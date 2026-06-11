Activa Turismo: lanzan en Paysandú un programa que otorgará hasta 600.000 pesos para fortalecer emprendimientos turísticos

La iniciativa impulsada por ANDE y el Ministerio de Turismo está dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas del sector; incluye asistencia técnica, fondos no reembolsables y créditos subsidiados para mejorar servicios, innovación e infraestructura.

El Ministerio de Turismo y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) presentaron en Paysandú el programa Activa Turismo, una herramienta destinada a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector turístico mediante asistencia técnica, financiamiento no reembolsable y acceso a créditos subsidiados.

La actividad contó con la participación del ministro de Turismo, Pablo Menoni, la directora nacional de ANDE, Soledad Marazzano, la secretaria general de la Intendencia de Paysandú, Gabriela Gómez, y el director de Turismo de la comuna, Diego Torres, junto con operadores turísticos del departamento.

Durante la apertura, Gómez transmitió el saludo del intendente Nicolás Olivera, quien no pudo asistir por razones de agenda. En su intervención destacó la importancia de seguir apostando al desarrollo turístico regional. “Nos propusimos un gran sueño como lo es el desarrollo del turismo regional, pero para ello necesitamos recursos económicos”, expresó, al tiempo que señaló que Paysandú necesita generar nuevas oportunidades laborales en un contexto donde “el trabajo se ve medio flaco”.

Marazzano afirmó que el turismo es uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico del país. “Estamos convencidos de que el turismo genera oportunidades y es un sector priorizado para nuestro gobierno”, señaló. Describió que las micro, pequeñas y medianas empresas representan un universo de unas 25.000 unidades productivas en Uruguay y generan alrededor de 122.000 puestos de trabajo, por lo que el diseño de políticas públicas orientadas a ese segmento resulta fundamental.

Marazzano destacó que Activa Turismo surge del trabajo conjunto entre ANDE y el Ministerio de Turismo y que sus herramientas pueden utilizarse de forma independiente o complementaria. “Tenemos que estar innovando y cambiando continuamente porque el turista es cada vez más exigente”, afirmó. Asimismo, adelantó que ambas instituciones continuarán trabajando para ampliar el alcance de este tipo de políticas en todo el territorio nacional.

Menoni: “No podemos competir por precio”

Por su parte, el ministro Menoni subrayó que el programa constituye una verdadera política de Estado. Recordó que el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y al sector turístico fue una de las coincidencias que tuvieron los seis partidos con representación parlamentaria durante la discusión presupuestal.

“Parte de estos fondos son el reflejo de uno de los artículos de la Ley de Presupuesto votados por unanimidad. Esto es la concreción de un compromiso”, sostuvo. Menoni exhortó a los operadores presentes a informarse sobre las herramientas disponibles y destacó la necesidad de apostar a la calidad y diferenciación de los servicios.

“No podemos competir por precio. Un destino o un producto que compite por precio es muy vulnerable a factores como el tipo de cambio. Tenemos que mejorar permanentemente las prestaciones de nuestros servicios”, afirmó. El ministro recordó además que Uruguay posee uno de los índices más altos de turismo receptivo per cápita del mundo, aunque advirtió que la competencia internacional es cada vez más intensa.

La presentación técnica estuvo a cargo de Paula Scorza, de ANDE, y Paula Morán, referente territorial del Ministerio de Turismo. Morán explicó que el objetivo es fortalecer y potenciar las empresas turísticas mediante tres instrumentos complementarios. El primero consiste en asistencia técnica especializada, a través de consultores que realizarán un diagnóstico de cada emprendimiento y elaborarán un plan de acción. El programa financiará hasta 20 horas de asesoramiento profesional, mientras que la empresa deberá aportar una contrapartida del 20%.

Para acceder a este beneficio los emprendimientos deberán estar inscriptos en el Ministerio de Turismo, contar con al menos 18 meses de actividad y encontrarse al día con DGI y BPS. El segundo componente corresponde a un fondo no reembolsable de hasta 600.000 pesos por proyecto, con una contrapartida empresarial del 30%.

Según describió Scorza, estos recursos podrán destinarse a desarrollar o mejorar experiencias turísticas, incorporar herramientas digitales, realizar acciones de promoción y marketing, acceder a nuevos mercados y mejorar infraestructura o accesibilidad, entre otras iniciativas. “El corazón de esta convocatoria es mejorar la experiencia del turista”, enfatizó.

La convocatoria para este fondo se abrirá el 31 de agosto y permanecerá vigente hasta el 13 de noviembre, permitiendo que las empresas interesadas puedan previamente atravesar la etapa de asistencia técnica y elaborar sus proyectos. Finalmente, el tercer componente refiere a créditos subsidiados, una herramienta ya disponible que busca facilitar el acceso al financiamiento en condiciones más favorables que las existentes en el mercado.

Los préstamos podrán tramitarse a través de instituciones de microfinanzas distribuidas en todo el país y estarán sujetos a evaluación crediticia. El programa prevé financiamientos de hasta 300.000 dólares con una tasa del 18%, o hasta 200.000 unidades indexadas con una tasa del 3,5%, subsidiada por la iniciativa.

Para ANDE las tres herramientas apuntan a resolver distintas necesidades de las empresas turísticas y a fortalecer un sector que continúa siendo uno de los principales motores de desarrollo económico y generación de empleo en Uruguay.