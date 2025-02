La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Es más común en mujeres y puede suceder por estrés –acoso laboral, problemas personales, entre otros–. Algunos de sus síntomas incluyen dolor crónico y generalizado en el cuerpo, fatiga, angustia, depresión; por lo general, las personas que la sufren siempre están cansadas.

Ante esta afección, muchas veces no existen respuestas adecuadas desde el sistema de salud y los tratamientos cuestan fortunas.

La fibromialgia es un tema que no está en el debate público, sólo la Intendencia de Montevideo informa sobre la afección en el mes de mayo con actividades y folletos. Al Ministerio de Salud Pública, en estos cinco años de gobierno, no le importó abordar temas de salud mental como es el caso de la fibromialgia. La salud mental es un tema primordial para todos, pero no se le da la importancia que debe tener. Cuántos uruguayos deben tener depresión y no se tratan. A eso le sumamos la tasa de suicidios, que cada año aumenta más.

La salud mental es un tema primordial para todos pero no se le da la importancia que debe tener. Cuántos uruguayos deben tener depresión y no se tratan.

Ningún gobierno les dio la importancia que deben tener a temas como la depresión, la ansiedad, el estrés, los trastornos alimentarios, entre otros.

En el caso de mi tía, que sufre fibromialgia, se realizó tratamientos como ozonoterapia, acupuntura y masajes, pero lo que realmente la ayudó fue hablar con un profesional que le enseñó a expresar todo lo que sentía desde cero. Esto muestra la importancia de expresar lo que sentimos y de hablar con un profesional si precisamos ayuda.