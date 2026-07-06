La Intendencia de Paysandú denunció a UTE por deficiencias en el suministro eléctrico que afectan Termas de Guaviyú

El director de Turismo, Diego Torres, destacó que mantiene una buena relación con el gobierno nacional y expresó su expectativa en que UTE pueda encontrar una solución al problema.

El director de Turismo de la Intendencia de Paysandú, Diego Torres, confirmó a la diaria que la comuna presentó una denuncia formal ante UTE debido a las reiteradas bajas de tensión en el suministro eléctrico que, según afirmó, ponen en riesgo el funcionamiento de las bombas de calor instaladas en las termas de Guaviyú.

Torres explicó que las bombas de calor fueron adquiridas hace tres años con el objetivo de mantener la temperatura del agua por encima de los 38 grados durante la temporada invernal y de mejorar la experiencia de los visitantes.

Sin embargo, sostuvo que la puesta en funcionamiento del sistema ha enfrentado diversos desafíos técnicos, tanto por la complejidad de la tecnología como por las características de la infraestructura existente.

El jerarca señaló que, tras varios meses de ajustes, el sistema había logrado resultados positivos. “El viernes, antes del comienzo de las vacaciones de julio, teníamos seis piscinas por encima de los 38 grados”, afirmó.

No obstante, indicó que el fin de semana se registraron problemas derivados de la baja tensión eléctrica, situación que motivó la presentación de una denuncia ante UTE. la diaria estuvo el pasado sábado en el centro termal y pudo comprobar in situ lo que ocurría.

“Hoy procesamos un oficio a UTE y denunciamos un mal servicio. Nuestra bomba de calor peligra por las bajas tensiones de la red nacional”, expresó.

Torres sostuvo que la situación no afecta únicamente al complejo termal. Según narró, productores, comerciantes y vecinos de la zona también han hecho reclamos por inconvenientes en el suministro eléctrico.

Incluso mencionó que la Sociedad de Fomento les proporcionó un registro con nueve denuncias presentadas desde octubre del año pasado, relacionadas con sobrecargas en el tendido eléctrico que abastece a las termas de Guaviyú.

Asimismo, recordó que durante los primeros días de la pasada Semana de Turismo se registró un corte de energía provocado por problemas en columnas ubicadas fuera del complejo, lo que obligó a la intendencia a adquirir un generador y exonerar el pago del camping a varios visitantes afectados.

El director también aseguró que varios establecimientos privados han sufrido daños en electrodomésticos y equipos eléctricos como consecuencia de las variaciones de tensión.

“Lo primero que dice nuestra denuncia es que hicimos una inversión muy importante para el desarrollo del turismo. Si perdemos las bombas de calor y no tenemos garantías en el suministro eléctrico, esa inversión queda comprometida”, concluyó.