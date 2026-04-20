El organismo israelí que se encarga de la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios palestinos ocupados (Cogat) anunció este lunes que durante martes y miércoles se mantendrán cerrados los pasos por los que ingresa la ayuda humanitaria a los dos millones de palestinos que habitan en la Franja de Gaza, porque Israel conmemora el Día Nacional de los Caídos y el Día de la Independencia.

El Cogat anunció que se recogerá la ayuda humanitaria que ya ingresó a Gaza, pero no ingresarán nuevos cargamentos. Según recordó la agencia Efe, lo mismo ocurrió durante la Pascua judía, a comienzos de abril, y, además, cuando comenzó la guerra con Irán, el 28 de febrero, se cerró hasta el 18 de marzo el paso de Rafah por el que son evacuados palestinos que necesitan asistencia médica que no pueden recibir en Gaza.

Mientras tanto, las muertes de palestinos por ataques israelíes se siguen sumando. Este lunes, el ejército mató en un ataque aéreo a dos personas que se encontraban en el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de Gaza. En el sur, en la ciudad de Jan Yunis, otro ataque con un dron israelí dejó varios heridos. A todo esto, y mientras se supone que rige un cese del fuego, se sumó una incursión militar en un barrio del oeste de Gaza y otro en el noroeste de Beit Lahia.

Los ataques de este lunes no fueron una excepción. El domingo, el ejército mató de un disparo en la cabeza a un hombre en el campamento de desplazados de Halawa, en Yabalia, en el norte de la Franja. El viernes dos conductores de camiones de Unicef que llevaban agua potable a familias de Gaza, en Mansoura, en el norte, fueron asesinados por el ejército israelí, según denunció el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, que exigió una investigación “inmediata” de lo sucedido.

Unicef señaló que esto “ocurrió durante operaciones rutinarias de transporte de agua en camiones cisterna, sin que se produjeran cambios en los procedimientos ni en la ruta”, y que el ejército israelí está al tanto de los movimientos de sus trabajadores.

La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de crisis, Hadja Lahib, manifestó su “indignación” y dijo que “estas violaciones” del derecho humanitario “deben terminar”. Las muertes que dejaron los ataques israelíes en Gaza desde octubre de 2023 superan las 72.500, y esta cifra incluye cerca de 21.000 niños, según los casos que tienen identificados las autoridades sanitarias palestinas.

Por otra parte, una delegación de Hamas viajó a El Cairo, la ciudad egipcia que fue sede de negociaciones para un alto el fuego. Esta vez, el objetivo del viaje es avanzar hacia una segunda fase del plan de paz que en su momento impulsó el presidente estadounidense, Donald Trump, que implicaría la retirada israelí de Gaza y el desarme de Hamas.

Protestas y homenajes en Israel

El sábado se reiteraron en Israel las manifestaciones contra el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y su política belicista, que incluye a Irán y Líbano. Los manifestantes salieron a las calles de Haifa y Jerusalén, además de Tel Aviv.

Ajeno a las críticas por las guerras permanentes y por los varios casos de corrupción que enfrenta, Netanyahu vio postergada una vez más la audiencia en la que daría testimonio en uno de sus frentes judiciales. La Corte del Distrito de Jerusalén volvió a cancelarla en atención a la agenda del primer ministro y la situación de seguridad de Israel.

Netanyahu solicitó formalmente en noviembre al presidente israelí, Isaac Herzog, que lo indulte. Su pedido fue respaldado por Trump, que públicamente llamó a Herzog a que acceda al pedido.

Otro aliado de Netanyahu, el presidente argentino, Javier Milei, recibió este lunes, en su tercera visita a Israel desde que asumió el cargo, la medalla presidencial por su “claridad moral” y por la “humanidad, valores y visión compartida por un futuro mejor” de los dos países. Así lo manifestó Herzog, encargado de entregársela.

“Argentina e Israel representan cada uno en su lugar una misma causa: la de mantener viva la llama de la libertad en un mundo incierto”, dijo Milei. Según el periódico The Times of Israel, el gobernante argentino y Netanyahu anunciaron la implementación de vuelos Tel Aviv-Buenos Aires como parte de esta alianza política.