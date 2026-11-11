Invierno e inundaciones en Gaza: una pesadilla que amenaza a las personas desplazadas en tiendas de campaña

Una mujer y sus hijos permanecen en su tienda de campaña en un campamento para palestinos desplazados en Deir el-Balah, en la zona central de la Franja de Gaza, el 9 de noviembre.

“Mientras tiendo nuestros colchones, miro las nubes en el cielo y siento terror ante la llegada de una nueva tormenta que convierta nuestras vidas, ya destrozadas, en una nueva pesadilla”.

Duaa Obeid, de 36 años, sufrió mucho durante los años de ofensiva israelí en Gaza. Perdió a su marido, que fue asesinado mientras esperaba recibir ayuda alimentaria en el sur de Jan Yunis. También perdió su hogar en un ataque aéreo israelí que alcanzó el bloque residencial donde vivía con su familia. Se quedó sola y sin hogar al cuidado de sus cinco hijos. No sabía que vivir en tiendas de campaña añadiría aún más sufrimiento a su vida. “Desde que empecé a vivir en una tienda de campaña, estamos sufriendo muchísimo. Vivir en una tienda afecta todos los aspectos de la vida, especialmente por el calor extremo del verano y las lluvias del invierno”, afirma.

Esperaba recibir algún tipo de ayuda que le permitiera comprar lonas de plástico para cubrir su tienda de campaña y prepararse para el invierno, pero no ha habido tiempo y las precipitaciones han inundado su tienda de campaña antes de que pudiera prepararse.

“Estaba hablando con mis hijos sobre la necesidad de comprar lonas para cubrir la tienda y empezar a construir barreras de tierra a su alrededor, como preparación para la temporada de lluvias, pero nos sorprendió una fuerte tormenta que azotó Gaza, nos inundó y dejó nuestra tienda completamente anegada”, añade.

Una borrasca comenzó a afectar a la Franja la tarde del viernes 6 de noviembre y terminó el domingo 8 de noviembre, causando importantes daños que afectaron principalmente los campamentos de personas desplazadas en distintas zonas. “Debido a la intensidad de la lluvia, nuestra tienda se inundó y también quedaron sumergidas nuestras pocas pertenencias. Por ejemplo, los colchones, las mantas y la ropa quedaron completamente empapados”, relata.

El problema no se limitó a la ropa. “También se mojaron todos los alimentos que almacenamos, como la harina, las lentejas y el arroz, así que tendremos que comprar comida para sustituir lo que hemos perdido”, se lamenta.

Tras perder a su marido, Obeid ya no dispone de una fuente de ingresos estable, por lo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Cada día es un reto para garantizar el sustento de sus hijos y protegerlos de las condiciones meteorológicas extremas. “Cuando nos inundamos, no pensé en mí misma, sino en mis hijos, a quienes no pude proteger ni ofrecer un lugar seguro donde vivir”. No puede pedir ayuda a nadie de su familia porque están atravesando las mismas penurias y no se puede permitir ni siquiera alquilar una habitación por la falta de ingresos y la falta de viviendas.

En Gaza, aproximadamente el 90% de las viviendas están destruidas, por lo que más de 1,5 millones de personas están desplazadas en unos 2.100 campamentos, que albergan cerca de 270.000 tiendas de campaña. En muchas ocasiones están instaladas entre los escombros y en zonas que no reúnen las condiciones necesarias para vivir.

La familia de Obeid no fue la única cuya tienda quedó inundada durante la última tormenta. Según el Comité Superior de Emergencia Invernal de Gaza, cerca de 70.000 tiendas de campaña se inundaron durante las primeras 12 horas de la tormenta, que también afectó a más de 350.000 personas desplazadas.

Las consecuencias de la tormenta invernal no se limitaron a los daños directos en tiendas de campaña, sino que también añadieron riesgos a las estructuras deterioradas. Cinco personas de una misma familia perdieron la vida después de que un desprendimiento de arena sepultara una tienda de campaña que daba cobijo a personas desplazadas en el centro de la Franja. También se informó de que al menos tres edificios que albergaban a personas desplazadas se derrumbaron, además de decenas de muros que cedieron debido a las intensas lluvias y los fuertes vientos.

Debido al bloqueo continuado de Israel sobre la Franja de Gaza y a su prohibición de introducir materiales de refugio, la crisis de vivienda se agravará y tendrá terribles consecuencias durante los meses de frío. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ha advertido sobre las difíciles condiciones que soporta la población y que se agravarán con el frío y las lluvias. La agencia ha señalado que cerca del 58% de la población se enfrenta a necesidades de alojamiento críticas o catastróficas.

Aunque la agencia activó sus equipos de emergencia para el invierno en todas las zonas de la Franja y trabajó con organizaciones locales para limpiar los desagües pluviales, las zanjas y las redes de alcantarillado, además de colocar sacos de arena en las zonas propensas a las inundaciones, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes debido a la magnitud de las necesidades y a las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria.

El coordinador especial adjunto de las Naciones Unidas, Ramiz Al-Akbarov, instó a Israel a levantar todas las restricciones y los obstáculos innecesarios que impiden la entrada de camiones de extracción de agua, maquinaria pesada, aceite para motores, bombas de drenaje, mantas y ropa de invierno. “Sin duda, podemos introducir mucha más ayuda. Simplemente necesitamos permisos de las autoridades israelíes para hacerla entrar a través de los distintos pasos fronterizos”, declaró recientemente Al-Akbarov a un medio de comunicación.

Mientras Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias piden a Israel que facilite la reconstrucción y permita la entrada de la ayuda necesaria para responder a la crisis invernal en Gaza, Obeid no deja de poner sus colchones, mantas y ropa al sol. “Mientras tiendo nuestros colchones, miro las nubes en el cielo y siento terror ante la llegada de una nueva tormenta que convierta nuestras vidas, ya destrozadas, en una nueva pesadilla”.