Ministro de Cultura israelí quiere revocar ciudadanía a directores de película premiada en Venecia que denuncia matanzas en Gaza

Yuval Abraham y Rachel Szor, ganadores del Premio Especial del Jurado por NAZA, tras la ceremonia de clausura de la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia, el 12 de setiembre de 2026.

El documental NAZA ganó el Premio Especial del Jurado en el célebre evento cinematográfico italiano y sus realizadores fueron acusados de “traición”

El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, amenazó el domingo con revocar la ciudadanía de los cineastas Yuval Abraham y Rachel Szor, después de que su documental NAZA ganara el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia.

En una publicación en su cuenta de X, Zohar calificó la película de “vil” y afirmó que “constituye traición”, de acuerdo con lo que consignó el diario israelí Haaretz.

“Esta es exactamente la razón por la que impulsé la importante reforma en el cine: para que los ciudadanos israelíes ya no tengan que pagar de su propio bolsillo por el daño causado a los soldados y al Estado de Israel”, declaró Zohar, refiriéndose a su reforma de la financiación gubernamental para la industria cinematográfica local.

Según el material promocional, la película detalla los “sistemas que hay detrás de la matanza masiva y calculada de civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”. “Hablamos con 24 oficiales y lo que vemos es un sistema de matanzas, de matanzas masivas”, contó el director durante la presentación de su película.

El título del documental, NAZA, es una referencia al acrónimo en hebreo del término empleado por los militares israelíes para referirse a los daños colaterales en sus operaciones.

Abraham ganó en 2025 un Oscar junto con Szor y los realizadores palestinos Bazel Adra y Hamdan Ballal por No Other Land, película que describe la durísima vida de una comunidad palestina en Cisjordania desplazada por el ejército israelí. El director declaró el domingo que el equipo del documental hará “todo lo posible” para difundir su trabajo “lo más ampliamente posible” en Israel, a pesar de las críticas recibidas por parte de políticos y figuras públicas israelíes por acusar a los “soldados de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] de genocidio” en la Franja de Gaza.

En su primera reacción tras la ceremonia de entrega de premios, Abraham afirmó que es importante que los israelíes “escuchen a los soldados [de las FDI]” que aparecen en la película. Los soldados y oficiales “hablaron en hebreo porque querían llegar al público israelí. Querían que [los israelíes] escucharan lo que hicieron en Gaza”, agregó el cineasta.

Desde Israel, el diputado opositor y exministro de Defensa Avigdor Lieberman calificó a Abraham y Szor de “enemigos de Israel” y los acusó de convertir la masacre del 7 de octubre de 2023 perpetrada por Hamas y otras facciones palestinas en un libelo de sangre contra Israel.

En cambio, los directores de NAZA fueron felicitados por el exdiputado Yousef Jabareen, presidente del partido izquierdista Hadash, sector político que nuclea a musulmanes y judíos israelíes. Jabareen les agradeció a Abraham y Szor por mostrar “ante los ojos de millones de personas estos crímenes horribles y la brutal realidad en Gaza”.

La película se estrenó el jueves en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de pie de 25 minutos, un récord histórico en el evento.

“El núcleo de la película es un sistema de exterminio que mató a más de 70.000 palestinos en Gaza –las estimaciones sugieren que la cifra real es mucho mayor–, cómo funcionaba y cómo el mundo permitió que sucediera”, dijo Abraham en la conferencia de prensa posterior a la proyección. “Eso es lo esencial de lo que queremos hacer”, agregó el cineasta.