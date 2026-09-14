Trump afirma que “el único control” que necesita la IA es un presidente como él

Donald Trump durante la Convención Nacional Republicana de las elecciones de mitad de mandato, en el American Airlines Center en Dallas, el 9 de setiembre.

Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció que su bancada se reunirá este martes para “actuar con urgencia” sobre el desarrollo de la IA.

El debate sobre los efectos negativos de la inteligencia artificial (IA) se multiplicó en la última semana desde que un investigador de Anthropic, que antes había trabajado para OpenAI, Jacob Coxon, anunció su renuncia y manifestó que “quienes desarrollan la IA creen sinceramente que esta podría terminar con todos nosotros antes de que termine la década”.

Las lecturas sobre la advertencia fueron varias, desde las que respaldan la visión de Coxon hasta las que ponen en duda sus afirmaciones y cálculos. Otras analizan supuestos intereses económicos detrás de esa declaración. Señalan, entre otros factores, que el enlentecimiento del desarrollo de la IA daría un respiro económico a las empresas del área, porque el avance de esa tecnología en sus versiones más complejas implica enormes inversiones antes de que se vuelva rentable.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, llamó el sábado a reducir el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados de IA. El consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, coincidió con esa posición. Los dos advirtieron que la creación de modelos de IA más autónomos conlleva riesgos. También se sumaron a esa posición el responsable de Google DeepMind, Demis Hassabis, y el dueño de SpaceX, Elon Musk.

A su vez, el ministro de Seguridad del Estado de China, Chen Yixin abogó por levantar una “barrera de seguridad” en torno a la IA por los riesgos que supone esta tecnología. Defendió un desarrollo “saludable y ordenado”, y advirtió que en el ámbito militar -en una alusión a la guerra de Estados Unidos en Irán- “está pasando de cumplir un papel de apoyo en el campo de batalla a convertirse en un protagonista”.

Contra todas las manifestaciones de cautela arremetió el presidente estadounidense, Donald Trump, que dijo que los llamamientos a aumentar los controles sobre la IA son parte de una “conspiración enfermiza contra la IA y los centros de datos, y el único que se alegra de ello es China”.

“¡Quien gane la carrera de la IA, gana!”, afirmó en sus redes sociales. “El único control o ‘salvaguarda’ que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!”, dijo el líder republicano.

El presidente estadounidense afirmó que su país ya cuenta con un “enorme poder penal y regulatorio sobre estas empresas” y que ha “impedido que las ‘personas’ de la IA hicieran ‘cosas’ malas o potencialmente malas”, y advirtió a “traidores” y “conspiracionistas” que “tengan cuidado”.

Para Trump, “la idea de que la IA domine el mundo, destruya a la humanidad y cause todo tipo de males” es un invento. Se preguntó cuándo, en la historia de los negocios, se ha visto a los líderes de una industria exigir regulación que, si se aplicara rigurosamente, los llevaría al olvido y la bancarrota”. El gobernante afirmó que “la IA y los centros de datos serán el mayor motor de desarrollo económico de la historia”, y dijo que “China no hará absolutamente nada para interponerse en el camino de la IA ni de su futuro”.

El domingo, el expresidente estadounidense Barack Obama pidió a los demócratas que la regulación de la IA se tome como tema de campaña para las elecciones de mitad de mandato de noviembre y para las presidenciales de 2028, para las cuales pidió contar con un “plan muy claro” sobre esta tecnología. “Esto es algo que avanza muy rápido en manos privadas y, si no nos involucramos, creo que puede ser peligroso”, dijo en un discurso que dio el jueves y fue recogido por la prensa estadounidense. “Si tomamos el control, sí creo que es beneficioso”, aclaró.

Hakeem Jeffries, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, también llamó a “actuar con urgencia” y anunció que la bancada de su partido se reunirá este martes para tratar este tema, que será “una alta prioridad”, según citó la agencia Efe.

Por su parte, el líder de la bancada del gobernante Partido Republicano, Mike Johnson, rechazó la idea de poner un freno al desarrollo de la IA y argumentó que eso llevaría a un liderazgo de China en el sector. El congresista afirmó el fin de semana que pediría para este lunes o el martes una reunión con las empresas que trabajan en IA.