La organización de derechos humanos Amnistía Internacional le solicitó este domingo a la primera dama de El Salvador, Gabriela Rodríguez, esposa del presidente Nayib Bukele, que facilite un diálogo entre las autoridades y las madres de los miles de detenidos bajo el régimen de excepción para conocer su paradero y ejercer sus derechos.

En marzo de 2022, el presidente Bukele decretó un régimen de excepción en el país luego de que durante un fin de semana las maras asesinaran a más de 80 personas.

Ese régimen de excepción fue renovado por el Parlamento de manera sucesiva en decenas de ocasiones y sigue vigente hasta ahora. En ese contexto, más de 90.000 personas fueron detenidas sin orden judicial, algo que viene siendo criticado duramente por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Varias asociaciones estiman que hay miles de personas inocentes que están presas y aseguran que centenares murieron en varias cárceles del país.

De acuerdo con lo que informó AFP, este domingo en el que, al igual que en muchos países de América Latina, se celebró el Día de la Madre en El Salvador, Amnistía Internacional publicó en su cuenta de X: “Nuestros pensamientos están con las madres y familiares que piden algo básico frente al régimen de excepción en El Salvador: saber dónde y cómo están sus seres queridos detenidos”.

En este contexto fue que la entidad le pidió a la primera dama “usar sus buenos oficios para cambiar esta situación y aliviar la angustia de miles de madres y familias salvadoreñas”.

El mensaje fue acompañado de una carta abierta firmada por la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, en la que se exhorta a la esposa de Bukele a facilitar “lo antes posible” un diálogo entre representantes del gobierno y organizaciones de madres y familiares de los detenidos.

El objetivo, según expresó Piquer, es “promover mecanismos de acceso oportuno a información sobre el estado procesal, la ubicación y las condiciones de salud de las personas detenidas”, para que así sus familias “puedan ejercer sus derechos y acompañar adecuadamente su defensa”.

La semana pasada el diario digital El Faro, que como consecuencia de la persecución del gobierno de Bukele está teniendo que desarrollar su trabajo mayoritariamente desde afuera del territorio salvadoreño, principalmente desde Costa Rica, aseguró en un editorial que una comisión secreta, compuesta por un hermano del presidente y personal del despacho de la primera dama, “decide el destino” de los miles de detenidos bajo el régimen de excepción.

El pedido de Amnistía Internacional a la primera dama se produce en medio de uno de los juicios colectivos a cerca de 500 presuntos pandilleros impulsados por el gobierno y criticados por organizaciones de derechos humanos que temen que personas inocentes sean condenadas, al no individualizarse la responsabilidad penal de cada uno de los enjuiciados.

En la carta dirigida a la esposa de Bukele, Piquer asegura que “aproximadamente 470 personas han muerto bajo custodia estatal en circunstancias que incluyen posibles actos de violencia y falta de atención médica”.

“Resulta indispensable examinar los costos humanos de las medidas adoptadas y los excesos cometidos en su implementación”, que evidencian “prácticas repetidas y extendidas de vulneración de derechos humanos”, agregó Piquer.