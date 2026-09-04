“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, dijo Milei

Los dichos del mandatario vinieron después de que Trump hablara sobre la guerra de 1982 y criticara a Londres por no apoyar el bloqueo al estrecho de Ormuz; el libertario además anunció la creación de una base en Tierra del Fuego.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, expresó el mandatario argentino, Javier Milei, en el inicio de un mensaje que dio en la noche del jueves por cadena nacional.

El líder de La Libertad Avanza agregó que su gobierno endurecerá las sanciones y penas para las compañías que actúen en el archipiélago, las que no podrán trabajar en territorio argentino y se expondrán a un juicio en ausencia.

“El Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, dijo Milei.

Además, de acuerdo con lo que informó la agencia Noticias Argentinas, el presidente anunció que emitirá un decreto por el cual destinará los recursos necesarios para construir una base militar en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más austral del país. “Vamos a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en comunicación” de la zona, indicó.

En su discurso, que realizó poco después de retornar de Santiago de Chile, donde había viajado en la mañana para participar en una nueva edición del Encuentro Regional del Foro de Madrid, un cónclave de extremistas de derecha, Milei también criticó a Reino Unido. “Es claro que transitan un camino de declive”, en contraposición a la Argentina.

El presunto declive de Reino Unido también había sido un tema al que se había referido el miércoles el presidente estadounidense Donald Trump, quien en una conferencia de prensa en la Casa Blanca habló sobre la guerra de las Malvinas de 1982 y también sobre su molestia con el gobierno británico por no apoyar el bloqueo de Washington sobre el estrecho de Ormuz, situado sobre aguas territoriales iraníes y de Omán.

En una entrevista que concedió a la cadena británica GB News, Trump cuestionó la capacidad militar británica y señaló que Reino Unido depende en gran medida del estrecho de Ormuz para su suministro de petróleo. “Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, le dijo el líder republicano a la periodista británica que lo entrevistó.

Después, Trump, consultado por el apoyo de Washington a la posición de Londres sobre las Malvinas, se mostró ambiguo y dijo que si bien Reino Unido actuó con rapidez y efectividad en la guerra de 1982 contra Argentina, los tiempos cambiaron y, a su entender, las capacidades militares del país europeo ya no son las mismas.

Reino Unido “ya no es el mismo país que era” cuando luchó y ganó en la guerra. “El caso de las Malvinas es muy interesante, porque su país ya no es el mismo que hace 20 o 25 años. Pasó mucho tiempo. Ustedes fueron allí y lo recuperaron muy rápidamente, sin rodeos. Así que no sé si están preparados para hacer eso. Simplemente no sé si tienen la capacidad para hacerlo”, concluyó Trump.