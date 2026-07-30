Operadores turísticos visitaron el departamento de Paysandú con el objetivo de incluirlo como destino turístico

Los días 28 y 29 de julio la Dirección de Turismo de la Intendencia llevó adelante un “Viaje de Familiarización” junto a una delegación de operadores turísticos.

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Unos 15 operadores turísticos de todo el país, quienes pertenecen al Centro de Propietarios de Microbuses Turísticos del Uruguay y son principalmente de la zona metropolitana, visitaron esta semana el departamento de Paysandú. El objetivo fue dar a conocer la diversidad de experiencias que ofrece el departamento y fortalecer su posicionamiento dentro de la oferta turística nacional.

Se procura que se incluya a Paysandú dentro de los paquetes turísticos que ofrecen en sus viajes.

Se trata de “un viaje de familiarización en donde encontramos en estos operadores canales de comercialización de los productos que se ofrecen en Paysandú”, indicó a la diaria el director de Turismo, Diego Torres.

El objetivo de esta instancia es que “la experiencia vivencial que tienen ellos la puedan ofertar a los turistas” así como también “puedan negociar con los operadores locales, ya sea inmobiliarios o gastronómicos, para poder generar un paquete que sea atractivo y que puedan comercializarlo en sus ciudades de origen”, señaló Torres.

En todo el departamento

Los operadores se centraron en una visita en la ciudad de Paysandú en donde recorrieron el Monumento a Perpetuidad, el Centro de Interpretación de la Defensa, el Paseo Costero y el Museo Histórico.

En la tarde de ayer recorrieron Termas de Guaviyú, en donde se reunieron con operadores inmobiliarios y gastronómicos con el objetivo de acordar tarifas especiales para la conformación de los paquetes.

“Les presentaremos el calendario anual de eventos del departamento y cerraremos en la ciudad”, indicó Torres.

Ayer miércoles visitaron Termas de Almirón, Montes del Queguay y Los Palmares. “Es un recorrido muy atractivo que tiene termas, naturaleza y patrimonio”, aseguró el director de Turismo.

Consultado por la diaria, el jerarca sostuvo que los frutos de este trabajo ya se están viendo: “Por esta instancia ya tenemos confirmada la visita de dos escuelas rurales de Rivera a Termas de Guaviyú, y de la Unión de Transportistas del Fam Trip del año pasado, volvieron cuatro agencias con grupos”.