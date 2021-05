Entre tantas cosas que introdujo la pandemia en el lenguaje cotidiano está el concepto de “inmunidad de rebaño”. En general, se llama de esa forma a la adquisición de inmunidad para toda una población (rebaño o grupo). La experiencia ha demostrado que, después de que cierto porcentaje de la población de un país alcanza inmunidad frente a cierta enfermedad contagiosa, el resto de los individuos quedan protegidos indirectamente, porque el virus deja de circular, y los contagios desaparecen: se alcanza la “inmunidad de rebaño”. ¿Cuándo se alcanza? Para ciertas enfermedades “viejas” con mucha información hay estimaciones bastante certeras; por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que la inmunidad a contraer sarampión se logra con 95% de la población inmunizada (por vacuna o por haber tenido la enfermedad) o, en el caso de la poliomielitis, con 80%. Ese límite inferior para adquirir tal inmunidad depende de cuán contagiosa es la enfermedad tanto en número de personas infectadas como en la rapidez con que se contagian (lo que estima el llamado índice de reproducción R).

En el caso del SARS-CoV-2 hay mucha incertidumbre, en particular, respecto de cuán contagiosas son las nuevas cepas o cuál es la efectividad real para prevenir contagios de las vacunas que se están aplicando. En consecuencia, se hace muy difícil estimar dicho límite. En Uruguay se ha hablado de 70% y de 80% de la población total inmunizada para alcanzarla, pero aparecen como estimaciones poco precisas dadas las incertidumbres mencionadas.

Se sabe también que las vacunas protegen contra las formas más graves de la enfermedad. Por tanto, quizás es más preciso hablar de “inmunidad alta” o “inmunidad de rebaño para infecciones graves por covid” más que de “inmunidad de rebaño” a secas.

¿Cuándo se obtiene la inmunidad?

Partamos de lo siguiente. La inmunidad personal se logra de dos maneras: mediante vacunación o naturalmente, por haber cursado la enfermedad. Todavía no se sabe, en realidad, cuánto dura la inmunidad natural contra el SARS-CoV-2, pero el Ministerio de Salud Pública sugiere que las personas que tuvieron el virus se vacunen seis meses después, en el entendido de que durante ese plazo estuvieron protegidas naturalmente.

En el caso de nuestro país, se conoce día a día la cantidad de personas vacunadas con cada una de las dosis y por tipo de vacuna, la cantidad de nuevos casos por día y la cantidad de fallecidos.

Si no se amplía la franja de edades de personas a vacunar, si no se agendan los que aún no lo han hecho o si no se consigue convencer a los renuentes a vacunarse, es imposible alcanzar la inmunidad de rebaño.

Con los datos oficiales proyectamos las fechas probables en que se lograría tener 70% de la población inmunizada, suponiendo que los grupos etarios “vacunables” son los que se han vacunado hasta el momento: personas de 18 años en adelante. Si se concretara la vacunación a adolescentes de 16 y 17 años, como se ha anunciado, estas proyecciones cambiarían, aunque no tanto, porque quienes están en esa franja etaria son unos 99.400.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta la población total del país al 30 de junio de 2021 en 3.543.026 habitantes. Por tanto, 70% inmunizado equivale a 2.480.118 personas. ¿La inmunidad de rebaño es posible? Si es así, ¿cuándo?

Para las proyecciones se toma el promedio de actos de vacunación de segundas dosis por día y se mantiene fijo. A partir del 10 de mayo se toman sólo los inmunizados por vacunación y se mantienen los inmunizados por infección en los seis meses anteriores a cada fecha, como si no hubiese nuevos casos. Con esto, las estimaciones de las fechas en que se alcanzaría el porcentaje establecido son “máximas”.

El siguiente gráfico muestra la evolución de las fechas máximas en las proyecciones realizadas desde el 15 de abril al 10 de mayo: el 15 de abril se proyectaba que la inmunidad se alcanzaría cerca del 1º de octubre, a partir de mayo se estabiliza cerca del 15 de agosto.

“Nos faltan brazos...”

Las proyecciones anteriores no tienen en cuenta la que podríamos llamar “oferta de brazos para vacunarse”. Al 10 de mayo faltan alrededor de 1.200.000 personas para llegar al 70% requerido para lograr la inmunidad en Uruguay, y prácticamente todos (excepto unos 100.000 que podrían inmunizarse a partir de contraer la enfermedad en los próximos meses) la adquirirán vía vacunación.

¿Cuántos adultos se van a vacunar? Si sumamos los vacunados con primera dosis y los agendados para vacunarse llegamos a 1.718.000 personas (a las 19.13 del 12 de mayo), esa cifra es 63% de los mayores de 18 años y es muy cercana al 67% reportado por la Usina de Percepción Ciudadana como dispuesto a vacunarse (nota del 19 de febrero de 2021). La cifra de 1.718.000 es apenas 48,5% de la población total. Si no se amplía la franja de edades de personas a vacunar, si no se agendan los que aún no lo han hecho o si no se consigue convencer a los renuentes a vacunarse, es imposible alcanzar la inmunidad de rebaño.