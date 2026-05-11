Colonos israelíes en la Ciudad Vieja de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, el 9 de mayo.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes sanciones contra varios grupos de colonos israelíes y figuras de extrema derecha acusadas de participar en actos de violencia contra ciudadanos palestinos en Cisjordania, según informó la jefa de la diplomacia europea, la exprimera ministra de Estonia, Kaja Kallas.

Una fuente cercana a la decisión indicó al diario israelí Haaretz que se impondría sanciones a la organización de asentamientos Amana; al grupo de colonos de extrema derecha Nachala y su líder, Daniella Weiss; al grupo de seguridad de colonos de Cisjordania Hashomer Yosh y su exdirector ejecutivo, Avichai Suissa; así como a la organización de derecha Regavim y su director, Meir Deutsch.

“Ya está hecho. La Unión Europea sanciona hoy a las principales organizaciones israelíes culpables de apoyar la colonización extremista y violenta de Cisjordania, así como a sus líderes”, escribió en su cuenta de X el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

“Estos actos tan graves e intolerables deben cesar de inmediato”, agregó el jefe de la diplomacia francesa, quien también se refirió a las sanciones que impusieron a líderes de la organización palestina Hamas.

“Se trata de sancionar a los principales líderes de Hamas, responsables de la peor masacre antisemita de nuestra historia desde la Shoá, en la que perdieron la vida 51 franceses; un movimiento terrorista que debe ser desarmado y excluido de cualquier participación en el futuro de Palestina”, añadió Barrot, utilizando el término hebreo para hacer referencia al Holocausto.

Esta medida adoptada por el bloque comunitario, que surge en respuesta al aumento de la violencia por parte de extremistas judíos en Cisjordania y a la expansión de las comunidades israelíes en el territorio, había sido bloqueada por el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán, un aliado político del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Muchos funcionarios de Regavim mantienen estrechos vínculos con el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, entre ellos Yehuda Eliahu, cofundador de Regavim, mano derecha de Smotrich y jefe de la Administración de Asentamientos del Ministerio de Defensa. Eliahu fue nombrado recientemente presidente de la Autoridad de Tierras de Israel, entidad que gestiona la mayor parte de las tierras israelíes.

La decisión adoptada por la UE fue condenada enérgicamente por funcionarios y políticos israelíes.

Israel “rechaza firmemente” la decisión, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, en su cuenta de X, y afirmó que el bloque comunitario impuso sanciones “de manera arbitraria y política debido a sus posturas políticas y sin fundamento alguno”.

“Igualmente indignante es la inaceptable comparación que la Unión Europea eligió establecer entre ciudadanos israelíes y terroristas de Hamas”, prosiguió el funcionario israelí. “Se trata de una equivalencia moral completamente distorsionada”, expresó.

Un funcionario de la UE declaró al diario The Times of Israel que la decisión sobre las sanciones a Hamas no se tomó el mismo día con la intención de establecer ningún tipo de comparación, sino que fue una condición impuesta por algunos estados miembros para dar su apoyo a las sanciones contra los colonos israelíes.

“Israel ha defendido, defiende y seguirá defendiendo el derecho de los judíos a asentarse en el corazón de nuestra patria”, afirmó Sa’ar. “Ningún otro pueblo en el mundo posee un derecho tan documentado y arraigado sobre su tierra como el pueblo judío sobre la tierra de Israel. Este es un derecho moral e histórico reconocido por el derecho internacional, y nadie puede arrebatárselo al pueblo judío”, agregó.