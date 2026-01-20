El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, saluda a las fuerzas de seguridad durante las obras de demolición de la sede de la ONU para los refugiados palestinos, en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén oriental.

Por orden del gobierno de Israel, excavadores israelíes demolieron este martes la sede de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), ubicada en Jerusalén Este, territorio palestino ocupado por Israel.

“El Estado de Israel es propietario del complejo (de la UNRWA) de Jerusalén donde opera actualmente la Autoridad de Tierras de Israel. Incluso antes de la aprobación de la legislación (vetando a este organismo), en enero de 2025, UNRWA-Hamas ya había cesado sus operaciones en este lugar”, afirmó el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado.

Maquinaria pesada demoliendo la sede de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 20 de enero. Foto: Ilia Yefimovich, AFP

La acción se produce tras la ley aprobada en enero de 2025, que prohibía a la UNRWA operar en Israel y Jerusalén Este ocupada. El 30 de diciembre, el Parlamento israelí le quitó inmunidad a la organización y decretó la expropiación de sus locales y el corte de sus suministros.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la demolición y su portavoz pidió al gobierno israelí que “devuelva y restaure el complejo” al organismo “sin demora”.

En la misma línea, el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno palestino denunció la “ruptura de todas las reglas y normas del derecho internacional” y calificó el hecho como una “clara violación de las obligaciones de Israel como potencia ocupante”, ya que este país ocupa Jerusalén Este desde 1967, y se anexionó esta parte de la ciudad en 1980.