A una semana de las elecciones generales que se realizarán en Perú el domingo 12 de abril, en las que los ciudadanos deberán elegir al presidente, a los integrantes del Congreso y también a los representantes del país en el Parlamento Andino, una encuesta de la consultora Ipsos indica que la candidata derechista Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, es la postulante con mayor intención de voto.

Según el estudio, que se hizo entre el 1° y 2 de abril, Fujimori, que está compitiendo por la presidencia por cuarta vez, cuenta con 18,6% de los votos válidos (donde no se incluyen los votos en blanco ni los anulados). En segundo lugar se posiciona Carlos Álvarez Loayza, un actor cómico y presentador televisivo de larga trayectoria, pero sin ninguna experiencia política, que tiene el 12,1% de los votos válidos. Álvarez Loayza, de 62 años, es el candidato del partido País para Todos, un sector político populista y conservador fundado en 2023.

Tercero en las encuestas quedó el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, popularmente conocido por su apodo Porky, quien lidera el partido derechista Renovación Popular, con el 10,9% de los apoyos. López Aliaga había sido segundo en todas las encuestas anteriores, pero, según el estudio de Ipsos, tuvo una abrupta caída entre los votantes de la ciudad de Lima, lo que posibilitó el pasaje de Álvarez Loayza al segundo lugar.

Más atrás en la encuesta se ubican el socialista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 9% de los votos; el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 5,6%; César Acuña, de la derechista Alianza para el Progreso, con 5,1%, y el socialdemócrata Alfonso López-Chau, de Ahora Nación, con 4,4%. Las personas que dijeron que votarán por otros candidatos llegan al 17,5%.

Por otra parte, vale aclarar que el porcentaje de quienes expresaron que votarán en blanco o que anularán su voto suma 35,5% del total, una cifra enorme que refleja el amplio descrédito que tiene actualmente entre buena parte de la ciudadanía el sistema político peruano, percibido como eminentemente corrupto.

Tal como indican los números de la encuesta de Ipsos, así como los de todos los demás sondeos que se realizaron durante las últimas semanas, el voto está enormemente fragmentado. De hecho, las candidaturas presidenciales que competirán en las elecciones del domingo son en total 35, el número más alto en la historia del país, y el bajo porcentaje de intención de voto que tienen aún los que están arriba en las encuestas indica que el próximo mandatario se decidirá recién en la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio.

El nuevo gobierno asumirá funciones el 28 de julio, día en que recibirá el mando de manos del actual mandatario, José María Balcázar, quien fue electo por el Congreso para gobernar el país el 18 de febrero, luego de que el anterior presidente, José Jerí, fuera destituido por los legisladores, acusado de varios casos de corrupción.

De acuerdo con la Constitución peruana, el voto en estas elecciones es obligatorio y están habilitados para ejercer este derecho más de 27 millones de ciudadanos.