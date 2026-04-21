La Casa Blanca está esperando la confirmación oficial de Irán de que sus representantes se van a hacer presentes en las negociaciones previstas para este martes en Islamabad, la capital de Pakistán, para que la delegación estadounidense liderada por el vicepresidente James David Vance parte desde Washington.

Ante el inminente final de la tregua de dos semanas, que se cumplirá en la noche del miércoles, las partes comenzaron a hacer sus movimientos tendientes a reanudar las negociaciones, pero los puntos de partida todavía están distantes.

Estados Unidos, a pesar de haber cumplido el alto el fuego acordado, mantiene una presión sobre la zona del estrecho de Ormuz, así como sobre los puertos iraníes, ejerciendo un bloqueo naval que es visto como una actitud agresiva por las autoridades iraníes.

El vicepresidente estadounidense viajará junto con Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente, aunque el presidente iraní Masoud Pezeshkian, advirtió que persiste una profunda desconfianza histórica hacia Estados Unidos.

El mandatario afirmó que Teherán está preocupado por las señales contradictorias y poco constructivas de los funcionarios estadounidenses y concluyó que constituyen un intento de lograr la rendición del país. “Los iraníes no se someten a la fuerza”, declaró Pezeshkian, de acuerdo con lo que consignó el diario británico The Guardian.

Sin embargo, un alto funcionario iraní declaró a la agencia de noticias Reuters que Teherán está “revisando positivamente” su participación, en medio de informes que indican que su delegación finalmente terminará viajando a Islamabad y estará nuevamente encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Precisamente Bagher Ghalibaf dijo este lunes que su país “no aceptará negociaciones bajo amenazas” y en tono desafiante dijo que Irán está dispuesto a “mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”.

Por su parte, Trump, que está buscando salir de la guerra que comenzó junto con Israel el 28 de febrero, volvió a insistir en que se llegará a un acuerdo con los iraníes “con relativa rapidez”, pero agregó que el bloqueo naval de los puertos iraníes continuará hasta que se llegue a un pacto con Teherán.

La poco alentadora marcha de la economía doméstica y la guerra con Irán son dos de los factores que inciden en este momento, en el que, de acuerdo con el último sondeo de la cadena NBC, la popularidad de Trump cayó al nivel más bajo desde su retorno a la Casa Blanca: un 63% de los ciudadanos estadounidenses desaprueba su gestión.

Según el sondeo de opinión, la economía sigue siendo el tema de mayor preocupación para la población, sobre todo por la inflación que está repercutiendo directamente en el costo de vida.

Solo un 32% de los estadounidenses declaró aprobar la gestión de Trump en estos asuntos, frente a un 68% que la desaprueba. Dentro de este último porcentaje hay un 58% que la desaprueba de manera firme, según lo consignado por el diario madrileño El País.

La encuesta, que se llevó a cabo del 30 de marzo al 13 de abril entre 32.433 adultos, muestra un escenario muy poco alentador para los republicanos con vistas a las elecciones de medio término, previstas para noviembre y en las que Trump se juega el control que ahora tiene tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Durante toda la campaña electoral que lo llevó a ser electo presidente, Trump prometió que combatiría la inflación y que mantendría al país al margen de conflictos internacionales, dos cosas que hasta el momento el magnate republicano está muy lejos de cumplir.