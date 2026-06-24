Claudia Sheinbaum se reunirá este jueves con el rey Felipe VI, marcando un relanzamiento de las relaciones entre México y España

Este jueves por la tarde la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibirá en el Palacio Nacional de Ciudad de México al rey español Felipe VI, encuentro que se enmarca dentro del nuevo relacionamiento entre los dos países después de las tensiones durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

La reunión se celebrará con motivo de la visita del monarca español a territorio mexicano, luego de la invitación, que le hiciera Sheinbaum en febrero, de ir a ver el Mundial a su país. De esta manera, antes de viajar a la ciudad de Guadalajara para presenciar el encuentro entre las selecciones de Uruguay y España que se disputará en la noche del viernes, Felipe VI se encontrará en la sede del gobierno mexicano con la líder izquierdista, que este miércoles en su habitual conferencia de prensa matinal dijo que la reunión “abre una nueva comunicación” entre los países.

La mandataria historió el deterioro de las relaciones entre los países, que se dio después de que López Obrador solicitara por medio de una carta que la corona española reconociera “las atrocidades” que se realizaron durante la conquista de México.

}“Se sintieron ofendidos; después hicieron una campaña contra el presidente López Obrador. Cuando yo tomo posesión, no invito al rey de España precisamente por esta razón”, detalló Sheinbaum, de acuerdo con lo que consignó el portal Animal Político.

Sin embargo, Sheinbaum destacó que el rey Felipe VI modificó su actitud hacia México, luego de que asistiera a la exposición de mujeres indígenas mexicanas instalada en España.

“Y eso nosotros lo tomamos en cuenta porque incluso lo criticaron allá a él por eso. Entonces, nosotros lo tomamos en cuenta, fue un gesto de parte de ellos muy importante. Y nosotros consideramos ese gesto que tuvieron”, dijo.

La mandataria adelantó que hablará con Felipe VI de lo que significa para México el reconocimiento de las acciones violentas realizadas por España durante la conquista, así como la importancia que tienen los pueblos indígenas para el país.

“El reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy, cómo cambiamos la Constitución para el reconocimiento pleno de todos sus derechos”, agregó.

Además, Sheinbaum aseguró que explicará “por qué para nosotros es un asunto de dignidad, del reconocimiento de nuestro pueblo y de lo que somos”.