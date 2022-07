Desde nuestros orígenes, en la diaria hemos entendido los avances tecnológicos como una ventana de oportunidad para fortalecer y hacer crecer nuestro proyecto periodístico. También hemos demostrado las fortalezas que brinda la gestión de un medio de comunicación en forma cooperativa y con un fuerte vínculo con la comunidad.

Para sostener el funcionamiento de la empresa, desde el primer día desarrollamos tecnología de código abierto, que a diferencia de la tecnología propietaria, se puede compartir con otros. Así fue que en 2019 nació Utopía, una herramienta de gestión de medios de comunicación que reúne toda la tecnología desarrollada por la diaria y que resolvimos compartir con otras organizaciones de medios y culturales.

La primera fase de desarrollo de Utopía fue posible por el apoyo del fondo Desafíos de la Innovación, de Google News Initiative. Recientemente también recibimos el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) mediante su programa Implementación de la Innovación, con lo que estamos desarrollando la segunda fase de Utopía.

En este marco y como resultado natural de nuestro camino de 16 años de búsqueda de alternativas a los modelos de gestión y financiamiento, ahora estamos lanzando Futuria.

Mediante la utilización de la tecnología de bloques (blockchain), Futuria se propone ser un laboratorio de innovación en web3, buscando utilizar esta herramienta de la frontera tecnológica para generar soluciones para las organizaciones periodísticas.

Nuestro primer paso desde Futuria será incursionar en el uso del almacenamiento descentralizado de datos, con el apoyo de Protocol Labs y el uso de la tecnología IPFS. Esta tecnología permite que los archivos, una vez subidos, no puedan ser bajados ni alterados, ya que en vez de estar en los servidores de una empresa puntual, está verificado por todos los nodos que forman parte de la cadena de bloques de IPFS, lo que permite que el contenido sea siempre accesible y no pueda ser censurado.

No somos los únicos en recorrer este camino y emplear el potencial de la web3 en fortalecer el periodismo. Recientemente, por mencionar un ejemplo, la fundación Freedom Of the Press está utilizando IPFS para alojar su registro de incidentes contra medios de prensa, para asegurarse que esa información estará siempre en línea y no podrá ser censurada.

Con esta nueva iniciativa estamos creando este proyecto experimental, que, a pesar de ser incubado desde la diaria, reúne a otros actores con trayectoria en tecnología y gestión de medios, que le darán a Futuria su propia impronta.

Iniciamos esta búsqueda con el convencimiento de que los medios deberán transformarse para crecer, y con la aspiración de que en ese proceso crezcan las organizaciones periodísticas de propiedad colectiva, descentralizadas y gestionadas democráticamente.

la diaria