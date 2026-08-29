Trump anunció un acuerdo para que su país controle reservas de petróleo de Venezuela

Según el presidente, se trata del mayor pacto petrolero “de la historia mundial”; más temprano, declaró el estrecho de Ormuz territorio estadounidense.

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“¡Estados Unidos acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!”, anunció el viernes el presidente estadounidense Donald Trump en su red Truth Social. Afirmó que este pacto “histórico” le asegura a Estados Unidos el “control mayoritario” sobre “más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

“La histórica transacción más que duplicar las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, afirmó.

El jueves, el portal Axios y la agencia Bloomberg habían publicado, citando fuentes que no identificaron, que estaba en marcha esta negociación, liderada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con el gobierno que encabeza Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela. Según Bloomberg, Washington aspiraba a lograr un contrato de arrendamiento por 100 años de varios campos petroleros.

El viernes el presidente estadounidense dijo que se trata de una “alianza con el sector privado” que lograron Rubio y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”.

Rubio, a su vez, dijo que el acuerdo es “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”, según citó la agencia Efe. “Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de 'Estados Unidos primero': asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”, declaró.

Dijo también que este pacto “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”. Agregó que implicará 100.000 millones de dólares en inversión privada.

Trump declara estadounidense el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense también declaró parte de su país el estrecho de Ormuz. Semanas atrás, Trump anunció que una vez que derrotara a Irán declararía ese paso territorio de Estados Unidos. Sin embargo, con el conflicto todavía en marcha, y mientras Washington afirma que sigue abierto a negociar con el gobierno iraní, el mandatario hizo el viernes esa declaración en su red Truth Social.

A su vez, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) declaró que ese pasaje en Medio Oriente está abierto y fueron retiradas las minas instaladas allí.

“Las rutas de tránsito internacionales y reconocidas en el estrecho están libres de minas marinas iraníes gracias a la increíble labor de las Fuerzas Armadas”, dijo en un video Brad Cooper, el comandante del Centcom, cuando se cumplían seis meses de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Por entonces, el estrecho de Ormuz estaba abierto al tránsito.

El vicecanciller iraní, Kazem Qaribabadi, respondió a la publicación de Trump: “La esquizofrenia es un tipo de trastorno psicótico complejo y agudo que se manifiesta con alteraciones en el pensamiento y una percepción distorsionada de la realidad”, según citó Europa Press. El funcionario agregó que los síntomas más comunes son “la alucinación y el delirio”.

Qaribabadi, además, rechazó las sanciones de asfixia económica anunciadas por Estados Unidos contra Irán y llamó a los estados a “abstenerse de reconocer o validar” esas “medidas ilegales” que prohíben comerciar con ese país. “Todos los países están obligados a abstenerse de aplicar tales sanciones”, dijo, y agregó que sumarse a esas medidas “equivale a colaborar en la imposición de la voluntad ilegal” de un país sobre “estados soberanos e independientes y en la perturbación de sus relaciones económicas y comerciales legítimas”.