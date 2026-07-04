Los demócratas de Colorado giran a la izquierda

En las primarias ganó una candidata socialista al Congreso, y el fiscal que denunció 67 veces a Trump, para el cargo de gobernador.

Giro progresista en Colorado. Los votantes de las primarias demócratas celebradas el martes decidieron entre candidatos más jóvenes y progresistas o seguir apostando por los veteranos consolidados. Y en el distrito 1, que abarca Denver, desbancaron a la congresista Diana DeGette, que lleva en el cargo 29 años: son los mismos que tiene su rival, la socialista democrática Melat Kiros, quien ha sido proclamada vencedora de las primarias, las primeras a las que se presentaba, informó AP.

DeGette mantuvo con holgura su escaño en la Cámara de Representantes por Denver durante casi 30 años, hasta que llegó Kiros.

Kiros, antigua abogada de empresas, es la última candidata socialista democrática en desbancar a una demócrata este mes, después de los triunfos registrados en Nueva York la semana pasada.

Dado que el distrito abarca la ciudad de Denver, de color azul oscuro, se espera que Kiros gane en noviembre y llegue al Congreso en enero.

En otros lugares de Colorado, sin embargo, el senador John Hickenlooper logró superar el desafío en las primarias de la senadora estatal Julie Gonzales, que se autodenomina “progresista insurgente”.

Y aunque la diferencia fue menor entre los dos demócratas que competían por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el único distrito indeciso del estado, el distrito 8, ganó el candidato considerado más progresista, el congresista estatal Manny Rutinel.

En la carrera por gobernador, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, y el senador Michael Bennet tuvieron dificultades para diferenciar de forma significativa sus programas. Eso sí, los dos demócratas se acusaron mutuamente de andarse con rodeos a la hora de enfrentarse al presidente Donald Trump.

Weiser, que ha demandado 67 veces a Trump, fue quien terminó imponiéndose en las primarias del martes.

En Nueva York la semana pasada, dos socialistas democráticos y un progresista derrotaron a los candidatos respaldados por la cúpula del partido –dos de los cuales eran titulares– en las primarias demócratas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que dio un nuevo impulso a un movimiento que apenas está encontrando su lugar en la política.

Al igual que sucedió en las elecciones de Nueva York, Kiros contaba con el respaldo del senador Bernie Sanders, mientras que DeGette contaba con el apoyo del establishment demócrata de Colorado en la Cámara de Representantes. La victoria de Kiros contribuirá a consolidar el auge de los candidatos socialistas democráticos.

DeGette argumentó que en estos momentos se necesita experiencia en el Congreso para combatir a Trump, mientras que Kiros acusó a DeGette de ineficacia. También se presentó Wanda James, miembro del consejo de administración de la Universidad de Colorado, quien podría haber dividido el voto contrario a DeGette.

Gonzales, la senadora estatal que se enfrentó al más centrista Hickenlooper, lo había atacado por ser un “incrementalista” –porque prefiere los cambios graduales y el estilo pragmático a las grandes transformaciones– y había afirmado que había estado afiliada a los Socialistas Demócratas de América, pero que su afiliación había caducado.

La victoria de Hickenlooper no supuso una sorpresa, pero sirvió para frenar una ola mayor de candidatos progresistas que venían derrotando a los demócratas respaldados por el establishment en todo el país.

El progresista Rutinel se medirá con el republicano Gabe Evans

El 8º distrito electoral de Colorado es relativamente nuevo, y se extiende desde los suburbios del norte de Denver hasta las zonas agrícolas. El republicano Gabe Evans ocupa actualmente el escaño, tras derrotar al demócrata que lo ocupaba en 2024.

Los líderes del partido pensaban que Shannon Bird, una exdiputada estatal más moderada, era la más indicada para plantar cara a Evans. Pero Manny Rutinel, que contaba con un historial más progresista, venció a Bird el martes.

El distrito tiene una fuerte presencia hispana y es más pobre que gran parte del resto del estado, y ahí es donde Rutinel, que es latino, se impuso, argumentando que su historia personal y su programa económico más agresivo serían más eficaces frente a Evans.

“Este es el momento para todos los jóvenes que han tenido todas las cartas en contra”, afirmó Rutinel en su discurso de victoria: “Voy a trabajar con todas mis fuerzas para que esos jóvenes tengan las mismas oportunidades que yo tuve de hacer realidad el sueño americano”.

¿Un aliado en la mansión del gobernador?

Weiser, fiscal general del estado, ganó las primarias demócratas el martes y espera imponerse en noviembre. El gobernador Jared Polis, cuyo mandato está limitado, se marchará tras dos legislaturas gobernando con un enfoque más moderado, lo que en ocasiones ha supuesto un obstáculo para los legisladores estatales progresistas.

Weiser, que anteriormente formó parte de las administraciones presidenciales de Barack Obama y Bill Clinton, se considera más afín al ala izquierda del partido. Bennet, el senador de Estados Unidos al que Weiser venció el martes, probablemente habría supuesto un cambio similar.

Weiser dejó claro su mensaje en un discurso de victoria ante unos seguidores eufóricos que agitaban pancartas y se agolpaban a su alrededor: “Ante la administración Trump, que quiere intimidarnos y arrebatarnos nuestros derechos y libertades, ustedes han dejado claro que necesitamos un líder que se defienda y nunca se doblegue”.

Tras su derrota, Bennet se dirigió a sus seguidores: “A veces, el camino más difícil es el correcto, incluso cuando no conduce adonde uno esperaba”.