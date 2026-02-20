En una sentencia aprobada por seis de sus nueve integrantes, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal la política arancelaria que ha sido un elemento distintivo del actual mandato de Donald Trump, y que el presidente ha utilizado para presionar a sus socios y a sus rivales. Según el fallo del principal tribunal, Trump no tenía potestades, como presidente, para imponer estas tasas.

La Justicia tuvo en cuenta que los aranceles suelen requerir la aprobación del Congreso, al que la Constitución le atribuye la potestad exclusiva para aplicar impuestos.

Según informó el periódico The Guardian, el tribunal concluyó que en tiempos de paz no se puede argumentar, como lo hizo el presidente, que puede imponer aranceles en el marco de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, en inglés), aprobada en 1977, que otorga potestades especiales para regular o prohibir transacciones comerciales en circunstancias de emergencia nacional.

El tribunal, en su opinión mayoritaria, se remitió a los creadores de la Constitución, que dejaron como potestad exclusiva del Congreso el “acceso al bolsillo del pueblo” y “no otorgaron al Poder Ejecutivo ningún segmento de esa facultad tributaria”. Para la Corte, los aranceles, si bien se cobran a los productos que ingresan al país por importaciones, son un tipo de impuesto a los ciudadanos estadounidenses que finalmente los compran.

El líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, celebró el fallo como “una victoria para el bolsillo de los estadounidenses”, y también festejó que se terminara con un arancel que calificó de “ilegal”. “¡Basta de caos! ¡Terminemos con la guerra comercial!”, agregó.

La Corte Suprema señaló que “cuando el Congreso ha delegado sus poderes arancelarios, lo ha hecho de forma explícita y con estrictos límites”, y que el presidente no puede considerar delegada esa facultad por su cuenta. Manifestó que el hecho de que no se haya usado nunca la IEEPA para estos fines es una admisión por parte del Ejecutivo de que el presidente no tiene autoridad para imponer aranceles en tiempos de paz.

Ante este golpe a su guerra arancelaria, Trump calificó el fallo como “terrible” y anunció que aplicará una nueva tasa arancelaria global del 10% y que lo hará bajo otra normativa, y sin pasar por el Congreso.

“El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es una vergüenza”, dijo el presidente en una conferencia que dio en respuesta a la sentencia, desde la Casa Blanca. Acusó a los integrantes del tribunal de haber actuado “influenciados por intereses extranjeros” y dijo que con este pronunciamiento judicial los países que “han estado estafando” a Estados Unidos “durante años están eufóricos”.

Señaló que existe incluso la posibilidad de que esto obligue a Estados Unidos a reembolsar aranceles cobrados en su política de “gravámenes recíprocos”, que data de abril, lo que podría costarle al país entre 175.000 y 240.000 millones de dólares. Si bien el fallo no habla de reembolsos, la posibilidad está sobre la mesa.

“Tengo derecho a imponer aranceles y siempre lo he tenido”, dijo Trump. Afirmó que cuenta con “alternativas muy poderosas” para imponer nuevas tasas. “Es un proceso un poco más largo. Intenté simplificar las cosas, pero no nos dejaron hacerlo”, dijo.

Sobre el nuevo arancel del 10% que anunció, afirmó que este mismo viernes lo aprobará en el marco de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, y que se aplicará “además de los aranceles normales que ya se están cobrando”. El presidente afirmó que las próximas tasas, que según dijo podrían entrar en vigor en tres días, podrían ser mayores que las actuales.

La agencia de noticias Efe informó que la ley a la que recurrirá Trump permite aumentar los aranceles hasta un 15%, pero por períodos de 150 días. El presidente estadounidense también aludió a otras leyes que abrirían puertas a lograr lo que se propone.

La guerra comercial de Trump incluye tasas distintas según el país, y diferenciadas por tipo de producto, por lo cual es difícil conocer de antemano el impacto de los cambios que implica el fallo de la Corte Suprema y la reacción del presidente estadounidense.

Por otra parte, Trump anunció que se iniciaran “varias investigaciones en virtud de la Sección 301 y otras para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”.

El economista ganador del Nobel Paul Krugman comentó el fallo de la Corte Suprema. Según citó The Guardian, dijo que el pronunciamiento fue “mordaz” y manifestó claramente que el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional fue una usurpación de la autoridad tributaria que pertenece al Congreso. Agregó: “Por lo tanto, somos escépticos de que en la IEEPA, y solo en la IEEPA, el Congreso haya ocultado una [vía para la] delegación de su poder innato para imponer impuestos”.

En México, el ministro de Economía, Marcelo Ebrard, llamó a mantener la “prudencia” ante estas novedades y dijo que viajará a Washington la próxima semana, en una visita que ya estaba programada, para “tener claridad” sobre el alcance de estas medidas y defender los intereses de su país.

Dijo que, actualmente, el 85% de lo que México exporta a Estados Unidos no paga arancel, y que las tasas que se aplican al aluminio, el acero y los vehículos no forman parte del paquete de aranceles “recíprocos” de Trump, que son los que están en discusión ahora.

A su vez, el vicepresidente y ministro de Industria y Comercio de Brasil, Geraldo Alckmin, dijo que el pronunciamiento de la Corte Suprema estadounidense “fortalece la relación comercial” entre su país y Washington. Pero también él pidió “cautela”.