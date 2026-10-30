La guerra a las drogas y el efecto Rashomon

Rashomon, la obra maestra del gran Akira Kurosawa, no tiene pretensión científica, pero es una gran enseñanza filosófica sobre la vida y quizás sobre la historia y los fenómenos sociales. Ilustra poéticamente cómo varias personas cuentan una misma situación de formas distintas, y todas las versiones resultan creíbles. Se trata, vaya casualidad, del punto de vista del observador.

“Hace décadas estamos asistiendo a una silenciosa (o en voz baja) erosión del campo intelectual y, en menor medida, científico. Hay un giro cognitivo hacia los técnicos hiperespecializados y los buenos administradores de pruebas que recogen evidencia, frecuentemente de forma irreflexiva”, planteó en un artículo reciente Gabriel Tenenbaum.

Hace ya más de 100 años, las ciencias llamadas “duras” han revolucionado la visión que teníamos del mundo. El mote de subjetivismo fue por mucho tiempo una acusación que desacreditaba el valor de ciencias como la sociología o la psicología. Las ciencias sociales eran todas materia de opinión, no como las matemáticas y la física newtoniana, que eran exactas.

Pues parece que el punto de vista del observador juega lo suyo. El concepto de “modo de producción de subjetividad” integra el arsenal científico con el que tendemos a decodificar una realidad, que ahora también sabemos que es cambiante, caótica y algunas veces azarosa. Sin embargo, el auge del totalitarismo de mentes rígidas y crueles ha creado impunemente y por la fuerza otra visión. En un segundo artículo sobre el tema, Tenenbaum plantea que “el totalitarismo está especialmente interesado en la educación, en la formación de sus ejecutores”. “En apariencia, parece que inculca convicciones, pero lo que realmente hace es destruir la capacidad para formar alguna convicción”, completa.

Estigma de los que no tienen voz

Vivimos en la época de lo efímero, del imperio de las pantallas y del Tik Tok. Los fenómenos adictivos se propagan más allá de las sustancias psicoactivas. El “adicto” se ha transformado en el chivo expiatorio de todos nuestros males y nuestras culpas. “Chivo expiatorio” era el que se quemaba como ofrenda a dios, quien le impuso a Abraham, como prueba de fe, quemar a su propio hijo en holocausto.

El estigma sobre el consumidor de pasta base es doble por cuanto es pobre, vulnerable y, en general, está en situación de calle –sin que se sepa si es causa o consecuencia de su adicción–. Están en debate diversos modelos de tratamiento (que no abundan) de adicciones. Desde hace más de 100 años rige el modelo prohibicionista. Los modelos alternativos, aun cuando han salvado vidas, son acusados de herejía. Sin embargo, lo más sencillo y sin dogmatismos sería admitir que no hay un traje único para todos y que lo central es escuchar. Frente a un problema, lo primero es que esté bien planteado. Es así en matemática y en pensamiento lógico formal.

¿Alguna vez escuchamos a los adictos? ¿Tienen voz? Son hombres y mujeres que tienen un pasado, una vivencia, un dolor físico o espiritual. Una de las grandes virtudes del libro Máxima pureza, de Fernando Butazzoni, en el que se cuenta la historia de adicción de Nacho, es esa: desde un plano horizontal, de igual a igual, crearon un pequeño grupo de pertenencia, escuchando la palabra y el sentir de los dos.

Relatividad e incertidumbre

Junto con la teoría de la relatividad, el principio de incertidumbre es una ruptura epistemológica copernicana, ya que implicó descubrir que no éramos el centro del universo. Setenta años después de Copérnico, con el auge de los descubrimientos de Galileo Galilei, su obra fue censurada. La Iglesia declaró que la teoría heliocéntrica contradecía las sagradas escrituras al postular que la Tierra se mueve y no es el centro del universo. Galileo fue declarado “vehementemente sospechoso de herejía”, obligado a retractarse públicamente de sus ideas y recién en 1992 la Iglesia lo reparó.

A lo largo de la historia, en nombre de Dios y de sus diferentes denominaciones se han hecho masacres brutales. También en nombre de la raza o del pueblo elegido. Los jóvenes británicos, franceses y alemanes festejaban ir a la guerra en 1914 por sus banderas. Actualmente, estamos en una crisis civilizatoria en la que la cerrazón totalitaria de las viejas nuevas derechas pone en peligro a toda la humanidad.

De Copérnico a Akira Kurosawa

La Teoría de la Relatividad Especial, publicada por Albert Einstein en 1905, establece que las leyes de la física y la velocidad de la luz en el vacío son constantes. Su idea central es que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que dependen de la velocidad a la que se mueve el observador.

La Teoría de la Relatividad General, publicada en 1915 postula que la gravedad no es una fuerza de atracción convencional, sino la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía.

El principio de incertidumbre de Werner Heisenberg (1927) establece que es imposible medir simultáneamente y con precisión absoluta ciertas variables físicas conjugadas. Cuanto más precisamente se conoce la posición de una partícula subatómica (como un electrón), menos precisamente se puede conocer su velocidad, y viceversa.

Mentes rígidas

Las enseñanzas y evidencias de ciencias duras y blandas, de la cultura, de la antropología, no alcanzan a incidir o torcer algunas propuestas dogmáticas del sistema político, social y cultural. Las dimensiones afectiva y espiritual son descartadas, aun con sus evidencias, o son cooptadas por el marketing y el dogmatismo religioso.

Todo tipo de evidencia es enterrada. Ni siquiera se habilita un debate amplio y sin tabúes. La primera conferencia sobre fiscalización de drogas fue la Comisión de Shanghái, reunida en 1909 a instancias de China, humillada y saqueada por Gran Bretaña y Francia en las guerras del opio. El embajador de Estados Unidos en Filipinas, Charles Brent, jugó un rol central en la coordinación. Era un obispo episcopal que luego impulsaría la Ley Seca en Estados Unidos. Fue una demostración contundente del fracaso anticipado del prohibicionismo y la guerra.

Yin y yang

El pensamiento oriental ha cuestionado el segundo principio de la lógica formal, es decir, el principio de contradicción. Si es “A”, no puede ser “no A”. Los orientales dicen: se puede ser “A” y “no A” al mismo tiempo. Insólitamente, esta forma de pensar fue demoledora cuando el pensamiento chino la llevó al terreno de la guerra.

La navaja de Ockham, atribuida al fraile Guillermo de Ockham, un aristotélico del año 1300, propuso algo simple que pasó a denominarse “ley de economía del pensamiento”: no debe multiplicarse el ente innecesariamente. En síntesis, no es necesario crear un mundo para explicar este en el que vivimos.

Los guerreros de las drogas y de todo tipo de guerra insisten una y otra vez en crear otro mundo, a pesar de las evidencias desastrosas y las pérdidas de vidas. Un mundo “libre de drogas”, pero a través de la guerra, o uno donde los ultrarricos dominen todo. Los imperios siempre actuaron así, Ahora se jactan de ello, expresan brutalmente lo que piensan sin ningún pudor religioso. Hay una patología del lóbulo frontal del cerebro, que cuando es afectado hace que la persona no tenga límites morales para decir cualquier barbaridad. Lo piensa y lo dice.

Donald Trump ha impuesto un enemigo que posee un arma de destrucción masiva, el fentanilo, y que se combate fuera de fronteras. La adicción estadounidense sigue siendo a la guerra. Es imposible que asuma la responsabilidad compartida que significa que millones de estadounidenses hayan consumido oxicodona y ahora fentanilo, además de cocaína y metanfetaminas.

Un “mundo libre de drogas” repleto de presos y asesinatos

La seducción generada por el éxito de marketing de Nayib Bukele –quien en El Salvador tiene presos al 9% de los jóvenes de entre 24 y 29 años– y las patéticas agresiones sociópatas de Trump y Javier Milei, ahora también de Abelardo de la Espriella, como antes de Jair Bolsonaro, expresan la intención extorsiva de un imperio en decadencia, pero que sigue haciendo mucho daño.

Los guerreros de las drogas y de todo tipo de guerra insisten una y otra vez en crear otro mundo, a pesar de las evidencias desastrosas y las pérdidas de vidas.

Instalan miedo e incertidumbre, y eso se ha impuesto como modo de subjetivación en cada rincón del mundo donde la violencia campea. El video del presidente colombiano, Alberto de la Espriella, caminando sobre 25 cadáveres de “narcoterroristas” es terriblemente elocuente. También lo es la difusión masiva de persecución, detención y privación de libertad y caza del ser humano llevada adelante por Trump y su Gestapo-ICE. Europa no se queda atrás.

Un hecho esperanzador

El expresidente filipino Rodrigo Duterte, acusado de crímenes contra la humanidad y detenido en Manila, espera su juicio en La Haya. Enfrenta las imputaciones de la Corte Penal Internacional por los miles de asesinatos y las violaciones de derechos humanos cometidas durante la sangrienta guerra contra las drogas, con unos 30.000 asesinatos.

Está preso a la espera de la llegada de sus compañeros de celda, otros criminales de guerra y de lesa humanidad que, antes o después, llegarán.