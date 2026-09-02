Interrupción, renta y forma: ¿dónde está la arquitectura ahora?

“O ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba entendiendo”. Carlos Monsiváis

La arquitectura ya no decide la producción del espacio. Su intervención ocurre dentro de condiciones que no controla y que rara vez discute. El proyecto ya no inaugura procesos, sino que incorpora como dadas decisiones tomadas en otras esferas de valorización. La pérdida de incumbencia no es solo cultural ni tecnológica, es también económica y política. El capital financiero desplazó al proyecto del lugar donde se toman las decisiones espaciales que importan, y la disciplina terminó acomodándose a ese desplazamiento. Esa incumbencia propia fue sustituida por especializaciones, la posición crítica por inserción en el mercado y la responsabilidad territorial por excelencia formal al servicio del capital.

Nunca se perdió la capacidad de producir formas. Se perdió la legitimidad para sintetizar las fuerzas que producen el espacio: la posibilidad de reunir variables sociales, económicas, técnicas y culturales y transformarlas en una decisión espacial. Hoy esa síntesis suele realizarse en otro lugar. El mercado define la variable dominante y la arquitectura llega tarde a organizar, materializar y certificar. Llama realismo a esa demora y profesionalismo a la obediencia.

El mercado define la variable dominante y la arquitectura llega tarde a organizar, materializar y certificar. Llama realismo a esa demora y profesionalismo a la obediencia.

En las últimas décadas, el edificio pasó de ser principalmente un hecho espacial para convertirse, por sobre todo, en un activo financiero. El proyecto queda integrado a cadenas de valor donde el valor de cambio antecede y se impone al de uso. Densidades, programas, tiempos y materialidades que antes se dirimían en el proyecto se definen ahora mediante modelos de inversión y estrategias de captura de renta territorial. La ciudad comienza así a organizarse como portafolio antes que como lugar de convivencia.

Un síntoma elocuente de esta transformación es la caída de los honorarios: cuando el edificio se volvió activo financiero, el proyecto dejó de ser origen de valor y pasó a ser un costo a reducir. Ya no se le paga al arquitecto por decidir, sino por la obediencia gráfica. Menos jurisdicción, menos honorario: una ecuación brutal y transparente. Recuperar honorarios no es negociar aranceles, es recuperar poder. El lugar histórico del arquitecto-autor caducó, no porque la arquitectura haya perdido sentido, sino porque cambió el mundo donde ese rol era posible.

La renta no actúa solamente como una restricción externa al proyecto. Organiza anticipadamente el campo de sus posibilidades: determina qué densidad resulta viable, qué programa puede sostenerse, qué tiempos son aceptables y qué superficies deben maximizarse. El proyecto aparece después, dentro de un campo cuyos criterios de validación ya fueron parcialmente establecidos.

La pregunta del título no remite entonces a sus objetos visibles, sino a esa posición crítica que la arquitectura puede adoptar frente a las reglas, los procesos y las relaciones de poder que definen el territorio.

Esta transformación también alcanza a la enseñanza. Las facultades suelen presentar el proyecto curricular aislado de las condiciones económicas, políticas y territoriales que lo hacen posible. Al evaluar la forma antes que la posición, forman profesionales entrenados para optimizar lo dado, no necesariamente para discutirlo. Se llega así después del sentido; se aprende a resolver un problema cuyo marco ya fue definido por otros.

La cuestión, entonces, no es recuperar el lugar perdido, sino encontrar dónde puede volver a decidir. La arquitectura no está completamente fuera del proceso urbano. Su campo actual aparece precisamente en ese espacio intermedio, inestable y conflictivo donde todavía es posible intervenir críticamente. El cooperativismo habitacional y ciertas políticas públicas urbanas muestran que todavía existen espacios donde la rentabilidad no constituye el único criterio de decisión.

La dificultad no es nueva. Manfredo Tafuri, ya en los 70, mostró que la arquitectura había dejado de controlar las condiciones generales de producción del espacio y que el proyecto, por sí solo, no podía reorientar las estructuras económicas y políticas en las que se inscribía. Neil Brenner amplió ese diagnóstico: la urbanización ya no puede entenderse desde la ciudad visible, porque infraestructuras, sistemas financieros y plataformas tecnológicas participan también en la producción del territorio. El edificio aparece al final de una cadena de decisiones que lo precede.

Keller Easterling permite actualizar este problema desde la dimensión infraestructural, afirmando que protocolos, estándares, redes logísticas y dispositivos condicionan las formas posibles antes que el proyecto. La arquitectura opera así dentro de redes multiescalares de decisión y debe desplazar parte de su acción hacia las interfaces donde esas condiciones pueden hacerse discutibles.

Frente a ese diagnóstico, Pier Vittorio Aureli reconfigura el problema desde adentro. Ante la disolución de la arquitectura en procesos abiertos e indeterminados, propone recuperar su dimensión política mediante la forma finita como acto de interrupción consciente. El objeto arquitectónico puede afirmar una decisión espacial específica en un contexto heterónomo que tiende a disolver toda especificidad. La arquitectura es política no por representar discursos, sino por decidir espacialmente, por establecer límites y configuraciones que cristalizan relaciones sociales concretas. Hoy esa interrupción debe desplazarse hacia un momento anterior a la forma.

La automatización y la inteligencia artificial no destruyen la arquitectura, solo la exponen. La producción de alternativas dejó de ser excepcional. Estos sistemas pueden generar, evaluar y optimizar múltiples soluciones en función de variables cuantificables, desplazando la búsqueda de una alternativa singular hacia una producción abundante de opciones. La automatización ejecuta procedimientos previamente definidos; la inteligencia artificial puede generar alternativas, evaluar escenarios y simular decisiones, reconfigurando el marco de validación en el que estas se consolidan. Pero ninguna de esas operaciones constituye una decisión en sentido político o disciplinar. Un algoritmo puede optimizar densidades, costos o asoleamiento, pero no puede decidir qué conflicto aceptar, qué pérdida asumir o qué lógica no reproducir. Los sesgos no desaparecen en el algoritmo, se vuelven menos visibles.

La IA radicaliza así una transformación anterior: el desplazamiento de la decisión espacial fuera del proyecto, hacia parámetros, normativas, modelos económicos, protocolos y criterios de viabilidad que determinan qué formas pueden existir antes de que la arquitectura intervenga. El problema ya no es producir más opciones, sino decidir cuándo todas entran en conflicto.

La arquitectura se reubica, pasa de productora directa de forma a mediadora crítica de las condiciones que la hacen posible. No se trata de abandonar la forma como lugar de conflicto, sino de admitir que el campo donde esa forma adquiere viabilidad está previamente estructurado por dispositivos que exceden al proyecto. Proyectar consiste entonces en intervenir críticamente en ese sistema de validación.

Este desplazamiento no está exento de riesgos. Operar sobre la interfaz en lugar de sobre el objeto puede derivar en una gestión sofisticada del mismo sistema que se pretende interrogar. La interfaz puede volverse tecnocrática y la crítica puede ser absorbida por el Estado o el mercado. Por eso la arquitectura no recupera posición crítica solo por intervenir en los marcos de decisión.

Es en ese lugar donde aparece la interfaz arquitectónica. No es un soporte neutral ni una herramienta digital. Es una instancia de explicitación donde los criterios que organizan el proyecto se vuelven comparables y conflictivos. Rentabilidad, normativa, programa, tiempos, infraestructura o disponibilidad de suelo dejan de aparecer como datos naturales y pueden convertirse en variables discutibles. Intervenir en la interfaz significa actuar sobre esa capa antes de que el proyecto exista: no eliminar las variables económicas o técnicas, sino reconfigurar su disposición relativa para que habitabilidad, apropiación social, continuidad urbana o justicia espacial puedan disputar su jerarquía.

La interfaz aparece en las bases de un concurso, donde se define qué se evalúa y bajo qué parámetros; en el cooperativismo habitacional, donde programa y formas de uso se construyen colectivamente; en la formulación de normativas urbanas, donde se establecen las condiciones que harán posibles los proyectos. En todos estos casos, muchas decisiones que parecen pertenecer al proyecto fueron tomadas antes de que este comenzara.

Por eso intervenir en la interfaz no significa administrar mejor la rentabilidad, sino disputar su posición dentro del sistema de validación; hacer que aquello que aparecía como condición inevitable pueda convertirse en una decisión discutible.

El arquitecto, como curador, puede intervenir allí antes de la forma: en la definición de bases, marcos normativos, criterios de evaluación y modelos de gestión. Puede hacer que variables económicas, técnicas y sociales dejen de funcionar como condiciones naturales y se conviertan en parámetros discutibles públicamente. Su trabajo comienza antes de la forma y continúa después de ella.

Si se limita a elegir entre opciones ya producidas, opera después del sentido y legitima la repetición. La decisión se desplaza así del diseño de la forma al diseño del marco que determina qué formas son posibles y con qué criterios se validan. No todo lo viable es aceptable ni todo lo rentable es espacialmente justo.

Como señaló el filósofo francés Henri Lefebvre, el espacio no es un soporte neutro, sino una construcción social atravesada por relaciones de poder. Proyectar no puede entenderse como práctica neutral ni exclusivamente técnica. No hay neutralidad aceptable en un territorio siempre desigual.

Además, la interfaz arquitectónica no debe limitarse a mediar entre variables técnicas y económicas. La perspectiva de Aldo Rossi agrega una dimensión que el mercado sistemáticamente ignora: la ciudad como construcción colectiva en el tiempo. Los tipos y hechos urbanos no son meros repertorios formales, sino depósitos de experiencia social que resisten la lógica de la sustitución permanente.

Desde este punto de vista, un proyecto puede privilegiar su condición de hecho urbano de larga duración por sobre la lógica de la operación inmobiliaria puntual. La arquitectura puede sostener memoria colectiva, reorganizar centralidades y producir valores de uso que no se reducen a la rentabilidad inmediata. Incorporar esta mirada implica que la interfaz no solo compare rendimientos económicos o técnicos, sino también continuidades históricas, valores de uso sedimentados y capacidades de apropiación social.

La interfaz pone así en tensión dos continuidades: la que el mercado impone y debe interrumpirse, y la que la ciudad sedimenta y merece sostenerse.

Si la automatización amplía el campo de lo posible y la interfaz logra volverlo legible y validarlo críticamente, el final cut nombra el momento en que la arquitectura reaparece como decisión política. No es el cierre de un proceso técnico, sino la interrupción de su lógica: el instante en que, entre las variantes disponibles, el arquitecto asume la responsabilidad de decir “hasta aquí”.

Ninguna configuración producida por un sistema es todavía arquitectura. Son materia prima de un proceso que tiende a confundirse con su propio resultado. El final cut transforma cálculo en posición crítica. No elige simplemente entre alternativas; establece un límite. Interrumpe su equivalencia, jerarquiza conflictos y asume una pérdida allí donde la optimización promete ganancias.

La arquitectura no aparece en la elección de alternativas, sino en la decisión que las interrumpe. No selecciona simplemente la mejor opción; establece el límite de lo aceptable. El final cut es el momento en que ese límite se vuelve forma.

Esta operación no es abstracta. En un concurso aparece cuando un jurado privilegia ciertos valores por sobre otros. En un proyecto inmobiliario, cuando se sostiene una decisión espacial que reduce rentabilidad, pero mejora condiciones de uso. En la vivienda colectiva, cuando se priorizan formas de convivencia que no responden a la lógica del máximo aprovechamiento.

Como observó Sergei Eisenstein, el sentido no reside en las imágenes aisladas, sino en el montaje. De modo análogo, la automatización puede generar innumerables configuraciones espaciales, pero la arquitectura no aparece en la suma de posibilidades, sino en el corte que selecciona, fija y articula relaciones entre sistemas heterogéneos.

Cuando el proyecto se limita a reproducir la continuidad instalada o a optimizar parámetros dados, la arquitectura renuncia a disputar el sentido de lo que se construye.

La pregunta del título encuentra entonces una respuesta provisional. La arquitectura ya no está donde el campo propio la premia, la consagra y la venera. No está en la repetición de lenguajes legitimados ni en la producción incesante de imágenes. Tampoco está en la multiplicación de opciones, cada vez más delegada en sistemas automatizados. Está allí donde las reglas se vuelven visibles y pueden ser discutidas. Está en el conflicto: donde la vivienda falta, donde el clima exige respuestas, donde lo construido ya no alcanza, donde el territorio revela las consecuencias de decisiones tomadas previamente. Está en el punto donde esas operaciones se interrumpen y deben responder por sus consecuencias.

El final cut no clausura el proyecto: lo inaugura como espacio de disputa. La decisión adoptada debe ser explícita, comparable y discutible públicamente. Allí la disciplina recupera un lugar entre el Estado y el mercado, no para elegir un bando, sino para hacer visibles sus tensiones.

Tal vez la arquitectura no recupere centralidad simbólica. Ni debiera. Pero puede recuperar la capacidad de disputar el sentido del espacio producido. Quizá ya no controle el proceso urbano, pero puede volver inteligibles las decisiones que construyen la ciudad, hacer visible lo que el mercado naturaliza e interrumpir donde el sistema prefiere continuar.

En tiempos de sobreproducción, optimización y resignación, saber dónde pararse, saber qué cortar, saber qué no construir, es hoy la forma más radical de ejercer la arquitectura.