Finalizó en Nueva Delhi la cumbre de los países de los BRICS, que reafirmaron su compromiso con la multipolaridad

Los integrantes del bloque alternativo al poder occidental suman casi la mitad de la población y el 40% del PIB mundial.

Con una resolución conjunta y el compromiso de reafirmar su compromiso con la multipolaridad, como así también el de implementar reformas en la ONU y en otros organismos de gobernanza global, terminó este domingo en Nueva Delhi, la capital de India, una nueva cumbre del grupo de los BRICS, bloque integrado por los países fundadores, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a quienes se les sumaron en los últimos años Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

La entidad, orientada fundamentalmente al comercio y la cooperación económica, concentra en su conjunto al 49,5% de la población mundial y casi el 40% del producto interno bruto (PIB) global.

En su declaración final, los integrantes del grupo pidieron la “máxima contención” en el conflicto en Medio Oriente y abogaron por la solución “pacífica” y mediante el “diálogo” de los conflictos. Además, reforzaron la necesidad de trabajar juntos para mantener “el flujo del comercio mundial, la cadena de suministros y la energía”, y rechazaron las sanciones unilaterales no autorizadas por la ONU para fortalecer su posición en los asuntos globales, que consideran dominados por las potencias occidentales, comenzando por Estados Unidos.

“Pedimos la eliminación de esas medidas ilegales, que socavan el derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de la ONU”, expresa el texto de la declaración final.

Además, los BRICS pretenden avanzar hacia la reforma de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio o el Consejo de Seguridad de la ONU. Sobre ese último punto, Modi declaró que la reforma del Consejo “no puede retrasarse más”.

La cuestión de la resolución dialogada de los conflictos es significativa, porque dentro de los principales participantes en el encuentro estuvo el presidente ruso, Vladimir Putin, cuyo país sigue en guerra con Ucrania tras invadirla hace cuatro años y medio. También fue parte del encuentro el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien, en el contexto de la guerra que su país está afrontando fundamentalmente con Estados Unidos, expresó su preocupación por “ataques deliberados” contra infraestructura civil e instalaciones nucleares pacíficas bajo las salvaguardias del organismo de energía atómica de la ONU, señalando que la seguridad y la protección nucleares deben resguardarse durante los conflictos armados.

Brasil estuvo representado en el evento por su canciller, Mauro Viera, ya que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva optó por quedarse en su país enfocado en la campaña electoral con vistas a la primera vuelta del 4 de octubre.

Uno de los principales líderes que sí estuvo en el evento fue el presidente chino, Xi Jinping, que, en su primera visita a India en siete años, mantuvo una esperada reunión bilateral con el anfitrión, el primer ministro indio, Narendra Modi.

La reunión entre los líderes fue positiva según informaron ambas partes, y sirvió para seguir acercando las posiciones de los dos gigantes asiáticos, que no ha estado exenta de problemas, incluso de enfrentamientos bélicos fronterizos. Sin embargo, uno de los puntos más importantes para Modi fue marcar una vez más la preocupación de su país por la enorme asimetría comercial que existe entre las dos naciones. Un dato elocuente es que, según cifras de 2023, India tuvo un déficit superior a los 100.000 millones de dólares en su comercio con China sobre un volumen total de más de 136.000 millones, en lo que es uno de los mayores desequilibrios bilaterales del mundo.

De todas maneras, el clima positivo entre las potencias asiáticas también marcó una señal hacia afuera, si bien dentro del bloque, más allá de la relación entre Nueva Delhi y Pekín, hay otros actores que tienen intereses geopolíticos contrapuestos, lo cual también probó el equilibrio dentro del organismo.

En su discurso durante el evento, el primer ministro Modi dejó claro que los BRICS no tiene como objetivo contrarrestar las alianzas lideradas por las potencias occidentales.

“El BRICS no está en contra de nadie”, subrayó, agregando que el grupo llegó a un momento de “madurez” en que el Sur Global debe evolucionar para convertirse en un “configurador de reglas” en la gobernanza global.

“Es hora de traducir nuestra unidad y consenso en el BRICS en resultados concretos”, manifestó Modi, de acuerdo con lo que consignó la agencia Associated Press.