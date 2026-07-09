Diego Torres: “Paysandú tiene que dejar de pensarse solo como un destino termal”

El director de Turismo entiende que el departamento atraviesa una etapa clave para consolidar un modelo turístico más amplio y sostenible.

Oriundo de Guichón y licenciado en Turismo por la Universidad de la República, Diego Torres Artía, construyó su carrera profesional en distintas áreas de la actividad turística.

Trabajó en una agencia de viajes de Punta del Este, fue guía turístico, desarrolló emprendimientos recreativos en Termas de Almirón, integró el Bureau de Congresos y Eventos de Paysandú y posteriormente pasó a desempeñarse como coordinador de proyectos en la Intendencia, antes de asumir la Dirección de Turismo.

Si bien reconoce en la entrevista con la diaria que los centros termales continúan siendo el principal atractivo y el mayor generador de movimiento económico, sostiene que el crecimiento del sector dependerá de la capacidad para diversificar la oferta, fortalecer los emprendimientos locales y trabajar en conjunto con el Ministerio de Turismo, el sector privado y los departamentos vecinos.

“Fue un desafío enorme”, reconoce al recordar cómo recibió la propuesta del intendente Nicolás Olivera pocos días antes del cambio de gobierno. “No lo tenía proyectado, pero entendí que era una oportunidad para aportar una mirada distinta y darle una impronta propia a la gestión.”

Más allá de las termas

Para Torres, uno de los principales errores sería reducir la promoción turística únicamente a los complejos termales de Guaviyú y Almirón.

“El efecto derrame más importante lo generan las termas, eso es indiscutible, pero Paysandú tiene muchísimo más para ofrecer”, afirma.

En ese sentido, destaca experiencias como el camino de Tiatucurá, la ruta del hongo, la cata del tomate, los circuitos rurales, el turismo de naturaleza y una serie de pequeños emprendimientos que, aunque no generan grandes cifras individualmente, representan ingresos adicionales para numerosas familias.

“Quizás nadie se vuelva millonario con estos proyectos, pero permiten mejorar la economía familiar, hacer reformas en la casa o llegar mejor a fin de mes. Ese también es el impacto del turismo”, señala.

El jerarca sostiene que una de las instrucciones que recibió del intendente fue dejar de trabajar únicamente sobre las urgencias para comenzar a planificar el desarrollo a mediano plazo.

“Uno no puede pasar las 12 horas del día apagando incendios. También hay que ponerse creativo y mirar qué están haciendo otros departamentos o incluso otros países”, agrega.

Esa creatividad, asegura, implica generar nuevas experiencias turísticas que permitan atraer visitantes durante todo el año y no depender exclusivamente de la temporada alta.

Torres destacó el trabajo conjunto que Paysandú desarrolla con otros departamentos del litoral y con el Ministerio de Turismo.

Actualmente, funcionan distintas mesas de gobernanza regional, entre ellas el denominado Destino Termas junto a Salto, la región litoral norte y una mesa integrada por Paysandú, Salto y Río Negro para enfrentar las dificultades que generó la diferencia cambiaria con Argentina.

En ese marco, ya comenzaron acciones promocionales dirigidas especialmente al mercado entrerriano. “Hicimos actividades en Paraná con muy buenos resultados y también trabajamos con las cámaras de transportistas argentinos para facilitar la llegada de excursiones al departamento”.

El objetivo, explicó, es captar un público que históricamente no elige Paysandú como destino y posicionar al litoral uruguayo como una alternativa atractiva durante todo el año.

Guichón como ejemplo

Consultado sobre el crecimiento turístico de Guichón, Torres considera que la ciudad logró desarrollar una verdadera cultura vinculada al turismo.

“Guichón aprendió a ser creativo”, resume. Destaca que desde hace muchos años distintas organizaciones locales impulsan actividades culturales y turísticas, trabajo que posteriormente encontró respaldo con el Corredor de los Pájaros Pintados.

Entre los ejemplos menciona el Centro de Visitantes de Montes del Queguay, la formación de baquianos turísticos, los recorridos por los palmares, el desarrollo de productos elaborados con butiá y eventos como el Encuentro de la Luna Llena.

A ello se suman emprendimientos privados como Alquimia Posada y experiencias vinculadas al avistamiento de aves, que reciben visitantes de distintos países, especialmente europeos.

Uno de los conceptos sobre los que más insistió Torres durante la entrevista fue que el turismo debe entenderse como una actividad económica generadora de empleo.

“Muchas veces nos llegan pedidos para declarar de interés turístico actividades que en realidad son culturales o sociales. No todo evento es turismo”.

Explica que, para el Ministerio de Turismo, una actividad turística debe atraer visitantes, generar movimiento económico, ocupar plazas hoteleras y beneficiar a empresas o emprendedores. “El turismo busca que alguien compre una experiencia y que esa experiencia genere ingresos y puestos de trabajo”, afirma.

Promoción de emprendimientos privados

El director también remarca la importancia de acompañar a los emprendimientos privados para que incorporen una visión turística. Como ejemplo, mencionó bodegas, establecimientos rurales y experiencias vinculadas al turismo gastronómico, donde una visita organizada no solo genera ingresos por el recorrido, sino también por la venta directa de productos. “Cuando el productor empieza a ver el impacto económico que tiene recibir turistas, cambia la mirada”, expresa.

Castillo Morató: un atractivo con enorme potencial

Otro de los sitios que destaca fue el Castillo Morató, considerado uno de los atractivos patrimoniales más singulares del departamento. Aunque actualmente las visitas funcionan mediante reserva y grupos organizados, Torres entiende que existe una demanda muy importante por conocer el lugar. “No hay fin de semana en que alguien no pregunte cómo hacer para visitarlo”.

A su juicio, el desafío consiste en encontrar mecanismos que permitan facilitar el acceso sin alterar la dinámica de una propiedad privada administrada por sus dueños.

Respecto al futuro, confirma que existen conversaciones con inversores interesados en desarrollar nuevos proyectos en Termas de Guaviyú. Entre las posibilidades aparece un nuevo centro comercial, una idea que ya tiene muchos años.

Además, recuerda que en 2027 la Intendencia recuperará la concesión del complejo Tacuabé, situación que abrirá una nueva etapa para evaluar el destino de ese importante patrimonio público.

Paralelamente, la Dirección de Turismo trabaja en proyectos de remodelación del centro comercial de Guaviyú, mejoras en la accesibilidad y renovación de los servicios destinados tanto a turistas como a los comerciantes que desarrollan allí su actividad.

“El turismo no es una solución mágica para todos los problemas económicos del departamento, pero sí puede transformarse en un generador permanente de empleo y oportunidades si logramos ofrecer experiencias de calidad y trabajar de forma coordinada entre el sector público y el privado”, reflexiona.