Paysandú busca nuevos mercados turísticos en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires

Las reuniones mantenidas abren líneas de trabajo diferentes, desde la comercialización de paquetes turísticos en Argentina hasta la cooperación con Paraguay y Chile en torno al patrimonio histórico y el astroturismo.

Operadores sanduceros mantuvieron reuniones con agencias de Uruguay, Argentina y Chile, mientras se exploraron posibilidades de cooperación turística con Paraguay y la región chilena de Atacama. La ciudad también presentó propuestas vinculadas a la próxima visita del papa León XIV.

La 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se desarrolla en el predio de la Rural de Buenos Aires, volvió a reunir a destinos, empresas y profesionales de la industria turística de distintos países. Con una convocatoria récord durante el fin de semana, el encuentro se convirtió en una nueva oportunidad para que Paysandú difundiera su oferta y procurara generar vínculos comerciales que contribuyan a incrementar la llegada de visitantes al departamento.

La feria abrió sus puertas al público general el sábado 26 y el domingo 27 de setiembre, jornadas en las que miles de visitantes recorrieron los pabellones y participaron en las distintas propuestas de promoción turística. Según informó el portal especializado Reportur, la primera jornada registró más de 65.000 asistentes, una cifra récord para un solo día del evento.

Desde el lunes 28 y hasta hoy martes 29, la actividad queda reservada a operadores turísticos, agencias de viajes, empresas y profesionales del sector, con una agenda centrada en reuniones comerciales y generación de oportunidades de negocios.

Paysandú estuvo presente dentro del espacio destinado a Uruguay, con la participación del coordinador de Turismo de la intendencia, José Manuel Galván, acompañado por una promotora. Allí se distribuyó folletería sobre distintas propuestas del departamento, con especial énfasis en la próxima visita del papa León XIV, prevista para el 7 de noviembre, acontecimiento que representa una oportunidad de promoción y visibilidad para la ciudad.

También participaron operadores locales, entre ellos, el gerente del hotel Salinas del Almirón, Fernando Toranza. Por su parte, Juan Pardo, de Viví Paysandú, junto con Santiago Montandón, gerente del Gran Hotel Paysandú, desarrollaron una agenda de reuniones con operadores de Uruguay, Argentina y Chile, procurando avanzar en nuevas posibilidades de comercialización de los productos turísticos sanduceros.

Reuniones comerciales y nuevas posibilidades para el destino

Uno de los encuentros se realizó con Alejandra Ayala, gerenta de Ventas de Flechabus, empresa argentina de transporte y comercialización turística. Allí se presentaron distintas propuestas de paquetes que combinan atractivos de la ciudad de Paysandú con experiencias en el interior del departamento, con la intención de que puedan ser incorporadas a la oferta que la empresa promociona junto con otros destinos.

La iniciativa busca facilitar la llegada de visitantes argentinos mediante productos que integren alojamiento, transporte y experiencias turísticas, aprovechando la cercanía geográfica y las posibilidades de articulación entre prestadores locales.

En la misma línea, Pardo y Montandón mantuvieron conversaciones con Fernando Tapia, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, así como con agencias nacionales, procurando generar contactos que permitan ampliar los canales de comercialización y fortalecer la presencia de Paysandú en el mercado turístico regional.

Otro de los intercambios que despertaron interés fue el mantenido con representantes de la Secretaría de Turismo de Paraguay, con quienes se exploró la posibilidad de trabajar en el diseño y eventual ejecución de una ruta turística binacional. La propuesta parte de dos elementos históricos y culturales que vinculan estrechamente a Paysandú con Paraguay: la Guerra de la Triple Alianza y el legado artiguista.

La Defensa de Paysandú de 1864-1865 es considerada por numerosos historiadores sudamericanos como un antecedente inmediato de aquel conflicto regional. A su vez, la figura de José Artigas y su proyecto político constituyen un patrimonio compartido que permite pensar en recorridos capaces de conectar territorios, sitios históricos y relatos comunes.

La posibilidad de avanzar en una ruta de estas características, que también fue compartida a autoridades del Ministerio de Turismo (Mintur), permitiría vincular atractivos de ambos países y promover circuitos que trasciendan las fronteras nacionales, generando nuevas oportunidades para las comunidades involucradas.

También se mantuvo un encuentro con referentes de la región de Atacama, en Chile, reconocida internacionalmente por las condiciones excepcionales de sus cielos para la observación astronómica. En esa región se han desarrollado propuestas que combinan observatorios turísticos privados, parques de telescopios automatizados de gran apertura, áreas acondicionadas para la observación y servicios especializados, como charlas científicas guiadas y sesiones de astrofotografía.

La experiencia chilena constituye una referencia para pensar nuevas posibilidades de desarrollo del astroturismo en Paysandú, particularmente en el destino Guichón, donde desde hace varios años se vienen desarrollando propuestas de observación del cielo nocturno con guías especializados.

El contacto abre la posibilidad de explorar la incorporación de Guichón a una red internacional de destinos vinculados a esta modalidad turística, procurando compartir experiencias, generar cooperación y eventualmente diseñar acciones conjuntas de promoción y capacitación. Una vidriera para generar oportunidades.

La participación en la FIT se desarrolla en un contexto de creciente competencia entre destinos que buscan captar la atención de los viajeros y ampliar sus mercados. En ese escenario, la presencia en ferias internacionales constituye una herramienta para difundir propuestas, pero también para establecer vínculos con empresas y operadores que cuentan con canales de comercialización y acceso a distintos públicos.

En el caso de Paysandú, las reuniones mantenidas durante estas jornadas abren líneas de trabajo diferentes, desde la comercialización de paquetes turísticos en Argentina hasta la cooperación con Paraguay y Chile en torno al patrimonio histórico y el astroturismo.

Se trata de contactos que requieren continuidad y trabajo posterior a la feria, pero que permiten avanzar en la articulación entre prestadores locales, organismos públicos y empresas del sector.

El departamento cuenta con una oferta que combina patrimonio histórico, turismo termal, propuestas urbanas y experiencias rurales, con posibilidades de generar productos para distintos perfiles de viajeros. El desafío es lograr que esas propuestas se traduzcan en paquetes accesibles, canales de comercialización y nuevas oportunidades para los emprendimientos y las comunidades locales.

La próxima visita del papa León XIV constituye, además, una oportunidad particular para posicionar a Paysandú ante un público regional, en un acontecimiento que puede contribuir a incrementar la visibilidad del destino y estimular futuras visitas.

Más allá de la presencia institucional y de la difusión de folletería, la participación sanducera en la FIT deja una agenda de contactos y posibilidades que ahora deberá continuar en el territorio.

La generación de acuerdos comerciales, el desarrollo de productos turísticos y la articulación entre los distintos actores serán determinantes para que las oportunidades identificadas en Buenos Aires se conviertan en visitantes, actividad económica y nuevas oportunidades de desarrollo local para Paysandú.