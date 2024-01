Una vez más, una reunión a puertas cerradas tuvo lugar el jueves 11 de enero de 2023 entre los representantes de +Colonia y los ediles del departamento de Colonia.

Posteriormente, una segunda reunión, también convocada por +Colonia pero esta vez con la prensa, aunque bajo inscripción y autorización previa, se desarrolló en la sala principal de la intendencia. Cabe entonces preguntarse por qué la intendencia auspicia el anuncio de un acuerdo entre privados, cediendo espacios y recursos públicos.

Durante la reunión con la prensa, el señor Francisco Tezano, director de comunicación y marketing de +Colonia, tuvo la voz cantante. Tezano presentó al Instituto Fraunhofer, de origen alemán, que dice que trabajará con ellos en el desarrollo de la ciudad de múltiples apodos: ciudad inteligente, ciudad sustentable, ciudad del futuro, ciudad carbono cero, carbono neutro, el mayor centro de innovación de Latinoamérica, el Silicon Valley del sur. No se sabe bien, no se explica bien, no se entiende bien. Tezano y +Colonia usan estos conceptos, que son bien diferentes, como figuritas intercambiables, confesando sin buscarlo su absoluto desconocimiento de estos temas. Tezano describe al instituto alemán compartiendo datos rimbombantes que, sin embargo, guardan muy poca relación con lo que hasta ahora se sabe del proyecto local. Tezano detalla que Fraunhofer está en Europa y que tiene más de 30.000 empleados, mayormente científicos, como si esos datos per se aportaran algún valor agregado evidente a +Colonia, o a Colonia, o a los colonienses o al departamento.

Según su propia página web, Fraunhofer no es experta ni tiene experiencia profesional en las áreas mencionadas en la conferencia de prensa, a saber: “sustentabilidad, proyectos de urbanismo asociados a la sustentabilidad, metas de carbono cero, neutrales, soluciones de movilidad, ni en soluciones de urbanismo sustentable”. Este instituto, continúa entusiasmándose Tezano, “está eligiendo a Uruguay y más precisamente a Colonia para transferir sus conocimientos, y dentro de Colonia al proyecto +Colonia”. Más que “elegir a Uruguay”, quizá Tezano podría haber sido más preciso y explicar que Fraunhofer está explorando oportunidades de nuevos negocios.

Ante la confusión generalizada que siguen generando la comunicación y las prácticas de +Colonia, los periodistas presentes se vieron obligados a solicitar más detalles sobre la información anunciada: ¿qué es exactamente lo que va a hacer este instituto alemán?; ¿por qué es importante el anuncio de esta alianza?; ¿acaso +Colonia no fue presentado desde sus inicios como un proyecto sustentable, entonces cuál es la información novedosa?; ¿por qué +Colonia sigue solicitando más y más excepciones a la Junta Departamental? Tezano ofreció respuestas evasivas, incompletas e inconexas. Y sin embargo, Tezano es el responsable de la comunicación de +Colonia. Vaya paradoja.

Desde marzo de 2023 circula un documento referido al “Programa de sustentabilidad de +Colonia” que, dicen ellos, “combina su responsabilidad social y sus pasiones en cinco iniciativas: urbanización adaptada al ecosistema local; desarrollo de un diseño urbano y arquitectura eficiente; movilidad sustentable; recuperación y reciclado de residuos; carbono neutralidad-medición de huella de carbono”.

El “Programa de sustentabilidad de +Colonia” es vago, incompleto, repetitivo y no está dimensionado ni adaptado a la envergadura del plan-proyecto presentado públicamente. Es una lista que podría aplicarse a cualquier iniciativa, pero +Colonia no es cualquier iniciativa: como ellos mismos dicen, “es una inversión millonaria para ‘expandir’ Colonia al doble de su tamaño”.

Por último, el programa omite la innovación en materia de construcción sustentable en el mundo, incluyendo las experiencias en Uruguay que desde hace algunos años ha desarrollado algunos ejemplos destacables, como Porto Seguro en Parque Batlle y Celebra en Zonamerica. Ambos han certificado LEED Gold (por sus siglas en inglés: liderazgo en energía y diseño ambiental) que es la certificación más alta que existe. La certificación LEED, creada en 1993, proporciona un marco para el desarrollo de proyectos de arquitectura ecológicos, eficientes y que ofrecen beneficios ambientales, sociales y de gobernanza específica, y es la más aceptada internacionalmente. El equipo de +Colonia haría bien en hacer algunas consultas profesionales con estos expertos.

El “Programa de sustentabilidad de +Colonia” no incluye un plan de manejo ambiental: no identifica los impactos ambientales del proyecto, no define objetivos ni metas ambientales, no diseña medidas de manejo ambiental, no desarrolla indicadores de medición, seguimiento y evaluación ni de éxito, no tiene presupuestos definidos ni una lógica de control social ni mejora continua.

Tampoco profundiza en gobernanza ni en transparencia ni tiene desarrollada la participación ciudadana, la articulación con las organizaciones locales socioambientales, la generación de empleos de calidad, el desarrollo comunitario, el apoyo a la cultura y la prosperidad local, ejes fundamentales de un programa de sustentabilidad; que no es más ni menos que el desarrollo económico que integra la protección del medioambiente y la justicia social. En ese sentido, sería importante también que +Colonia explicite qué medidas estará creando para conservar la biodiversidad, limitar la crisis climática, restaurar la naturaleza y abordar la desigualdad social.

Ya han pasado más de dos años desde la presentación en sociedad de la marca +Colonia; un proyecto inmobiliario que ya fue anunciado con bombos y platillos en 2015 de la mano de Eduardo Constantini (hijo) y que no obtuvo en esa oportunidad las aprobaciones del ejecutivo y legislativo local necesarias para avanzar.

Es evidente que +Colonia, un proyecto de altísimo nivel de impacto y responsabilidades socioambientales, requiere un esfuerzo profesional mucho más serio para obtener “la licencia para operar” local necesaria no sólo para poder avanzar con su negocio, sino para convertirse en un ejemplo de lo que significa en la práctica el desarrollo sustentable en el departamento de Colonia y en Uruguay.