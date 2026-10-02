Técnicos del área pesca de CARU capacitaron a pescadores, guías turísticos y emprendedores

De las más de 9.000 especies de la avifauna mundial, a lo largo del río Uruguay vive casi el 5%.

En la localidad de Nuevo Berlín, a 92 kilómetros de Paysandú y durante dos días, técnicos del área pesca de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) capacitaron a pescadores, guías turísticos y emprendedores.

La presidente de CARU, Cecilia Bottino, señaló que el área de pesca del organismo binacional debería ser un departamento “dada la relevancia que tiene la pesca”.

De las más de 9.000 especies de la avifauna mundial, a lo largo del río Uruguay vive casi el 5%. La bioquímica Pilar Ojeda (Argentina) y el licenciado en Biología Héctor Procura (Uruguay) dieron, durante dos días, capacitación a pescadores y guías turísticos.

La CARU tiene entre sus cometidos la navegabilidad (de ahí su dragado y mantenimiento), la prevención de la contaminación de las aguas y la conservación de la inmensa biodiversidad del corredor verde, que tiene unas 400 especies en su parte sur.

Restricciones para la pesca

A CARU le compete establecer criterios y restricciones para la captura de peces. Por ejemplo, el bagre debe tener una longitud mayor a 20 centímetros para ser pescado.

Hay restricciones temporales, permanentes y focalizadas. Hay veda total de pacú, manguruyú, salmón de río (o pirapitá) o surubí atigrado. En la zona próxima a Puerto Yeru, Argentina, está prohibida la captura del surubí. Desde el 1° de setiembre al 31 de diciembre de cada año está vedada la captura (deportiva y comercial) del dorado.

Potenciar pesca y turismo local

En el cierre de la actividad, desarrollada en Nuevo Berlín, Río Negro, participó la presidenta de CARU y el asesor de la cartera, Marcelo Crossa. Tras entregar kits a los participantes de la capacitación, Bottino dialogó con la diaria. “Esta fue una actividad que nos propuso la Dirección de Turismo de Río Negro, donde plantearon la necesidad de hacer talleres para personas que se pueden dedicar al turismo, a la pesca náutica. Hablamos con el área de pesca de CARU y, a su vez, con Marcelo Crossa, quienes enseguida se pusieron a disposición, entendiendo que es una buena práctica la de tener estos talleres para empezar a conocer, fundamentalmente, a las especies, cómo se tratan y para, en un posterior período, empezar desde CARU con un programa sobre pesca deportiva”, contó.

La presidenta de la CARU destacó que “con la Intendencia de Río Negro estamos trabajando interdisciplinariamente en varios temas, y este nos parece muy interesante porque, sinceramente, es un trabajo que el área de pesca lo realiza muy bien, y quedó claro el interés de la gente. Incluso plantearon que el conocimiento se traslade a los jóvenes y alumnos de la escuelas, cosa que se realiza en Paysandú. Se planteó extender los talleres a otras localidades de Río Negro y de otros departamentos donde tenemos competencia”.

La capacitación tuvo un soporte audiovisual e incluyó la entrega de materiales. “Nosotros tenemos programas específicos y el sector pesca está continuamente actualizándose; para eso hay recursos presupuestales, para que la gente se lleve, además del conocimiento teórico, un kit que será de utilidad cuando salgan a pescar”, comentó Bottino.

Además, subrayó que en la CARU “hacen un trabajo muy importante, campañas muy interesantes, y a su vez se están extendiendo cada vez más las actividades que realizan” dentro de los departamentos donde tienen competencia. “Entonces, hay que jerarquizar la actividad que realizan los dos científicos”, consideró.