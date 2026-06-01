La derecha regional celebró el primer lugar que obtuvo De la Espriella en las elecciones en Colombia

Para muchos gobiernos de ultraderecha de la región fue un motivo de festejo que el candidato extremista Abelardo de la Espriella obtuviera 43% de los votos válidos el domingo, en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y pasara al balotaje con el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que reunió un apoyo de 40,90%.

Uno de esos casos es el del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a quien algunos dirigentes habían acusado de intentar ejercer una injerencia indebida a favor de De la Espriella en esta votación.

En enero, Noboa anunció que en respuesta a lo que califica como una actuación insuficiente del presidente colombiano, Gustavo Petro, para combatir el narcotráfico y otras actividades delictivas en la frontera entre sus países, impondría a partir de febrero un arancel a varios productos colombianos que ingresan a Ecuador. Ese gravamen fue primero de 30%, después subió a 50% y en mayo llegó a 100% en algunos casos. Colombia respondió con medidas recíprocas, algo más leves.

La decisión del gobierno de Ecuador fue rechazada por empresarios y comerciantes de los dos países, y según informó el Ejecutivo de Colombia, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) dio diez días a los dos países para retirar los aranceles, que a su entender violaban el Acuerdo de Cartagena.

El viernes, sin mencionar a la CAN, Noboa anunció que esas medidas quedarían sin efecto a partir de este lunes. Dijo que el cambio en su postura se debía a que había conversado con De la Espriella y había podido confirmar la “voluntad” del candidato de “impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo” y de entregarle a Ecuador delincuentes de ese país que, según dijo, se encuentran en Colombia.

Dirigentes políticos colombianos y ecuatorianos acusaron a Noboa de intentar influir en las elecciones del domingo. El expresidente de Ecuador Rafael Correa dijo que De la Espriella debía estar “desesperado” para insultar a su “patria con la grotesca injerencia de un tipo como Noboa”. También advirtió a los colombianos que eviten lo que ocurre en Ecuador, que, según dijo, está “destrozado por un gobierno inepto, corrupto y entreguista”, y donde “se proscriben partidos”, como el suyo, el Movimiento de la Revolución Ciudadana.

Festejos de la derecha

Ante los resultados de las elecciones del domingo, Noboa celebró. “¡Felicidades, Abelardo de la Espriella, por una gran victoria! Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región”, dijo, en alusión a que Petro puso en duda los primeros datos que se divulgaron, que surgían de un estudio privado.

Entre la extrema derecha regional, los festejos fueron extendidos. Para el presidente argentino, Javier Milei, el resultado electoral del domingo “refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región”.

En Brasil, el candidato a la presidencia Flávio Bolsonaro, que competirá con Luiz Inácio Lula da Silva en octubre, felicitó a De la Espriella, le deseó éxito para la segunda vuelta y dijo que el resultado electoral “muestra que millones de colombianos desean más seguridad, libertad, prosperidad y respeto a los valores que sustentan la familia y la democracia”. También la oposición venezolana saludó a De la Espriella y no a Cepeda. El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia le deseó al ultraderechista “éxitos en esta nueva fase electoral”.

La campaña que viene

La postura de Petro de poner en duda los primeros resultados difundidos fueron criticados en Colombia. Si bien Cepeda al principio coincidió con el presidente, este lunes tomó distancia de esa posición. En conferencia de prensa, dijo que ante el avance del proceso de verificación se pudo concluir que no hay elementos que indiquen que hubo fraude. “No hemos encontrado, en este momento del desarrollo de nuestra labor, hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, dijo, según el diario colombiano El Tiempo. De la Espriella había desafiado a Cepeda a aceptar los resultados, antes de afirmar que defendería “la democracia por la razón o por la fuerza”.

El candidato de Defensores de la Patria mantuvo un discurso agresivo este lunes ante la invitación de Cepeda a debatir antes del balotaje. En su cuenta de X dijo que su rival del Pacto Histórico y Petro tienen “un plan para robarse las elecciones”, trató a Cepeda de cobarde y afirmó que el presidente de Colombia es su “dueño”. Dicho esto, aceptó debatir. “Convoco a los medios de comunicación a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas. No podemos normalizar lo que están pretendiendo hacer”, dijo.

En medio de ese discurso, Petro abrió otro frente de críticas contra el oficialismo al anunciar que él se ocupará de la campaña hacia la segunda vuelta. “Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”. Sectores opositores pusieron en duda que el presidente pueda adoptar este papel en la campaña y cuestionaron que intente ocupar ese lugar.

Mientras tanto, otros sectores se manifestaron sobre los resultados del domingo. El expresidente Álvaro Uribe, que promovía la candidatura de Paloma Valencia, declaró su apoyo a De la Espriella. El Partido Conservador dio señales de ir en la misma dirección bajo el argumento de apoyar al más votado por los colombianos y de que los ciudadanos expresaron así “sus necesidades” y “también sus frustraciones frente a la inseguridad, el costo de vida, la incertidumbre y la falta de respuestas a problemas que afectan la vida diaria de millones de familias”. Con argumentos similares, Cambio Radical también se inclinó por el candidato de Defensores de la Patria, según el diario El Espectador.

No está claro qué postura adoptarán el Partido de la U y el Partido Liberal, que están divididos entre los dos candidatos que siguen en carrera, y todo indica que se dividirán en sectores favorables a Cepeda y otros que apoyen a De la Espriella. La mayoría de la Alianza Verde y organizaciones políticas que apoyaron la candidatura de Sergio Fajardo también podrían apoyar al candidato de izquierda en el balotaje del 21 de junio.