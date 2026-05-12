Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la iniciativa que Irán presentó a su país para terminar con las hostilidades es “totalmente inaceptable”. “Quieren negociar y nos presentan una propuesta que es estúpida y nadie la aceptaría. Solo [Barack] Obama la habría aceptado”, dijo Trump.

En las negociaciones entre los dos países, en las que Pakistán actúa como mediador, Estados Unidos había presentado un plan de 14 puntos que establecía varias exigencias para Irán. Incluía el compromiso de no desarrollar armas nucleares, detener el enriquecimiento de uranio por 12 años y entregar sus reservas de uranio enriquecido al 60%, entre otras restricciones.

El gobierno iraní consideró “irracional” ese planteo. En su respuesta, entregada el domingo, insistió en mantener el control el estrecho Ormuz –donde hasta este conflicto la navegación ha sido libre– y pidió compensaciones para reconstruir la infraestructura destruida por los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel en esta ofensiva, que comenzó el 28 de febrero, y el levantamiento de sanciones sobre los activos de Irán. También incluyó entre las condiciones el fin del conflicto en Líbano, sobre cuyo territorio Israel sigue lanzando ataques, supuestamente dirigidos contra la milicia proiraní Hezbolá, pese a que está vigente una tregua.

“La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada”, dijo este lunes el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Bagaei, y en una conferencia de prensa insistió con que las condiciones planteadas son “razonables y responsables”.

A su vez, Trump puso en cuestión las medidas propuestas, así como los interlocutores que negocian en nombre de Irán y la solidez de la tregua que comenzó el 8 de abril. “Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, publicó en su red Truth Social.

Después, en una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca, manifestó: “Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha estado. Y esto lo digo después de leer el pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo”. Agregó que la tregua está “en cuidados intensivos”, con “respiración asistida”, pero también insistió con que cree posible seguir con las negociaciones.

También anunció allí medidas para frenar el aumento de los combustibles impulsado por el bloqueo al estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo que llega al mercado.

“Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un período, y cuando baje el precio permitiremos que se reintroduzca gradualmente”, anunció el presidente estadounidense a la cadena CBS, sin dar más detalles. Si bien Estados Unidos no es de los países dependientes del petróleo que circula por el estrecho de Ormuz, los estadounidenses ya están sintiendo el aumento de los precios de los combustibles en momentos en que se acercan las elecciones de medio término de noviembre.

Según informó la agencia de noticias Efe, el anuncio sobre los combustibles recibió el apoyo tanto de congresistas republicanos como de la oposición demócrata, entre ellos Mark Kelly, muy crítico con el gobierno de Trump: “Las familias necesitan ayuda ahora. El representante Chris Pappas y yo ya tenemos un proyecto de ley para suspender el impuesto a la gasolina. Hagámoslo”, publicó en X.

En cuanto a la guerra en Irán, también China presentó una iniciativa. En este caso se trata de un plan de cuatro puntos que plantea grandes conceptos para promover la paz en Medio Oriente. Incluye la coexistencia pacífica, el principio de soberanía nacional, el respeto al derecho internacional y la combinación de seguridad y desarrollo. El embajador iraní en Pekín, Abdolreza Rahmani Fazli, anunció este lunes el respaldo de su país a esta propuesta, días antes de que Trump visite China, el jueves.