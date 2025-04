El 26 de febrero se presentaron los resultados del segundo estudio sobre consumo de drogas en universitarios uruguayos. Esta encuesta se elaboró en conjunto entre la Universidad de la República y la Junta Nacional de Drogas.

En esta presentación se hizo énfasis en algunas particularidades; la que más llamó la atención de los medios fue que los universitarios (sobre todo las mujeres) consumen más psicofármacos que la población de la misma franja etaria, pero que no es universitaria. Es un dato interesante, de un tema que está sobre la mesa a nivel nacional dado que somos una población que abusa de los psicofármacos. Pero claramente hay muchos elementos para analizar de esta encuesta.

Por esto nos propusimos escribir esta columna, para, más allá de describir lo encontrado, compararlo con el primer estudio en universitarios de 2015; compararlo con valores de población general y de estudiantes de secundaria y compararlo con valores de consumo de drogas en universitarios de otros países de la región. Empecemos.

En los últimos años, han surgido actualizaciones de todas las encuestas que realiza periódicamente el Observatorio Uruguayo de Drogas. La última versión de la encuesta de consumo de drogas en secundaria es de 2021; la última de población general fue en 2024, igual que la última de consumo de drogas en universitarios.

Si consideramos como variable de prevalencia el consumo de drogas el último año en las tres encuestas nombradas (dejando por fuera los índices menores a 1%), arroja los resultados de la tabla 1.

Si comparamos la columna de universitarios con las demás, es claro cómo los universitarios prefieren el alcohol, la marihuana y los psicofármacos.

El consumo de alcohol, si bien es mayor en universitarios comparados con población en general, si se hace el recorte de edad y se compara con las personas de la misma edad que no son universitarios, el consumo es menor. Pero con iguales resultados en la proporción de uso problemático de esta droga.

Sobre el tabaco, es muy interesante ver el efecto generacional. Los universitarios consumen menos que la población general (15 a 65 años), y los universitarios más jóvenes menos aún, y al comparar con los liceales, estos últimos consumen menos aún. Parecería que el tabaco es un tema de gente más grande; igual sigue siendo la segunda droga más consumida en los universitarios, mientras que en los liceales es la tercera.

Sobre la marihuana, los universitarios son los que más consumen, como se ve en la tabla, pero si vemos los índices de consumo problemático, para los universitarios es 15%, mientras que para población general es 17% y para secundaria 13,5%. O sea que, si bien tienen una prevalencia alta de consumo, no es la más problemática. También es importante marcar que para las tres encuestas la prevalencia de consumo de marihuana es menor en comparación con el registro anterior, o sea que todos están tendiendo a consumir menos (no como se escucha en la calle; punto para el mercado regulado).

Luego los psicofármacos, que tanto debate han generado. Se pueden observar las prevalencias más altas de consumo de tranquilizantes y antidepresivos en universitarios. El 41% de los tranquilizantes se consumen sin prescripción médica (en población general es 20% y en liceales es 7%), mientras que en esas condiciones se consume el 3% de los antidepresivos. Las mujeres universitarias duplican el consumo de las mujeres de la misma edad que no son universitarias. Lo propio pasa con los opioides: son levemente más consumidos en universitarios, pero mucho más sin prescripción médica (42% en universitarios, 11% en población general). Mientras, los estimulantes tienen una prevalencia más alta que en la población general y hasta el 55% los consume sin prescripción médica. La automedicación con psicofármacos está siendo un tema de mucho peso en los universitarios, claramente.

Para finalizar, las drogas sintéticas (alucinógenos tipo LSD y éxtasis) parecen tener un mayor consumo en universitarios, pero si en la población general hacemos un recorte de edad y vemos las mismas edades entre quienes son y no son universitarios, no hay diferencias.

Comparación con el primer estudio en universitarios (2015)

El primer y segundo piloto no son estrictamente comparables dado que las muestras son diferentes. En el primer estudio, participaron universidades privadas y algunas facultades de la Udelar, y en el segundo no hubo participación de privados y fueron todas las facultades de la Udelar. De todas formas, si comparamos las tablas, vemos diferencias, sintetizadas en la tabla 2.

El último informe sobre el uso de drogas en las Américas disponible es de 2019; en ese informe se comparan encuestas realizadas en diferentes poblaciones de países de todas las Américas. En la sección de universitarios, los países de América del Sur que habían aplicado esta encuesta fueron: Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia. Para ese informe se usó el estudio hecho en Uruguay de 2015. Si comparamos los universitarios uruguayos con el resto de los universitarios de países de América del Sur, vemos que los universitarios uruguayos:

Son los que consumían más alcohol.

Son los que tenían menor proporción de consumo problemático y dependiente.

Son los que tenían la menor percepción de riesgo del consumo de alcohol.

Son los que consumían más tabaco.

Son los que tenían la menor percepción de riesgo del consumo de tabaco.

Son los que consumían más marihuana.

Son los que tenían la menor percepción de riesgo del consumo de marihuana.

Son los que tenían la percepción de mayor facilidad de acceso a la marihuana.

Son los que consumían menos drogas inhalables.

Son los que consumían más cocaína.

Son los que tenían la menor percepción de riesgo de consumo de cocaína.

Son los terceros consumidores de pasta base y éxtasis.

Son los que consumían más tranquilizantes.

Ahora, para el próximo informe sobre el uso de drogas en las Américas, seguramente se use el segundo estudio de universitarios del año pasado. Ahí tendremos la esperanza de dejar de ser los que consumimos más alcohol, fumamos más tabaco, más marihuana y tomamos más cocaína, dado que son números que han mejorado entre el primer y segundo estudio. Y seguramente se nos complique más aún con los psicofármacos, por lo que ya estábamos en el podio y ahora estamos peor.

Si queremos ver mejor la foto de cómo están posicionados los universitarios uruguayos en América, podemos buscar otros países que, al igual que Uruguay, hagan encuestas de consumo a estudiantes universitarios (es importante aclarar que no todos los países hacen esta encuesta y que algunos registran variables diferentes). Veamos la prevalencia de consumo el último año en la tabla 3.

Algunas cosas para resaltar. Cuando nos comparamos con todas las Américas: sobre el consumo de alcohol estamos todos parecidos (en el estudio de Chile se mide consumo de alcohol el último mes y es 60,8, mientras que para Uruguay es 57,4), no somos los que consumen más tabaco claramente, ni tampoco los que consumen más marihuana (otro punto para el mercado regulado) y estamos lejos de ser los que más consumen cocaína, éxtasis o alucinógenos de todas las Américas. Pero nadie nos gana en el consumo de tranquilizantes y no podemos decir nada de los antidepresivos porque otros países no lo registraron, pero manejamos un índice importante de consumo entre los universitarios.