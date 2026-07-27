Más de 100 turistas del sur del país llegaron a Paysandú a través del programa Turismo Social

El departamento recibió durante el fin de semana a más de un centenar de visitantes provenientes principalmente de Montevideo y Canelones.

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La iniciativa impulsada por ANDA y el Ministerio de Turismo con el apoyo de la Dirección de Turismo de la Intendencia y operadores privados, permitió que visitantes de Montevideo y Canelones recorrieran los principales atractivos del departamento y participaran de actividades en San Javier.

Paysandú recibió durante el fin de semana a más de un centenar de visitantes provenientes principalmente de Montevideo y Canelones, en el marco de una nueva excursión del Programa Turismo Social, una iniciativa coordinada entre ANDA y el Ministerio de Turismo que busca fomentar el turismo interno y acercar distintos destinos del país a personas adultas mayores.

La propuesta fue el resultado de un trabajo conjunto entre la Dirección de Turismo de la Intendencia de Paysandú y operadores turísticos locales, quienes diseñaron paquetes especialmente pensados para ser ofrecidos a agencias de viajes.

A partir de una convocatoria realizada por la dirección departamental, se conformó una oferta turística integrada que permitió a los visitantes disfrutar de un fin de semana con actividades culturales, históricas y recreativas.

Según explicó el guía turístico Juan Andrés Pardo a la diaria, ANDA presentó la propuesta al Ministerio de Turismo, que a través del Programa Turismo Social convocó a personas afiliadas a ONAJPU, en su mayoría residentes en Montevideo y Canelones.

La excursión partió desde la sede del Ministerio de Turismo, donde el propio ministro Pablo Menoni despidió a la delegación antes de iniciar el viaje hacia Paysandú.

Uno de los aspectos centrales de la visita fueron los recorridos realizados a bordo del bus turístico de la ciudad. Durante el sábado y el domingo se efectuaron dos salidas guiadas por la ciudad permitiendo a los excursionistas conocer su historia, el patrimonio arquitectónico y los principales puntos de interés del departamento.

La experiencia también incluyó una visita a San Javier, donde los turistas participaron de las actividades organizadas por el aniversario de la colonia fundada por inmigrantes rusos.

La posibilidad de integrar ese evento al itinerario permitió ampliar la propuesta y mostrar otro de los atractivos culturales del departamento.

El paquete turístico fue diseñado por el Gran Hotel Paysandú y la agencia Viví Paysandú, combinando alojamiento con recorridos y actividades para ofrecer una experiencia completa a quienes eligieron el departamento como destino.

Pardo destacó que este tipo de iniciativas demuestra la importancia del trabajo articulado entre el sector público y el privado para fortalecer la actividad turística.

La convocatoria impulsada por la Dirección de Turismo permitió reunir a distintos operadores locales con el objetivo de generar productos turísticos competitivos que luego pudieran ser comercializados por agencias de viajes.

Además de promover el conocimiento del patrimonio histórico y cultural sanducero, la llegada de más de cien visitantes representó un movimiento significativo para el sector turístico local, beneficiando a hoteles, servicios gastronómicos, guías y otros emprendimientos vinculados a la actividad.

Desde la organización manifestaron su satisfacción por la respuesta obtenida y valoraron la confianza depositada por las instituciones participantes. También reafirmaron el compromiso de continuar trabajando para que Paysandú forme parte de futuras propuestas del Programa Turismo Social, consolidándose como un destino atractivo durante todo el año gracias a su patrimonio histórico, sus espacios naturales y la diversidad de experiencias que ofrece a quienes lo visitan.