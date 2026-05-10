Este domingo el gobierno de Irán envió, a través de Pakistán, una respuesta a la propuesta para finalizar la guerra planteada por Washington a Teherán la semana pasada.

Las informaciones que trascendieron este domingo indicaban que, según el plan propuesto por Irán, la primera etapa de las negociaciones se centraría en el cese de las hostilidades y en garantizar la seguridad del tránsito marítimo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

Según lo que informó la agencia oficial iraní IRNA, el fin de la guerra en Líbano entre las fuerzas israelíes y la organización chiita Hezbolá también forma parte de la respuesta enviada por las autoridades de Teherán a la Casa Blanca.

La entrega de la respuesta iraní a Estados Unidos fue confirmada por un funcionario de Pakistán a la cadena catarí Al Jazeera.

A comienzo de la semana pasada, Washington envió a Teherán una propuesta de 14 puntos que, entre otras cuestiones, planteaba que Irán tendría que comprometerse a no desarrollar armas nucleares y a detener el enriquecimiento de uranio durante al menos 12 años. También se le exigiría al gobierno de Teherán entregar sus reservas estimadas de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%.

A cambio, Estados Unidos levantaría gradualmente las sanciones que pesan contra Irán, liberaría miles de millones de dólares en activos iraníes congelados y detendría el bloqueo naval de los puertos iraníes.

Estos contactos entre Washington y Teherán se están dando pocos días antes de la visita que el presidente estadounidense Donald Trump realizará a partir del jueves a China, uno de los mayores importadores de petróleo iraní y un socio estratégico fundamental de la nación persa.

En los últimos días Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques de baja intensidad en el estrecho de Ormuz, aunque ninguno de los dos gobiernos anunció el final de la tregua, que pese a todo sigue vigente desde el 8 de abril.

Las tensiones se intensificaron la semana pasada en el estrecho de Ormuz tras el anuncio de Donald Trump del inicio del llamado Proyecto Libertad, cuyo objetivo era dar una ruta de escape del golfo para los cientos de barcos atrapados por la guerra.

Irán, que cerró el estrecho de Ormuz tras el ataque inicial estadounidense-israelí del 28 de febrero, respondió con ataques contra buques de la Armada estadounidense, buques mercantes e instalaciones petroleras en los Emiratos Árabes Unidos. Durante el fin de semana, autoridades emiratíes infirmaron que sus defensas aéreas interceptaron dos drones lanzados desde Irán. También se registraron en los últimos días ataques de drones iraníes sobre los espacios aéreos de Qatar y Kuwait.

Por otra parte, en el plano diplomático, el sábado en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff se reunieron con el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, como parte de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Irán, según informó el portal estadounidense Axios.

Si bien Pakistán viene siendo el mediador oficial entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán desde el comienzo de la guerra, los cataríes, al igual que otros países de la región, también vienen sumando esfuerzos de manera discreta para terminar con el conflicto, que está afectando la economía global.

Según funcionarios estadounidenses, la Casa Blanca considera que estas gestiones que están haciendo los países árabes, junto con las que realiza Pakistán, están resultando especialmente eficaces en las negociaciones con Irán.

De todas maneras, si bien las posiciones de Washington y Teherán parecen estar acercándose lentamente, expertos aseguran que un acuerdo de paz completo está muy lejos de poder concretarse, por las diferencias que existen entre las partes en varios aspectos fundamentales y también por el clima de desconfianza mutua en el que están realizando estas tratativas.