Fernando Cerimedo y las redes de la ultraderecha

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De ilustre desconocido a plurimputado en Bolivia. La carrera meteórica de Fernando Cerimedo, quien solía jactarse de sus capacidades –fueran reales o no– a lo largo y ancho del continente americano, comenzó a cimentarse a mediados de 2019 cuando juntó dos de sus pasiones: la publicidad y el marketing político con el lobby para sectores políticos de una derecha radical aún incipiente en Argentina, pero en franco ascenso en Estados Unidos.

En ese entonces creó, junto con socios menores –en tamaño y renombre– lo que sería su carta de entrada a las grandes ligas de la política contemporánea: La Derecha Diario. Es probable que esa usina de narrativas de odio, desinformación e instalación de la batalla cultural no hubiese sido tan exitosa si no fuese por el azar lúdico: Cerimedo se jugó un pleno en los albores de Javier Milei, cuando el anarcolibertario era apenas un panelista simpático y con buena cantidad de rating mediático, pero poco peso y espesor político. Pero ganó. Y desde entonces la capacidad tentacular de Cerimedo se amplió enormemente: con un prontuario ad hoc e incomprobable como estudiante en universidades estadounidenses y asesorías poco probables al gobierno de Barack Obama, hilvanó sedes de su medio en países en los que candidatos de derecha y ultraderecha intentaban hacer o replicar modos que Steve Bannon había bautizado como “inundar la zona de mierda” en su asesoría norteamericana a Donald Trump.

Cerimedo se acercó a los Bolsonaro en Brasil, a los Kast y los Kaiser en Chile, a sectores de ultraderecha en Bolivia –donde acabaría asesorando luego al candidato a presidente ganador, Rodrigo Paz–, a Nasry Tito Asfura en Honduras, todo aceitado con lucrativos vínculos y negocios a través de agentes estadounidenses como Brad Parscale y Tim Dunn: llegada y dinero. Javier Negre, la pata española de La Derecha Diario desde 2024 y quien quiso despegarse de Cerimedo, también ha jugado su rol en ese aceitado entramado de relaciones. Pasen y lean, pasen y vean: quiénes son y cómo fueron articulando campañas y relaciones que derraman de arriba hacia abajo, que vuelven a subir y que se ramifican.

Argentina

Javier Milei, presidente de Argentina

Cerimedo fue uno de los estrategas digitales de Milei en la campaña presidencial de 2023. Con Milei en la presidencia, se registraron varias entradas del asesor a la Casa Rosada hasta mediados de 2024, aunque desde La Libertad Avanza dijeron que se reunió con otros funcionarios.

La Derecha Diario

En 2019 Cerimedo cofundó La Derecha Diario junto con Juan Pablo Carreira, plataforma utilizada para difundir narrativas favorables a Milei y atacar a sus adversarios. Hoy Carreira trabaja en la Casa Rosada al mando de Santiago Caputo y lidera la Oficina para la Respuesta Oficial (una cuenta de X). En agosto de 2024, Cerimedo supuestamente vendió el 50% de sus acciones a Javier Negre. El proceso de venta de la mitad restante se concretó luego de la detención de Cerimedo, a través de un representante legal, adujeron.

Estructura empresarial

Su grupo Numen combina publicidad, marketing político, tecnología, formación y medios digitales. Otra de sus empresas, Madero Media Group (propietaria de La Derecha Diario), recibió al menos 64,7 millones de pesos del gobierno de Córdoba durante 2026.

Patricia Bullrich, senadora y excandidata a la presidencia

Durante 2020 Cerimedo participó en reuniones con Patricia Bullrich mientras ella evaluaba competir electoralmente.

Brasil

Jair Bolsonaro, expresidente

Cerimedo afirmó haber trabajado en la campaña de Bolsonaro de 2018 y haber aportado estrategias de militancia digital y segmentación.

Eduardo Bolsonaro, exdiputado

Cerimedo sostuvo que conoció a Eduardo Bolsonaro en Harvard, aunque la universidad no encontró registros de ambos como alumnos.

Operación de narrativa de fraude electoral en 2022

Tras la derrota de Bolsonaro, Cerimedo difundió la falsa denuncia de fraude y afirmó que “Brasil fue robado”.

Ataques del 8 de enero de 2023

Sus contenidos sobre un supuesto fraude fueron señalados como parte del clima de desinformación previo a los ataques de Brasilia. El Tribunal Supremo Electoral ordenó suspender cuentas de Cerimedo y de La Derecha Diario por contenidos desinformativos sobre las elecciones.

Chile

Plebiscito sobre el inicio del proceso constitucional de 2020

La empresa Numen difundió una encuesta que reducía fuertemente la ventaja del “Apruebo” en la votación en la que se decidió elaborar una nueva Constitución.

Incidencia y participación en los procesos de plebiscito constitucional

Cerimedo reconoció que las encuestas fueron utilizadas como insumo para una estrategia digital favorable al “Rechazo” –la opción apoyada por la derecha y la extrema derecha– al proyecto constitucional de 2022, e incidencia en el segundo proyecto constitucional, al año siguiente.

José Antonio Kast, presidente de Chile

Kast admitió conocer a Cerimedo, pero negó que hubiera trabajado en sus campañas electorales o para su gobierno.

Ataques digitales a Evelyn Matthei

Matthei denunció ataques mediante cuentas anónimas y bots durante su campaña y vinculó el fenómeno al entorno de Kast y Cerimedo.

Investigación del Congreso chileno

La Cámara de Diputados aprobó investigar la eventual influencia de Cerimedo en procesos electorales y operaciones digitales en Chile.

Mensajes falsos sobre el contenido de la propuesta constitucional de 2022:

Que le quitaba a Carabineros la tarea del orden público.

Que permitía a manifestantes entrar a la casa de una persona sin su autorización.

Que eliminaba el bono de libre elección en Fonasa.

Y también se incorporaron dos informaciones engañosas:

Que tres millones de personas se cambiarían a Fonasa, colapsando el sistema público de salud.

Que se podrían eliminar rápidamente los colegios particulares subvencionados.

Fuente: Ciper.

Bolivia

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia

Cerimedo reconoció haber asesorado a Paz durante la segunda vuelta en comunicación digital, aunque negó tener un cargo oficial. Ante la Fiscalía, también admitió que el mandatario era su principal contacto dentro del entorno político boliviano.

Nadia Beller, abogada y analista política

Expareja de Cerimedo. Sufrió un intento de femicidio a manos de dos sicarios supuestamente contratados por el asesor. La Fiscalía boliviana abrió diversas líneas de investigación derivadas de las declaraciones y pruebas documentales presentadas por Beller.

Granja de bots

La Fiscalía boliviana informó del hallazgo de una “minigranja de bots” en un inmueble vinculado a Cerimedo.

Enriquecimiento ilícito

La Justicia boliviana investiga el patrimonio de Cerimedo y sus fuentes de ingresos mientras permanece detenido preventivamente, y se especula por presunto tráfico de sustancias y encubrimiento del crimen organizado.

Ingresos

Cerimedo declaró ante la Fiscalía que sus ingresos rondaban el millón de dólares mensuales provenientes de actividades en el exterior.

Honduras

Nasry Asfura, presidente de Honduras

Cerimedo fue asesor de estrategia comunicacional y redes sociales de Nasry Asfura durante las elecciones hondureñas de 2025.

Respaldo de Donald Trump a Asfura

Según confirmó Cerimedo, trabajó para conseguir el respaldo público de Trump a la candidatura presidencial de Asfura, a través del asesor Dick Morris, quien actuó de intermediario.

Andy Rivas, socio estratégico

Cerimedo reconoció trabajar en esa campaña junto con el consultor argentino Andy Rivas, a quien describió públicamente como “socio y amigo”. Rivas es representante del Centro Adam Smith en Uruguay, además de asesorar al presidente paraguayo, Santiago Peña.

Estados Unidos

Movimiento MAGA y trumpismo

Investigaciones recientes ubican a Cerimedo en una red latinoamericana conectada con discursos y actores del movimiento MAGA.

Brad Parscale, socio tecnológico

Cerimedo fue presentado como representante latinoamericano de Campaign Nucleus y EyesOver, plataformas vinculadas al entorno de Brad Parscale, quien dirigió la estrategia digital de Donald Trump. Campaign Nucleus y EyesOver surgieron tras la adquisición de tecnología de Cambridge Analytica por inversores estadounidenses.

Latino Wall Street, Mar-a-Lago

Cerimedo recibió en febrero de 2026 un premio como consultor político hispano durante una gala celebrada en el club Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump.

Numen Advisors

En 2023 Cerimedo creó Numen Advisors LLC en Florida y comenzó a ampliar desde Miami su actividad internacional.

España

Javier Negre, socio empresarial

El experiodista español Javier Negre compartió con Cerimedo la estructura empresarial de La Derecha Diario antes de adquirir totalmente su control. Negre trabajó en El Mundo hasta 2020, cuando fue despedido por competencia desleal. Antes, la justicia lo había condenado, junto al periódico, a pagar 30.000 euros por vulnerar la intimidad de una víctima de un caso de violencia machista que cubrió sin su consentimiento.

Expansión de La Derecha Diario

El proyecto de Cerimedo y Negre convirtió al medio en una plataforma de contenidos políticos con presencia en varios países latinoamericanos.

Perú

Keiko Fujimori, presidenta de Perú

Investigaciones del periódico peruano La República ubican a Cerimedo cerca del equipo de Keiko Fujimori desde 2025. Si bien Fujimori negó que Cerimedo participara en su campaña, aunque registros migratorios muestran reiterados viajes del argentino a Perú.

Intermediaria de Fujimori

Según Nadia Beller, Cerimedo desayunó en un hotel de Lima con una mujer vinculada a la campaña de Fujimori. Además, Carlos Díaz-Rosillo, asesor de Fujimori y director ejecutivo del Centro Adam Smith, aparece vinculado empresarialmente con Andrés Rivas, “socio y amigo” de Cerimedo.

Javier Negre presente en la asunción

Negre fue invitado a la toma de mando de Keiko Fujimori. Durante la campaña electoral, La Derecha Diario publicó contenidos favorables al fujimorismo.

Campaña electoral de 2021

El diario peruano La República señaló que Cerimedo ya había intervenido públicamente sobre las actas del extranjero durante la campaña presidencial de 2021.

Uruguay

Campaña electoral de 2024

En octubre de 2024, Cerimedo, Negre y La Derecha Diario desembarcaron en la campaña uruguaya. Negre interceptó a Yamandú Orsi a la salida de un acto en Pando y su contenido fue amplificado por las redes internacionales de La Derecha Diario.

“La peor calaña”

En los días previos a la elección, Cerimedo dedicó varios posteos a los sectores de izquierda uruguaya y definió a Orsi como “la peor calaña”. En ese contexto, se creó la edición uruguaya de La Derecha Diario, con redactores radicados en Argentina.