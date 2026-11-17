El gobierno está mejor, pero no bien

El sábado pasado publicamos una nota de Natalia Uval en la que los ministros Juan Castillo, José Carlos Mahía y Edgardo Ortuño fueron consultados sobre el desempeño en los últimos meses del Poder Ejecutivo, su relación con la estructura del Frente Amplio y las perspectivas de que crezca la aprobación en encuestas del gobierno nacional y del presidente Yamandú Orsi, que durante este año se han mantenido en niveles bajos.

Los jerarcas mencionados destacaron, como era previsible, aspectos positivos, que incluyen la disminución de la pobreza y la indigencia en el primer semestre de este año, o el aumento del índice medio de salarios y del ingreso medio de los hogares, ambas cosas acompañadas por una inflación moderada. También se refirieron a la mejora de las relaciones entre el equipo de gobierno y el Frente Amplio (FA), que quedó de manifiesto en el VIII Congreso Ordinario de la fuerza política, a mediados de octubre. Antes hubo un período de diálogo entre sectores, intercambio con las bases organizadas y gestiones del presidente del FA, Fernando Pereira, facilitadas por la percepción de riesgo que trajeron consigo los resultados de encuestas y los triunfos electorales derechistas en varios países de la región.

Por otra parte, Castillo y Ortuño coincidieron en señalar que en los últimos meses los intercambios dentro del Consejo de Ministros han ganado en contenido político y encare colectivo, con una conducción más marcada por parte de Orsi. Y aunque ni ellos ni Mahía lo dijeron, parece claro que el asesoramiento al presidente en lo referido al manejo de su imagen pública es de mayor calidad.

Nada de lo antedicho implica que el gobierno haya dejado atrás sus problemas. Es obvio que algunos de ellos se mantendrán presentes, porque se deben a factores estructurales que acotan los recursos disponibles, en una coyuntura internacional poco propicia, y a la peculiar relación de fuerzas en el Parlamento, que lo obliga a negociar apoyos para cada propuesta tratada por la Cámara de Representantes. Otros son de gestión política, y las mejoras mencionadas por los ministros todavía no los han superado.

Las palabras...

No es poca cosa que los ingresos de cerca de 100.000 personas hayan superado la línea de pobreza, y es seguro que la cantidad se incrementará bastante más desde el año que viene, cuando aumenten las transferencias a hogares pobres con integrantes infantiles, por las disposiciones aprobadas en la primera Rendición de Cuentas de este período. El dato tiene gran importancia social aunque se refiera solo a un indicador monetario, insuficiente por sí mismo para eliminar las condiciones de vulnerabilidad, pero llama mucho la atención la forma en que lo ha manejado el oficialismo.

La noticia, aportada por el Instituto Nacional de Estadística a comienzos de octubre, ya va pasando al olvido sin que el elenco de dirigentes y parlamentarios frenteamplistas la mantenga presente en sus expresiones públicas. Parece por momentos que se apostara a que la población va a percibir y valorar ese cambio positivo y otros por sí sola, y si bien el exceso de autopromoción puede ser fastidioso, su escasez resulta muy perjudicial en estos tiempos.

En términos generales, además, falta claridad sobre lo que el gobierno nacional está haciendo y lo que quiere hacer. Es muy frecuente que quienes están a cargo de cada organismo público den a conocer lo vinculado con sus gestiones sin presentarlo como parte de un proyecto integral. Esa tarea de síntesis no suele ser abordada desde Presidencia, y tampoco da la impresión de que el FA la tenga asumida como un ingrediente básico y crucial de sus mensajes.

...y las cosas

Por último, cabe mencionar que aún no se ha consolidado una base fáctica suficiente para que la mayoría de la población perciba que el país y sus vidas están cambiando en forma significativa y para mejor. El aumento del poder de compra y la situación del mercado laboral apuntan en esa dirección, pero se mantienen en un rango modesto, y la inseguridad pública sigue afectando en gran medida la convivencia social. Al mismo tiempo, falta mucho para que se logren avances de alto impacto en áreas como la política de vivienda, la calidad del empleo, la atención de personas en situación de calle o la educación.

El oficialismo mantiene un déficit en el terreno de lo que la ciencia política y los estudios sobre comunicación llaman “control de la agenda pública”, pero esto no obedece únicamente a carencias técnicas: también ocurre que el capital disponible de iniciativas y resultados es, hasta ahora, relativamente magro. Con menos se puede construir un relato potente, como vimos en varios momentos del período anterior de gobierno, pero también comprobamos que el humo se disipa y que la alta popularidad de un presidente no determina que su partido gane las elecciones.

Los malos datos que más urge revertir no son los de los sondeos de opinión pública, sino los de la experiencia cotidiana de grandes sectores de la población, y los dos años próximos serán decisivos en este sentido.