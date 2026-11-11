La primera huelga general en España en 14 años se enredó con la campaña electoral, a menos de 20 días de los comicios

La movilización, convocada por las principales centrales obreras, pero motorizada por el Sindicato de Inquilinas, tuvo un nivel de acatamiento dispar dependiendo de las ramas de actividad.

Millones de personas se manifestaron este miércoles en toda España en el marco del primer paro general en 14 años, convocado por las dos principales centrales de trabajadores del país, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT).

Si bien entre los reclamos también figuraron los bajos salarios y el incremento del costo de vida, el tema más fuerte fue el del acceso a la vivienda, una cuestión que quedó expuesta a fines de setiembre con las masivas movilizaciones que siguieron al desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, que a su vez provocaron que el presidente Pedro Sánchez adelantara la convocatoria a elecciones para el 29 de noviembre.

En este contexto, el Sindicato de Inquilinas, una entidad que surgió en 2017 de manera coordinada en Madrid y Barcelona, las dos principales ciudades de España y las más afectadas por la crisis inmobiliaria, logró presionar a las centrales obreras UGT y CCOO, para convocar a una huelga.

Las manifestaciones de este miércoles fueron muy grandes en Madrid, Barcelona, Valencia y en algunas otras ciudades donde el fenómeno se replicó, aunque el alcance de la huelga fue dispar.

De acuerdo con lo que informó El País de Madrid, hubo un gran acatamiento en la industria y en el transporte y también en algunas zonas del país en la educación, pero el comercio y los bares trabajaron de manera prácticamente normal. También se registró un bajo nivel de adhesión a la medida en el sector de la salud.

La jornada además estuvo marcada por hechos de violencia durante las movilizaciones. En la capital, donde las marchas fueron eminentemente pacíficas, la Policía cargó con dureza contra los manifestantes. Fue por eso que el cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid a las elecciones generales, Emilio Delgado, reclamó al presidente Pedro Sánchez “destituir a un ministro”, el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que, “o bien está lanzando a la Policía contra las clases populares, o bien ha perdido por completo el control de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.

En Barcelona la manifestación tuvo un clima más caliente, y un grupo de encapuchados atacó comercios y perpetró pequeños saqueos, generando enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana. Tanto en Madrid como en Barcelona hubo decenas de detenidos y algunos heridos.

El paro tuvo además un componente político partidario claro, porque se dio apenas 18 días antes de las elecciones generales.

En las formaciones políticas, la medida sindical fue considerada de diferente manera. Mientras que en el gobernante Partido Socialista Obrero Español hubo un tono discreto, pero se respaldó inequívocamente el paro, al que se relacionó con las políticas y avances sociales defendidos por el socialismo, la oposición de derecha fustigó con dureza la movilización.

Desde el Partido Popular (PP), el secretario general del sector, Miguel Tellado, dijo que se trató de una “huelga preventiva contra el próximo gobierno de España”, en alusión a las últimas encuestas de intención de voto que marcan que el PP y Vox tendrán una clara mayoría para poder acceder al Ejecutivo en coalición.

Más burdo fue el líder de Vox, Santiago Abascal, que en la noche del miércoles, en el marco de un acto de campaña en la provincia catalana de Tarragona, destrató a CCOO y UGT, entidades a las que calificó de ser “sindicatos del crimen y la subvención”.