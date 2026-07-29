La estación Midland en el centro del debate entre el patrimonio ferroviario y el turismo en Salto

AFE impulsa acuerdos con las intendencias para gestionar inmuebles ferroviarios, mientras en Salto toma fuerza un proyecto para recuperar la estación Midland y crear un tren turístico hacia Salto Grande.

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La Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) avanza en la firma de convenios con las intendencias de todo el país para ordenar y gestionar su patrimonio inmobiliario.

Sin embargo, esos acuerdos no implican la cesión automática de inmuebles, sino que procuran agilizar los mecanismos para que los gobiernos departamentales puedan solicitar aquellos predios que no tienen utilidad ferroviaria y destinarlos a nuevos usos.

Así lo explicó a la diaria el presidente de la Unión Ferroviaria, Washington Sánchez, quien señaló que el objetivo es que los inmuebles sin función para la operativa ferroviaria puedan ser puestos en valor bajo la custodia de las intendencias.

En ese contexto, Sánchez aclaró que la histórica estación Midland de Salto no integra esa categoría. El edificio, inaugurado el 1º de noviembre de 1890 como parte de la red de la compañía británica The Midland Uruguay Railway Co. Ltd., que unía Salto con Paso de los Toros, continúa teniendo utilidad para la actividad ferroviaria.

“Si se intenta hacer algo mediante un convenio con la intendencia, necesariamente debería quedar previsto un espacio para la actividad ferroviaria, por ejemplo, una oficina o alguna dependencia”, sostuvo el dirigente sindical.

Agregó que, debido a las dimensiones del edificio y a que fue concebido para una época en la que el ferrocarril contaba con mucho más personal, el inmueble podría albergar otros usos sin afectar su función vinculada al transporte ferroviario.

De todos modos, el futuro institucional de la estación aún no está definido. Según Sánchez, resta determinar si el inmueble permanecerá bajo la órbita de AFE, pasará al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por intermedio de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario o se optará por una administración compartida.

El dirigente también se refirió al interés manifestado por un empresario salteño en impulsar un tren turístico entre la estación Midland y Salto Grande. De acuerdo con Sánchez, ese tramo de vía requeriría únicamente tareas básicas de mantenimiento, ya que su estado general es aceptable.

La situación cambia de forma considerable en el tramo comprendido entre la estación Midland y Paysandú, ya que presenta un deterioro mucho mayor y demandaría intervenciones de más envergadura para volver a ser operativo.

La iniciativa del tren turístico fue presentada públicamente por el edil de la Coalición Republicana Alexander Fagúndez y abre la posibilidad de volver a dar uso a un sector de la infraestructura ferroviaria salteña que permanece sin actividad regular desde hace décadas.

Tren turístico integrado al patrimonio ferroviario de Salto

Fagúndez explicó a la diaria que el proyecto para crear un tren turístico entre la estación Midland y Salto Grande ya comenzó su recorrido institucional.

La iniciativa fue presentada en el plenario de la Junta Departamental y posteriormente derivada a las comisiones de Turismo, Trabajo y Cultura, donde recibió respaldo.

Como resultado de ese proceso, el deliberativo resolvió enviar una minuta de comunicación a la Intendencia de Salto, al directorio de AFE, a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y a los diputados por el departamento, con el propósito de que la propuesta sea incorporada a las agendas de inversión y desarrollo de los distintos organismos.

Para Fagúndez, el proyecto trasciende la recuperación de una línea férrea. “El primer objetivo es rescatar la estación Midland, un edificio emblemático para la ciudad por su valor histórico, cultural y patrimonial. Recuperarla y volver a incorporarla al circuito turístico sería un paso muy importante para Salto”, afirmó.

La segunda etapa contempla la rehabilitación del tramo ferroviario entre la estación Midland y Salto Grande para la circulación de un tren turístico, mientras que el tercer objetivo es recuperar también la antigua estación ubicada en el complejo hidroeléctrico. A su juicio, concretar esas tres intervenciones permitiría crear un nuevo atractivo turístico y diversificar la oferta del departamento.

La propuesta también prevé darle nuevos usos a la estación Midland. Entre las ideas planteadas figuran la restauración del edificio, los andenes y las vías adyacentes, además de la instalación de un museo ferroviario, una sala de lectura, un espacio para proyecciones audiovisuales, una plaza gastronómica y sectores destinados a artesanos y espectáculos musicales.

Incluso se propone reutilizar antiguos vagones de tren para instalar emprendimientos temáticos, como una barbería o un café ambientado en la época de esplendor del ferrocarril.

El edil señaló que observa con satisfacción los primeros avances de la iniciativa y destacó que la Intendencia de Salto ya comenzó a trabajar en coordinación con AFE.

En ese sentido, consideró que los convenios que el organismo ferroviario viene impulsando con los gobiernos departamentales pueden convertirse en una herramienta clave para acelerar la recuperación y puesta en valor de un patrimonio que, además de su importancia histórica, podría transformarse en un nuevo motor para el turismo local.