Homenaje a las víctimas de filicidio y homicidio perpetrado por un exsoldado estadounidense, el 19 de abril, en la ciudad de Shreveport, en el estado de Louisiana.

Un hombre asesinó a ocho niños de entre tres y 11 años, siete de los cuales eran sus hijos, tras cometer varios tiroteos este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado de Louisiana, en Estados Unidos. También hirió de gravedad a dos mujeres mayores de edad, entre las que se encontraba su esposa, que debieron ser hospitalizadas.

Según informó la cadena CNN, el atacante fue identificado como Shamar Elkins, un militar retirado de 31 años que contaba con antecedentes por portar un arma de fuego dentro de propiedad escolar y manejar intoxicado, en 2016, así como por poseer armas ilegalmente, hecho por el que fue detenido cerca de una escuela en 2019.

De acuerdo con el citado medio, los niños asesinados eran Jayla Elkins, de tres años; Shayla Elkins y Braylon Snow, de cinco; Kayla Pugh y Khedarrion Snow, de seis; Layla Pugh, de siete; Markaydon Pugh, de 10, y Sariahh Snow, de 11. El número de fallecidos hace que el tiroteo sea el más mortífero en los últimos dos años en Estados Unidos.

El jefe de la Policía de Shreveport Wayne Smith dijo este lunes en rueda de prensa que el domingo “será escrito en los anales de la historia” como “uno de los peores días” que atravesó la localidad. Smith explicó que el episodio comenzó a las 5.55 de este domingo, con una llamada de emergencia en la que se denunciaban “disturbios” en un domicilio particular de la calle West 79.

El jefe de Policía reconstruyó los hechos a través de sucesivas llamadas de la misma persona, que se encontraba en el lugar. Elkins disparó contra las nueve personas que residían en el hogar, y que intentaron escapar por el techo. Seguido de ello, abandonó la escena del crimen. Cuando la policía arribaba al lugar, recibió una nueva llamada de emergencia proveniente de un domicilio en la calle Harrison, a pocas cuadras de distancia, donde Elkins disparó contra su exnovia, secuestró a tres de sus hijos y escapó, detalló el jefe de Policía.

Según consignó el medio local Shreveport Times, una de las principales interrogantes pasa por precisar cómo Elkins accedió a la pistola que utilizó para cometer los crímenes, hecho que está siendo investigado por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

El atacante luego se dio a la fuga en un automóvil y tomó la ruta Interestatal 49 en dirección sur, donde fue interceptado por unidades policiales que patrullaban la zona y lo persiguieron hasta la calle Brompton Lane, donde intercambiaron disparos con Elkins hacia las 6.29, que falleció a las 7.03.

“Este probablemente ha sido uno de los desafíos más grandes que la Policía de Shreveport ha debido afrontar”, aseveró Smith, quien agradeció el profesionalismo de los trabajadores de los servicios de emergencia locales. El jefe de Policía explicó que la investigación continúa, y que seguirá informando a los medios a medida que surja nueva información. “Aún hay piezas faltantes para poder completar este bizarro puzzle”, valoró.