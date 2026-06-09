Más allá del turismo: fue presentado en Salto el primer vademécum de aguas termales de Uruguay

Presentación del Vademécum de aguas termales de Uruguay, el 8 de junio, en el Cenur, en Salto.

El trabajo fue desarrollado por investigadores de la Udelar junto a especialistas de la Universidad Complutense de Madrid.

El Vademécum de aguas termales de Uruguay fue presentado este lunes 8 de junio en el Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte, en Salto, en una actividad que contó con la presencia del médico e investigador español Francisco Maraver, reconocido internacionalmente por sus aportes a la Hidrología Médica y al estudio de las propiedades terapéuticas de las aguas mineromedicinales.

En una de sus intervenciones, Maraver señaló que lleva décadas dedicado al estudio de las aguas minerales y consideró que el litoral norte uruguayo cuenta con los recursos necesarios para desarrollar su potencial en esta área. Explicó que, en España, los balnearios son concebidos como centros sanitarios, donde trabajan profesionales de la salud y concurren personas que buscan procesos de recuperación y tratamiento.

No obstante, aclaró que ese enfoque no es incompatible con otros usos de las aguas termales. En ese sentido, reflexionó sobre la importancia de contar con recursos naturales, pero también de definir cómo se utilizan. “No se trata solamente de aprovecharlos para el ocio o el placer”, planteó, sino de agregarles valor mediante aplicaciones orientadas a la promoción y recuperación de la salud.

Maraver subrayó que el uso terapéutico de las aguas mineromedicinales debe estar supervisado por profesionales capacitados, ya que, como cualquier intervención sanitaria, presenta limitaciones, contraindicaciones y posibles efectos adversos que requieren un manejo adecuado.

Por su parte, Lorena Vela, médica especialista en Hidrología Médica y docente de la Universidad Complutense de Madrid, destacó el potencial sanitario de las aguas termales de la región y consideró que se trata de un recurso actualmente subutilizado.

La profesional mantiene, además, un vínculo directo con el litoral uruguayo, ya que fue coautora del primer Vademécum de aguas termales de Salto y Paysandú.

Vela explicó que durante la investigación identificaron dos tipos de acuíferos con orígenes geológicos diferentes, lo que da lugar a grupos de aguas con características específicas. Según señaló, cada una posee una suerte de “huella digital” que permite determinar sus posibles aplicaciones terapéuticas.

En cuanto a los usos en salud, sostuvo que la reumatología constituye una de las principales indicaciones para los tratamientos termales. En ese campo incluyó patologías como la artrosis y la fibromialgia. También destacó las aplicaciones en dermatología, particularmente en afecciones como la psoriasis y la dermatitis atópica, entre otras enfermedades de la piel.

Vela explicó que los distintos pozos termales analizados se encuentran vinculados al sistema del Acuífero Guaraní, aunque ello no implica que presenten las mismas características hidroquímicas.

En ese sentido, señaló que el sistema termal de Almirón responde a condiciones geológicas diferentes, por lo que posee una composición particular y una “huella hidroquímica” propia. Según indicó, esa singularidad es la que permite identificar y diferenciar sus potenciales aplicaciones terapéuticas respecto de otros complejos termales de la región.

Foto: Ariel Volpi

En el ámbito de la salud

Si bien los especialistas señalaron que la presentación del Vademécum constituye apenas un primer paso y que aún queda un amplio camino de investigación por recorrer, el trabajo marca un avance significativo en el conocimiento de los recursos termales de la región.

Luego de décadas en las que las propiedades de estas aguas estuvieron respaldadas principalmente por la experiencia de usuarios y operadores turísticos, el documento aporta una base científica para evaluar sus posibles aplicaciones terapéuticas y brinda sustento técnico a uno de los recursos naturales más emblemáticos del litoral norte.

La iniciativa comenzó a gestarse a fines de 2023, tras la realización de la feria Termatalia, y es el resultado de un trabajo conjunto entre la Universidad de la República (Udelar), a través de los departamentos de Agua y de Turismo, Historia y Comunicación del Cenur Litoral Norte, y especialistas de la Universidad Complutense de Madrid. El proyecto combinó aportes de distintas disciplinas para analizar las características de las aguas termales de la región y sus potenciales usos en el ámbito de la salud.

La presentación del Vademécum contó además con la participación del ministro de Turismo, Pablo Menoni; los intendentes de Salto y Paysandú, Carlos Albisu y Nicolás Olivera, respectivamente; el presidente de la Delegación Uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Gonzalo Casaravilla; el director departamental de Salud de Salto, Luis Rodríguez; y el director del Cenur Litoral Norte, Mauricio Cabrera, Dra. Elena Alvareda Cenur. También asistieron investigadores, profesionales de la salud, operadores turísticos y representantes vinculados al sector termal de la región.