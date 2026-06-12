Ministro Menoni apuesta al turismo termal, pero advierte que es el destino donde menos gastan los visitantes

El ministro destacó el valor del nuevo vademécum de aguas termales para diferenciar la oferta uruguaya y proyectó una temporada de invierno similar a la de 2025.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, dio cifras sobre el desembolso que hacen en termas los turistas: en promedio gastan 49 dólares por día, casi la mitad que en el resto del país. Durante su reciente visita a Paysandú para presentar el programa Activa Turismo, se refirió a las perspectivas para las próximas vacaciones de julio y a los desafíos que enfrenta uno de los principales productos turísticos del litoral: el destino termal.

Consultado por la diaria sobre las expectativas para la temporada invernal, el jerarca señaló que el ministerio continúa trabajando en una estrategia de promoción que busca diversificar la oferta turística nacional y dar mayor visibilidad a los destinos del interior. “Estamos tratando de hacer una promoción lo más distribuida posible, salir de esa visión que históricamente se concentra en el sur y el litoral, y apuntar también al turismo en entornos rurales y naturales”, expresó.

En ese sentido, recordó que las últimas campañas promocionales incluyeron atractivos como las minas de piedras semipreciosas de Artigas y el Valle del Lunarejo en Rivera, con el objetivo de mostrar la diversidad de experiencias que ofrece Uruguay.

Con respecto a las vacaciones de invierno, Menoni indicó que los primeros indicadores son alentadores. “Por el nivel de reservas que estamos observando hasta ahora, esperamos una temporada al menos similar a la del año pasado”, afirmó.

El ministro destacó además la reciente presentación del primer vademécum de aguas termales de Uruguay, elaborado por investigadores del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, un trabajo que certifica las propiedades físicas, químicas y terapéuticas de los distintos complejos termales del país. A su entender, esta herramienta permitirá fortalecer la promoción internacional y avanzar en estrategias de segmentación de mercados.

“Estamos hablando de todas las termas del país y de un diferencial que nos permitirá posicionarnos mejor frente a la competencia regional”, señaló.

Sin embargo, Menoni reconoció que el turismo termal enfrenta una dificultad importante vinculada al nivel de gasto de sus visitantes. “Tenemos en el destino termas una dificultad muy grande, que es el bajo gasto que tienen los turistas. Es el destino que menos gasto por turista y por día registra en Uruguay, en el entorno de los 49 dólares por persona, mientras que en el resto de los destinos turísticos el promedio ronda los 94 dólares diarios”, sostuvo.

Para el secretario de Estado, la certificación científica de las características de las aguas termales puede convertirse en una herramienta clave para atraer nuevos segmentos de visitantes y aumentar el valor agregado de la oferta. “Contar con una certificación de las propiedades físicas y químicas del agua nos permitirá hacer una promoción diferencial con respecto a la competencia que tenemos en la región”, explicó.

Menoni aprovechó para impulsar el turismo interno y convocó a los uruguayos a recorrer el país antes de elegir destinos en el exterior. “Nosotros invitamos a los y las uruguayas a que primero conozcan Uruguay. Después viajar al exterior también es muy enriquecedor, pero tenemos muchísimo para descubrir dentro de nuestras fronteras. Uruguay siempre nos sorprende”, concluyó.