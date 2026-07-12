Pedro Sánchez dijo que Mariano Rajoy “avergüenza” a España por sus expresiones racistas sobre la selección francesa

En una columna, el exmandatario se refirió a la semifinal del Mundial en la que enfrentará a España y dijo que sus vecinos tienen un equipo de “altísimo nivel” pero “sin franceses”

Numerosas reacciones de rechazo vienen recogiendo las expresiones del expresidente del gobierno español Mariano Rajoy, integrante del Partido Popular, quien en una columna que publicó en el periódico El Debate sobre la semifinal del Mundial que jugarán Francia y España el martes, dijo que los galos cuentan con “una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”.

“Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Será un adversario formidable”, escribió Rajoy en su columna deportiva, en la que también se refirió al triunfo español sobre Bélgica en cuartos de final.

“A los jugadores belgas se les conoce como los diablos rojos y a mí no me gustan ni los diablos ni los rojos, salvo la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España”, expresó el dirigente gallego, aunque fueron sus dichos sobre Francia y su plantel los que provocaron la polémica.

Desde España, una de las expresiones de rechazo más contudentes la tuvo el presidente del gobierno y adversario político de Rajoy, Pedro Sánchez, quien se refirió al tema este domingo en una publicación en su cuenta de X.

“Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol, cuidando a nuestros mayores o abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, expresó el líder del Partido Socialista Obrero Español.

Por su parte, el canciller español José Manuel Albares, consideró lo que dijo Rajoy como “hiriente y peligroso”. “Todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable. No es España”, escribió en X. El titular de Exteriores remarcó que “todos lo franceses, sin distinción, son nuestros amigos, nuestros vecinos y socios” y advirtió de que “el sabotaje del PP no impedirá el Tratado de Amistad con Francia”, de acuerdo a lo que consignó el portal español Público.

Obviamente, en Francia los poco felices comentarios de Rajoy también dieron que hablar. Desde el gobierno, la ministra de Ultramar, Naïma Moutchou, dijo que “con cada victoria de les bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No se trata de meros ‘deslices’. Es un odio metódico y normalizado hacia Francia y hacia lo que esta representa”, afirmó la jerarca, que además instó a la Federación Francesa de Fútbol a emprender “acciones legales”.

También el líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, se refirió al tema. “La selección francesa está compuesta exclusivamente por franceses. Francia no es una nación étnica; no se define ni por el color de la piel ni por la religión. Es una nación política unida en torno al lema republicano. Les guste o no, a ustedes, racistas de la derecha”, expresó el dirigente, según lo consignado por el diario parisino Le Figaro.

Mientras tanto, el líder del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, dijo: “Ayer una senadora de Paraguay, ahora el ex primer ministro de España: no pueden evitar vomitar un racismo vil en un intento de crispar a nuestra maravillosa selección francesa”.