Isabel Díaz Ayuso, durante el encuentro “Celebración de la evangelización y el mestizaje en México: Malinche y Cortés”, el 4 de mayo, en Ciudad de México.

En la conferencia de prensa matutina que ofreció este lunes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, criticó la reciente visita al país de la dirigente del Partido Popular español y mandataria de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La líder mexicana calificó de “absurdo” que la política española fuera al país a tratar de reconocer al conquistador Hernán Cortés, de acuerdo con lo que consignó el portal mexicano Animal Político. “Estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero lo que más llama la atención –porque fue noticia allá en España, incluso la mencionó el presidente de España ayer en un evento– fue lo mal que le fue”, expresó la mandataria izquierdista.

La presidenta hacía referencia a los dichos del domingo de Pedro Sánchez. “Va la señora Ayuso a México a dar lecciones de historia y acaba dando vergüenza ajena. Menuda paciencia hay que tener con la derecha española, incluso fuera de nuestras fronteras”, expresó el mandatario en un video.

Sheinbaum también fue muy crítica en su conferencia de este lunes con los opositores derechistas del Partido Acción Nacional (PAN), que fueron quienes invitaron a Ayuso a visitar México y homenajear a Hernán Cortés. “Imagínense a un partido político que se saca fotos con sus gobernadores reconociendo a esta mujer como el mejor exponente internacional para reflejarlos a ellos, los panistas”, dijo la presidenta.

“En pocas palabras, trajeron a Isabel Ayuso para reconocer junto con ella a Cortés. El conservadurismo mexicano, porque en realidad son el Prian (juego de palabras en el que, además del PAN, incluyen al también opositor Partido Revolucionario Institucional), reconociendo a la derecha española y su visión de que vinieron a mejorar, o reconociendo a un homicida, a un genocida”, agregó la jerarca.

Tal como informó El País de Madrid, la visita de Ayuso al territorio mexicano estuvo signada por varios incidentes menores, como la interrupción de uno de sus discursos por parte de una política local de Morena en el estado de Aguascalientes. La sumatoria de contratiempos, más la falta de apoyo institucional que recibió del PAN y la incomodidad general que sintió, hizo que la presidenta de la Comunidad de Madrid finalizara de manera anticipada su visita el viernes.

Apoyo a Cuba

En su comparecencia ante los medios de prensa de este lunes, Sheinbaum también habló sobre Cuba, y confirmó que México continuará enviando ayuda humanitaria a la isla ante el bloqueo energético que impuso el gobierno de Estados Unidos que lidera Donald Trump.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. De hecho, el día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba”, expresó Sheinbaum. Al ser cuestionada sobre los envíos de petróleo a la isla, la presidenta indicó que Rusia envía hidrocarburos, por lo que su gobierno se orientará a “otros apoyos humanitarios”.

Sheinbaum, además, remarcó que la posición histórica de México es la de terminar con el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. “Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos, y además está en la Constitución de México, y no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo desde el primer momento, en 1962, cuando se planteó el bloqueo”, declaró.