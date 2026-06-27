Irán y Estados Unidos vuelven a intercambiar ataques

Las tensiones en Medio Oriente tuvieron otro punto alto el viernes cuando el ejército de Estados Unidos anunció que había lanzado ataques en represalia ante lo que consideró una violación del cese del fuego por parte de Irán. El Mando Central de Estados Unidos comunicó que atacó “instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como emplazamientos de radares costeros”. Manifestó que lo hizo “como respuesta contundente al ataque perpetrado” el jueves “contra un buque mercante que transitaba por el estrecho de Ormuz”. Agregó que el ataque iraní con un dron contra el carguero con bandera de Singapur llamado Ever Lovely fue una “agresión injustificada” que “violó claramente el alto el fuego” acordado la semana pasada.

Más tarde, la Guardia Revolucionaria de Irán manifestó que, “en respuesta a la agresión”, su Armada “atacó varios lugares en los que estaba acuartelado el ejército terrorista estadounidense en la región”. Advirtió: “Si la infracción se repite, nuestra respuesta será más contundente”.

Todo esto ocurrió poco después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciara que se había alcanzado en su país un acuerdo entre Líbano e Israel para “sentar las bases para una paz y una seguridad duraderas”. Para Irán, el cese de los ataques israelíes a Líbano era parte de distintos intentos de acordar un cese del fuego con Washington. Pero el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no aceptó hasta el momento que exista un pacto de ese tipo o que comprometa a Israel. Esto lo ha llevado incluso a enfrentarse con el presidente estadounidense, Donald Trump, su principal aliado.

Si bien Israel afirma que ataca a la milicia chiita libanesa Hezbolá, aliada de Irán, en los hechos los ataques han destruido infraestructura civil en distintas zonas de Líbano y causado muertes de civiles en ese país, cuyo gobierno no responde a Hezbolá ni tiene el poder de controlar a sus milicianos.

Hezbolá, que también es una organización política, rechazó el acuerdo alcanzado por el gobierno libanés y así lo expresaron protestas de decenas de sus seguidores en las calles de Beirut. Según informó Europa Press, los manifestantes, con banderas de Líbano, Irán y Hezbolá, intentaron bloquear carreteras, algunos de ellos con motos, y fueron dispersados por el ejército con gases lacrimógenos.