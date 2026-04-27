El precandidato a la presidencia, Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) y el gobernador de San Pablo y precandidato a la reelección, Tarcísio de Freitas, integrante del sector derechista Republicanos, realizaron este lunes su primer acto conjunto de campaña.

De acuerdo a lo que informó Folha de San Pablo, el encuentro entre los postulantes derechistas tuvo lugar en el marco de la Agrishow, la mayor feria de tecnología agrícola del país, que se está desarrollando en la ciudad de Ribeirão Preto, en el interior del estado de San Pablo.

Los dos dirigentes derechistas llegaron al evento juntos y durante su discurso, Flávio Bolsonaro reiteró su apoyo a la candidatura de Freitas, a quienes muchos querían ver como el postulante de la derecha en las elecciones presidenciales del mes de octubre.

“Tarcísio se comprometerá con todos los temas aquí planteados”, expresó Flávio Bolsonaro.

Por su parte el gobernador también destacó su apoyo a Flávio durante su intervención en el evento. “Estar hoy con ustedes es una forma de honrar a su padre, de mantener vivo su legado. Estoy seguro de que honrarás grandemente el legado de tu padre, Flávio. Vas por buen camino”, le dijo Freitas al candidato presidencial.

En su discurso, el precandidato del PL también criticó las acciones del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, respecto al sector agroexportador.

“Pueden estar seguros de que, a partir de 2027, el agronegocio será aún más valorado. No tendrán un gobierno que los persiga; al contrario, tendrán un gobierno que les tenderá la mano”, expresó Bolsonaro ante el aplauso de su auditorio.

Además de su importancia para el agronegocio, en un año electoral, los políticos se están organizando en la feria con el objetivo de obtener influencia política del sector. En la inauguración, el domingo, participaron el vicepresidente Geraldo Alckmin, compañero de fórmula del presidente Lula para la reelección, quien estuvo acompañado del ministro de Agricultura y Ganadería, André de Paula.

Una nueva encuesta vuelve a mostrar un escenario reñido

Un sondeo de intención de voto realizado por la consultora Nexus publicado este lunes indica un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro en una eventual escenario de segunda vuelta. Sin embargo, el presidente se perfila numéricamente por delante de su adversario con un 46% frente a un 45%, pero la diferencia está dentro del margen de error.

En la encuesta anterior, publicada el 30 de marzo, Lula y Flávio Bolsonaro registraron cada uno un 46% de intención de voto.

En el escenario de primera vuelta planteado en la encuesta publicada este lunes Lula aparece en primer lugar con el 41% de los apoyos; Bolsonaro tiene el 36%; y mucho más atrás vienen Romeu Zema, exgobernador del estado de Minas Gerais y candidato del partido derechista Novo con el 4%; el gobernador de Goiás Ronaldo Caiado que tiene el 3% de los apoyos al igual que Renan Santos, quien lidera el partido ultraderechista Misión.