunciar, estoy acá dando la cara”.

De acuerdo con lo que informó La Nación, el jefe de la bancada peronista en la Cámara de Diputados, Gerardo Martínez, dijo sobre Adorni que “hoy no tiene la confianza ni del Congreso, ni de la sociedad, ni de su gabinete. Para muchos usted es un lastre, un collar de melones. Y para la sociedad su palabra vale cero”. El legislador opositor dijo además que desde su bancada intentarán impulsar una moción de censura contra Adorni para intentar sacarlo del cargo.

En respuesta a Martínez, el jefe del Gabinete de Milei expresó: “Quiero recordarles que nunca se destituyó a un jefe de Gabinete por este mecanismo desde que se instituyó la figura. Con lo cual es claro que el interés de ustedes no es preservar el funcionamiento institucional, sino desestabilizar al gobierno”.

De acuerdo con lo que consignó elDiarioAr, sobre el cierre de su alocución, Adorni tomó por primera vez en la sesión una postura ofensiva y dijo que no iba “a aceptar injurias de quienes sumieron al país en la pobreza más extrema”. “Ustedes no tienen derecho de pedirle explicaciones judiciales a nadie”, expresó ante los aplausos de los diputados libertarios.