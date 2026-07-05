Delcy Rodríguez dijo que la soberanía venezolana permanece “inquebrantable”, tras los terremotos que dejaron más de 3.000 muertos

La situación humanitaria sigue siendo muy compleja para decenas de miles de personas en el país; la ONU alertó sobre los desplazamientos internos desde La Guaira hacia estados no afectados.

En el marco de la conmemoración del 215° aniversario de la firma del Acta de la Independencia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo el acto de graduación conjunta de nuevos tenientes y tenientes de corbeta de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, realizado en Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante del país.

De acuerdo con lo que informó el diario local El Universal, durante la ceremonia Rodríguez destacó el valor histórico de la fecha y afirmó que la soberanía nacional permanece “inquebrantable” gracias al compromiso de los oficiales de comando, técnicos y de tropa que actualmente asumen funciones para resguardar la integridad territorial.

Estas palabras de la mandataria interina sin dudas hacen referencia a la presencia de marines estadounidenses en la zona del estado de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del miércoles 29 de junio.

Hasta el momento, de acuerdo con la última actualización de cifras oficiales, casi 3.000 personas murieron por los sismos y fueron más de 17.000 los heridos, pero se estima que los números seguirán subiendo a medida que se sigan removiendo los escombros.

Además de los muertos y heridos, una situación también dramática es la que están pasando decenas de miles de personas que se quedaron sin hogar, en particular en La Guaira, donde viven aproximadamente 500.000 personas, muchas de los cuales –las cifras no son precisas– se vieron afectadas en mayor o menor medida por los sismos.

Decenas de miles de personas están viviendo en campamentos improvisados, a los que está llegando ayuda de todo tipo desde organizaciones de la sociedad civil que están complementando las tareas de las dependencias del Estado, desbordadas por la tragedia. Esto es notorio sobre todo en el sistema de salud, que ya venía fuertemente resentido por la crisis estructural que vive el país.

Fue en este contexto que este domingo la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) alertó sobre un aumento de los desplazamientos de afectados desde La Guaira hacia otros estados del país, entre ellos, Táchira y Zulia, situados en el oeste, junto a la frontera con Colombia.

“La magnitud de la destrucción es impresionante y hay que ver qué se puede hacer. Hay también un tema de manejo de los escombros, [es necesario definir] qué se va a hacer con eso. Ahí también estamos apoyando con la evaluación”, señaló Veronique Durroux, portavoz de la OCHA, quien pidió a la comunidad internacional no dejar sola a Venezuela en este momento.