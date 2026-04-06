El presidente de Chile, José Antonio Kast, y el de Argentina, Javier Milei, el 6 de abril, en la Casa Rosada.

José Antonio Kast, que llegó al gobierno de Chile el 11 de marzo, se sumó este lunes a la costumbre de los presidentes de su país de que su primer viaje oficial tenga como destino Argentina.

En su caso, además, comparte con su par argentino, Javier Milei, afinidades ideológicas que los llevaron a integrar el llamado Escudo de las Américas, impulsado por Donald Trump, y a vincularse con gobiernos de derecha en distintos encuentros políticos internacionales.

Como presidente electo, Kast viajó varias veces al exterior para establecer esos contactos. Su última gira desde el balotaje de noviembre lo llevó en febrero a Bélgica, Hungría e Italia, países en los que se reunió con primeros ministros y dirigentes partidarios ultraconservadores.

Este lunes, ya como presidente, Kast llegó a Buenos Aires con los objetivos de fortalecer la colaboración económica, energética y judicial entre los dos gobiernos y de compartir con Milei sus visiones comunes sobre distintos asuntos políticos regionales e internacionales, según informó en su edición digital el diario El Mercurio.

“Es un buen momento para estrechar los lazos e ir cerrando ciertos temas que pueden potenciar a ambas naciones”, dijo el presidente chileno a la prensa de su país antes de partir en avión a Buenos Aires. Manifestó su interés en “fortalecer la agenda conjunta con Argentina en distintas áreas primordiales, el tema de pasos internacionales, de seguridad, el crimen organizado y el narcotráfico trasciende las fronteras”.

“Es muy importante lo que vamos a conversar y acordar en conjunto con el gobierno argentino. Tenemos enemigos comunes que atacan a nuestras naciones y en conjunto tenemos que enfrentarlos”, afirmó, según la prensa de su país.

Después de la reunión, las dos cancillerías emitieron un comunicado común que vuelve sobre estos conceptos. El texto afirma que el encuentro estuvo centrado en la “agenda de futuro basada en la defensa de los valores compartidos de la libertad, la democracia, la vida y la propiedad y la promoción del crecimiento económico”.

Los dos gobiernos informaron además que Kast le manifestó a Milei su apoyo a Argentina en el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, y que las cancillerías acordaron mantener una reunión ampliada con el objetivo de promover “mejores condiciones para la atracción de inversiones recíprocas y externas; la expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados; la integración y complementación energética y minera y la generación de oportunidades para el sector privado”.

Kast viajó con su canciller, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales y los ministros de Seguridad y de Obras Públicas.

La comitiva incluyó también al secretario general del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Colona. Su presencia se debió a la importancia que Kast le dio en esta visita al pedido de Chile a Argentina de que extradite al exguerrillero Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato en 1991 del senador de la UDI Jaime Guzmán, colaborador del dictador Augusto Pinochet y redactor de la Constitución de 1980. Además, Guzmán era un amigo de la familia de Kast.

En 2004, años después el asesinato de Guzmán, cometido con un arma de fuego en las afueras de la Universidad Católica, en Santiago, Apablaza fue detenido en Argentina, y en 2010 se le concedió la condición de asilado. Durante su campaña electoral, Kast prometió que trabajaría para que Apablaza fuera extraditado a Chile para ser juzgado, y Milei le manifestó su intención de ayudarlo en ese objetivo.

“Al presidente Milei le hice mención de esto, agradeciéndole que en sus años de gobierno se ha avanzado más que en varios años anteriores. Y estoy seguro, como lo dije el día de ayer, que tarde o temprano el prófugo Apablaza va a tener que rendir cuentas ante la Justicia”, manifestó Kast durante una conferencia de prensa después del encuentro con el presidente argentino.

Actualmente, las autoridades argentinas no saben dónde se encuentra Apablaza y ofrecieron una recompensa a quienes aporten información al respecto. El abogado del exguerrillero chileno, Rodolfo Yanzón, anunció que presentó este lunes una denuncia ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas para solicitar que intervenga “para frenar el ilegal proceso de detención con fines de extradición dictado en su contra en la República Argentina, lo que, de concretarse, configuraría un daño irreparable para la víctima”. Yanzón dijo que con ese proceso se está “violando la Convención de Refugiados”, porque el “estatus de refugiado sigue vigente”.