El Salvador cerró 2025 con el lanzamiento de la aplicación digital DoctorSV, que utiliza inteligencia artificial (IA) para dar atención médica básica y gratuita a población que oscila entre 18 y 30 años.

La iniciativa, promovida por el presidente Nayib Bukele, se anunció como un novedoso sistema de atención ininterrumpida, que ofrece diagnóstico asistido por IA y que evalúa el caso antes de derivar al paciente hacia una videollamada con un médico.

El gobierno alienta a los ciudadanos a que bajen la aplicación en sus teléfonos portátiles. Para eso, deben llenar un formulario con su información personal incluyendo su historial clínico.

La promoción del aplicativo sucede mientras aumentan las quejas por falta de medicamentos básicos en el sistema público de salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) despide a médicos especializados.

Seguridad social con menos especialistas

El secretario del Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Rafael Aguirre, denunció públicamente el cese de 672 plazas en esta red hospitalaria de cobertura nacional el 17 de diciembre.

Señaló que despidieron a médicos pediatras, generales, familiares y personal de enfermería que trabajaba en el edificio central y en tres policlínicos de la capital, los cuales atendían a aproximadamente 5.000 usuarios.

“Diciembre finalizó con una ola de despidos en distintas unidades médicas y hospitalarias del país, dentro de la red de la seguridad social [...] Estas medidas representan una amenaza directa al derecho a la salud de la población salvadoreña”, afirmó Aguirre a Expediente Público.

En El Salvador hay 2,1 millones de personas con derechos de acceder a la cobertura afiliados a la seguridad social, que es el único sistema en el país que ofrece atención médico-hospitalaria subsidiada para enfermedades crónicas.

Además, el ISSS desmanteló la Unidad de Pensiones que asistía a 185.000 jubilados. Desde el 5 de enero de 2026, estos pasaron a la cobertura del nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones, una entidad gubernamental ajena a la estructura administrativa de la Seguridad Social.

El cambio ha traído malestar a los usuarios. “La confusión es muy grande porque no hay información clara sobre el lugar donde debemos presentar las cartas de sobrevivencia que garantizan el pago de nuestras pensiones”, dijo a Expediente Público Josefina Escalón, una nonagenaria que requiere ayuda de terceros para hacer ese trámite cada semestre para demostrar que sigue viva y así recibir el desembolso.

¿Quién desarrolló la DoctorSV?

Bukele sostiene que los médicos asistidos con IA, mediante la aplicación DoctorSV, tienen una precisión en el diagnóstico del 93%. Según él, el sistema logró 10.000 consultas por día en las dos primeras semanas de prueba; sin embargo, no hay pruebas documentales que demuestren ese cálculo.

El gobierno afirma que la plataforma fue desarrollada por Google. Sin embargo, esta gigante tecnológica no presenta en su tienda de aplicaciones a DoctorSV como uno de sus productos. En su lugar, aparece “Desarrollador HospitalES” como su creador.

A fines de 2023, el gobierno de Bukele ya había puesto en marcha otra aplicación llamada Doctor ISSS, también creada por Desarrollador HospitalES, la cual ofrecía atención vía telefónica a las personas con derecho a acceder a estos servicios. Ahora ya está fuera del mercado.

Por otra parte, el gobierno ha informado que los datos personales que los usuarios de DoctorSV dejan en la plataforma son almacenados en los servidores de Google Cloud.

En un encuentro que difundió la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, el representante de Google Cloud para América Latina, el argentino Eduardo López, alabó el proyecto de El Salvador, pues según él ha mejorado la accesibilidad a la salud.

“Vine porque el equipo me contó tantas cosas del sistema de salud y vine a conocerlo. Estuvimos recorriéndolo y me quedé maravillado de lo que vi. [...] Me quedé muy feliz de poder participar con nosotros y que usen nuestra tecnología”, celebró López.

Google abrió operaciones en El Salvador en abril de 2024 como parte de un acuerdo declarado como reservado. Esto se dio en el marco de la Ley General para la Modernización Digital del Estado, aprobada previamente por la Asamblea Legislativa.

El funcionario que dirige el proyecto DoctorSV es el médico intensivista Manuel Bello. Él aseguró a medios del gobierno que los usuarios inicialmente son clasificados y derivados a un médico, el cual receta los medicamentos.

Según el gobierno, los pacientes pueden retirar la medicina en una red de 350 farmacias y hacer uso de 75 laboratorios distribuidos en todo el país.

Cifras de los recortes en salud en El Salvador 7.772 trabajadores de la salud fueron despedidos en 2025, en su mayoría del sector público, y se eliminaron sus puestos de trabajo.

672 médicos pediatras, de medicina general, de familia, enfermeros y personal administrativo de la seguridad social fueron despedidos en diciembre.

2,1 millones de personas tienen cobertura en el sistema de seguridad social.

De héroes a despedidos

En vísperas de Nochebuena, el 23 de diciembre, el Ministerio de Salud convocó a 1.800 empleados del Hospital Nacional Rosales para anunciarles que cesaron sus contratos de trabajo.

Así, médicos y enfermeros, que fueron llamados héroes por el presidente Nayib Bukele por su rol contra la pandemia de covid-19, quedaron sin trabajo.

Los empleados del hospital debieron escoger entre firmar una carta de retiro voluntario, si deseaban el pago en concepto de su indemnización y prestaciones, que será dentro de un año, o recibir una cantidad rápida con un porcentaje menor al 50% de sus años de servicio.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Salud, una organización civil de empleados del sector, advirtió a través de un pronunciamiento oficial que los despidos “reducen la capacidad de atención en los centros de salud, al traducirse en menos consultas, camas sin atención y retrasos que podrían poner en riesgo la vida de los pacientes”.

Además, la coordinadora denunció que los despedidos fueron coaccionados para aceptar cualquiera de las opciones. “[El gobierno] no garantiza el pago de inmediato ni completo de sus prestaciones y en muchos casos abre la puerta a la pérdida de derechos laborales adquiridos”, señaló.

El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) denunció que la denominada “medicina amarga”, un concepto que acuñó Bukele en su discurso de posesión en 2019, cargó mayoritariamente contra el sector salud donde contabilizan 7.772 despedidos en todo 2025 bajo la figura de supresión de plazas.

Del total de cesados, 3.500 trabajaban para el Ministerio de Salud, 1.800 para el Fondo Solidario para la Salud, y 1.800 en el Hospital Nacional Rosales, enumeró el MTD.

Pacientes renales, a la deriva

El presidente del Colegio Médico salvadoreño, el infectólogo Iván Solano, afirmó a Expediente Público que la situación es lamentable sobre todo para pacientes que sufren enfermedad renal crónica (ERC), que no tienen información de dónde continuar con su tratamiento ya que muchos médicos que los atendían dejaron sus cargos.

“¿Se va a mejorar la atención en el nuevo Hospital Rosales despidiendo 1.500 del personal de salud, 500 reubicados y dejando 200 en el limbo? ¿Vamos por el camino correcto?”, inquirió Solano. “Los pacientes con insuficiencia renal son un ejemplo vivo de lo que sucede cuando se quita personal especializado”, añadió.

El Salvador tiene 52.102 pacientes que sufren ERC, de los cuales 1.609 tienen diálisis peritoneal y 1.773 hemodiálisis, según informó el ministro de Salud, Franciso Alabí, durante una entrevista con una radioemisora local en mayo de 2025.

La eliminación de los 1.800 puestos de trabajo en el hospital nacional capitalino enfrenta dos posiciones: por un lado, los usuarios preguntan dónde pueden seguir sus tratamientos, mientras que otros celebran en redes sociales afirmando que el personal brindó mal servicio y que todo mejorará con la oferta de Bukele.

Para los desempleados, el escenario es mucho más confuso luego de que el Ministerio de Salud confirmó en sus redes oficiales que, desde agosto de 2025, el Hospital Rosales pertenece a una Red Nacional de Hospitales con carácter autónomo. Es decir, que ahora no existe una instancia competente que indemnice a los cesados.