La firma del acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán será el viernes; este domingo Israel bombardeó Beirut

Trump pretendía que el pacto se firmara el día de su cumpleaños y dijo que el ataque israelí sobre la capital libanesa no debería haber ocurrido.

La esperada firma del acuerdo del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán deberá seguir esperando, al menos unos días más, luego de que este domingo no se concretara la suscripción del acuerdo entre las partes, que había sido anunciada previamente por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Si bien desde Washington se venía insistiendo en que el pacto se firmaría este domingo, día en el que Trump cumplió 80 años, las negociaciones entre las partes persisten, bajo la mediación de Pakistán y Qatar, entre otros países.

El domingo el foco de las noticias en Medio Oriente se centró en Líbano, más precisamente en Dahiyeh, un suburbio de la capital Beirut considerado como uno de los bastiones de la organización chiita Hezbolá. Allí las fuerzas israelíes lanzaron un ataque dirigido concretamente contra un edificio, que costó la vida de al menos tres personas y dejó otras 15 heridas, según lo que informó la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

De acuerdo con esta misma fuente, los ataques generaron “importantes daños en edificios y comercios cercanos”. Israel argumentó que lanzó esos ataques en respuesta a otros lanzados más temprano por Hezbolá sobre el norte de su territorio.

Poco después del hecho, el episodio fue comentado por Trump en sus redes sociales, remarcando que el hecho no debería haber ocurrido, “particularmente en este día tan especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán”.

“Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue de poca importancia y sin trascendencia, nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump agregó que se estaba cerca de un acuerdo que “traería la paz a la región, incluyendo Líbano”. “No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar de Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ningún otro bando, incluyendo Hezbolá, contra Israel”, agregó el mandatario, quien finalizó su mensaje diciendo: “¡No lo echemos todo a perder!”.

Poco después, en una entrevista con el portal estadounidense Axios, Trump dijo que habló con Netanyahu sobre el ataque en Beirut. “¿Por qué Bibi tuvo que atacar de esa manera? Estoy furioso y se lo hice saber. No tiene ni pizca de criterio. Se lo dejé claro”, dijo Trump.

Algunos dirigentes iraníes tampoco querían firmar el tan esperado acuerdo justamente este domingo en el cumpleaños de Trump. La agencia de noticias iraní Fars, citando una fuente cercana al equipo negociador, informó que, aun antes de que se conociera la noticia de los mortíferos ataques israelíes sobre Beirut, funcionarios iraníes estaban discutiendo los puntos del alto el fuego con los mediadores cataríes en Teherán.

Según lo que se informó, los puntos de la tregua no se habían cerrado y las fuentes agregaron que “definitivamente no se firmará ningún acuerdo en el momento anunciado por Trump”.

Luego de conocidos los ataques israelíes, Irán los presentó como una amenaza al factible acuerdo entre Teherán y Washington. “La incursión sionista en Dahiyeh ha demostrado una vez más que Estados Unidos carece de la voluntad o la capacidad para cumplir sus compromisos”, expresó en su cuenta de X el principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf. “Al dar luz verde al régimen, no se pueden obtener concesiones. El juego del policía bueno y el policía malo está obsoleto”, agregó Ghalibaf.

“Si carecen de la voluntad y la capacidad para cumplir sus compromisos, hablar de continuar por ese camino es imposible”, finalizó diciendo el alto funcionario de Teherán.

En el marco de las negociaciones, Irán está intentando garantizar que cualquier acuerdo con Estados Unidos limite la capacidad de acción de Israel en Líbano, protegiendo así a Hezbolá, una organización que cuenta con el apoyo a todo nivel de Teherán. Israel, por su parte, no está participando en las negociaciones y no tiene intención de permitir que un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán reduzca su capacidad de poder seguir atacando a Hezbolá.

De todas maneras, entrada la noche en Medio Oriente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el principal mediador entre las partes, afirmó que el acuerdo entre Washington y Teherán ya está cerrado y que los mediadores facilitarán una serie de reuniones en el correr de esta semana que finalizarán con la firma oficial del pacto el viernes en Suiza.